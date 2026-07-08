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Донован Митчелл продлил контракт с Кливлендом на четыре года и $ 273 млн: что ждёт команду дальше, межсезонье-2026

«Кливленд» сохранил суперзвезду. Но доиграет ли Митчелл в «Кавальерс» до конца контракта?
Александр Зотеев
«Кливленд» сохранил суперзвезду
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У руководства клуба из Огайо нет права на ошибку.

На фоне тонны различных обменов в НБА достаточно спокойно и буднично воспринимается самая свежая новость: Донован Митчелл согласился продлить контракт с «Кливлендом» на четыре года и $ 273 млн. Соглашение включает в себя опцию игрока на сезон-2030/2031, а также трейд-кикер. Митчелл мог дождаться следующего лета, чтобы получить в контракт дополнительный пятый сезон за $ 80 млн, однако предпочёл оформить новое продление уже сейчас.

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К самой сделке нет никаких вопросов. Команда сохраняет своего лояльного лидера на несколько сезонов вперёд и априори будет бороться за самые высокие места на протяжении этого времени. Но доиграет ли Митчелл до конца контракта или отправится искать лучшего в дальнейшем? Многое будет зависеть от действий клуба: от руководства до тренерского штаба.

Донован пришёл в «Кливленд» в 2022 году в статусе трёхкратного участника Матча всех звёзд (подряд) и де-факто стал самой большой звездой франшизы после ухода Леброна Джеймса. Между уходом Джеймса и приходом Митчелла прошло ровно четыре сезона, в течение которых «Кавс» ни разу не выходили в плей-офф. Спайда буквально вдохнул новую жизнь в «Кавальерс» — с ним команда с ходу залетела в постсезон и больше ни разу не пропускала его. Первый раунд, два вторых, а в завершившемся сезоне — финал конференции, впервые с 2018 года. Это же был и первый финал конференции для Донована Митчелла.

Донован Митчелл, сезон-2025/2026

Донован Митчелл, сезон-2025/2026

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Он буквально входит в свой прайм, ему вот-вот исполнится всего 30 лет, и он только что провёл лучший сезон в карьере, набирая в регулярном чемпионате 27,9 очка и став седьмым в гонке за звание MVP. Опять же, продление контракта — логичное решение от «Кливленда», да и от самого Донована, по крайней мере, публично не исходило желания покинуть команду. Однако на момент завершения контракта Митчеллу будет 35 лет, и если в ближайшие годы он хотя бы не приблизится к возможности завоевать титул, то, возможно, ему придётся действовать резко и срочно. Ещё по ходу действия нынешнего соглашения.

Когда Донован приходил в «Кливленд» в 2022-м, казалось, что это временная мера, наподобие той, что была у Кавая Леонарда в 2019 году в «Торонто». Было распространённое мнение, что Митчелл не планировал задерживаться в «Кавальерс», он хотел увеличить свою стоимость и в целом показать себя в более перспективной команде, а потом отправиться во франшизу с очень большого рынка. Донована часто связывали с «Нью-Йорком», так как он родился в этом городе; писали про «Лейкерс» и другие крупные организации. Но Митчеллу на удивление понравилось в «Кливленде», он понял, что в команде есть с чем работать, и это может к чему-то привести. Да, были непростые моменты, было напряжение вокруг него и Дариуса Гарлэнда, которого в итоге логично обменяли на Джеймса Хардена. И вроде бы всё здорово: «Кливленд» — контендер, Спайда — в прайме. Это действительно может стать чем-то великим. Но что, если глобально ничего не поменяется?

Коби Олтмен
Коби Олтмен
генменеджер «Кливленда»

«Наш потолок определяет Эван Мобли, а не Донован Митчелл. Нам нужно больше от него в плей-офф. Мы говорили с ним об этом. Нужен рывок. Кенни Аткинсон в межсезонье внедрит новую программу, которой мы очень воодушевлены. Мы рассчитываем на внутренний потенциал роста и видим себя обладателями одного из лучших «больших» в баскетболе».

Всё бы ничего, но это цитата годичной давности — она была произнесена в мае 2025 года, после вылета от «Индианы» во втором раунде. В завершившемся сезон «Кавальерс», конечно, выступили лучше — добрались до финала конференции. Однако многих аналитиков и экспертов смущает, что Эван Мобли так и не сделал в плей-офф шаг вперёд, о чём говорил Олтмен. Можно сказать, что Мобли в минувшем постсезоне сыграл даже ниже своих возможностей и ожиданий, отказываясь от ответственности и намерено отходя на второй план. Аткинсон и вовсе провалил плей-офф — почти все были уверены, что его уволят. Но он остался.

Безусловно, команда может сделать ещё один шаг вперёд, и про плей-офф-2026 все забудут. Однако пока обратное не доказано, и в эти предпосылки, откровенно говоря, верится с трудом. Что если Мобли так и останется на прежнем уровне или вообще начнёт регрессировать? Можно ли быть уверенным, что Аткинсон наконец-то научится работать с большими звёздами и придумает нечто ошеломительное? А если нет? А если всё тому же Олтмену придётся менять тренера и новому специалисту тоже нужно будет время на адаптацию и построение команды под себя? А если Мобли тоже придётся двигать дальше? 37-летний Джеймс Харден явно не молодеет, и уже сейчас у него есть определённые проблемы, в том числе в важнейших матчах. Это всё к тому, что Митчелл реально рискует оказаться в неком тупике или капкане, если всё пойдёт против него. Да, Спайда может выйти на ещё более монструозный уровень, Мобли – по-настоящему сделать шаг вперёд, и другие вводные как минимум не станут хуже. И всё будет прекрасно.

Но если нет, то есть ли смысл Митчеллу дорабатывать контракт в месте, где он обречён на неудачу и ничего так и не добьётся? Искать варианты продолжения карьеры в другой команде ради завоевания титула в 32-33 года немного легче, чем в 35. Поэтому, если в ближайший год, максимум два, «Кливленд» не достигнет существенного прогресса, неважно внутри или придётся прибегать к серьёзным перестановкам, возможно, Митчеллу будет логично задуматься о переходе в ещё более амбициозный и перспективный клуб. И тогда «Кавальерс» окажутся в слишком затруднительном положении, и всё вновь придётся начинать с чистого листа. Митчелл не станет хуже, а вот сделает ли руководство команду вокруг него сильнее — вопрос. Поэтому будущее и перспективы Донована прямо сейчас зависят исключительно от профессионализма фронт-офиса. Однако отрицать, что в дальнейшем в «Кливленде» может случиться казус Джейлена Брауна, нельзя.

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