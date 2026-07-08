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Как за рубежом отреагировали на решение МОК снять санкции с Олимпийского комитета России

Одни за, другие против. Как за рубежом отреагировали на решение МОК по России
Виталий Весёлый
Сборная России по баскетболу
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Символический жест или путь к возвращению?

В российском спортивном сообществе давно ожидали, что Международный олимпийский комитет (МОК) снимет приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР). Однако официальный анонс организации от 7 июля всё равно оказался неожиданным. Во-первых, шаг был сделан именно сейчас, когда, казалось бы, особых предпосылок для него не было. Во-вторых, речь пока идёт лишь о временном снятии ограничений.

Своё решение в МОК мотивировали тем, что формальные юридические причины для санкций — деятельность ОКР на территориях, которые организация считает относящимися к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины — на данный момент устранены. Лозанна также подтвердила, что по-прежнему не намерена проводить соревнования на территории России и приглашать на них официальных представителей страны, а вопрос использования национальной символики пока остаётся открытым. Однако этот шаг МОК вовсе не означает автоматического и полноценного возвращения российских атлетов на мировую арену: ключевое слово здесь — «временно», а реальные рычаги управления допуском остаются в руках международных федераций.

Как отреагировали за рубежом

Дайна Гудзиневичюте

Дайна Гудзиневичюте

Фото: ltok.lt

В странах Балтии реакция на действия МОК оказалась ожидаемо критической, хотя тональность заявлений разнилась. Так, литовский баскетбольный портал BasketNews преподнёс новость в подчёркнуто нейтральном ключе, ограничившись констатацией фактов. При этом Национальный олимпийский комитет Литвы в лице своей руководительницы Дайны Гудзиневичюте выступил с резким осуждением отмены приостановки членства ОКР. В организации данное решение назвали несвоевременным и заявили, что никакие формальные исправления юридических нюансов со стороны России не могут служить оправданием для снятия ограничений в нынешних реалиях.

Аналогичную жёсткую позицию занял и Латвийский олимпийский комитет (ЛОК). Латвийская сторона подчеркнула, что категорически против возвращения россиян в преддверии квалификации к Олимпиаде в Лос-Анджелесе 2028 года, поскольку любые уступки воспринимаются как нормализация ситуации. Также ЛОК выразил надежду, что международные спортивные федерации создадут механизмы, которые не позволят российским и белорусским спортсменам вернуться к международным соревнованиям.

Совсем иначе ситуацию оценили на Востоке. Олимпийский совет Азии (ОСА) поприветствовал решение исполкома МОК. В организации подчеркнули, что участие спортсменов в международных турнирах не должно ограничиваться из-за конфликтов, в которые вовлечены их страны, а спорт обязан оставаться фактором объединения. В качестве примера в ОСА привели недавние Азиатские пляжные игры 2026 года в Санье, где в мирных соревнованиях участвовали представители всех 45 национальных комитетов региона.

Ждать ли возвращения на паркет

Товарищеский матч сборных России и Турции

Товарищеский матч сборных России и Турции

Фото: РФБ

Что касается российского баскетбола, то вердикт МОК не стоит воспринимать как зелёный свет. Международная федерация баскетбола (ФИБА) сохраняет полный контроль над ситуацией и едва ли станет спешить открывать двери для сборных и клубов. Ещё в апреле 2026 года ФИБА сохранила действующие ограничения в отношении российских и белорусских команд до следующего заседания исполкома в сентябре, одновременно допустив молодёжные сборные U21 к Лиге наций 3×3. Снятие санкций с ОКР может усилить медийное давление на федерацию, но оперативных изменений ждать не стоит.

При этом примечательно, что, в отличие от апрельского вердикта ФИБА по Лиге наций 3×3, который моментально вызвал жёсткую реакцию баскетбольного сообщества стран Балтии, нынешний шаг МОК пока не спровоцировал громких дискуссий среди профильных зарубежных журналистов и функционеров. Вероятно, причина кроется в том, что последнее слово в любом случае остаётся за ФИБА: именно её позиция определит, приблизит ли Лозанна реальное возвращение российских команд на паркет. Впрочем, к позиции Литвы в европейском баскетболе традиционно прислушиваются. Именно поэтому реакция Национального олимпийского комитета страны может стать одним из индикаторов того, насколько болезненно возможное возвращение России будет воспринято в баскетбольной среде.

Временно сняв санкции с ОКР, МОК переложил всю полноту ответственности и репутационных рисков на конкретные международные федерации. И если в Азии готовы следовать новому курсу, то в Европе реакция наверняка будет непримиримой, а решения — приниматься крайне осторожно и с оглядкой на политическую конъюнктуру. В такой ситуации шаг Лозанны рискует на какое-то время остаться для российского спорта лишь символическим жестом. Тем не менее созданный прецедент и поддержка со стороны Олимпийского совета Азии свидетельствуют о постепенном изменении международной повестки. Полноценное возвращение российских спортсменов пока остаётся вопросом будущего, однако юридических препятствий для начала этого процесса стало меньше.

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