Шикарное возвращение! Сборные России 3x3 показали мощь на международном турнире

С 6 июля в китайском Таншане проходит этап Лиги наций по баскетболу 3x3 среди игроков не старше 21 года. Впервые с 2022 года сборная России в мужском и женском составе выступает в официальном международном турнире под эгидой ФИБА. Прошли три дня соревнований, давайте подводить промежуточные итоги.

Каждый день с 6 по 12 июля, за исключением одного выходного (9 июля), проходят мини-турниры с групповым этапом и финальными играми. В нашей группе присутствуют Китай, Монголия, Катар и Казахстан. Именно с этими сборными наши мужчины и девушки будут играть вплоть до заключительного этапа.

Первый день для сборной России оказался триумфальным: мужчины в группе обыграли Монголию (16:6) и Казахстан (21:6), женщины — Китай (16:12) и Катар (21:1). В финале наши парни оказались сильнее Китая (21:8), таким образом, не позволив ни одному из соперников набрать хотя бы 10 очков в матчах, а девушки одолели Монголию (17:7). Наши команды выиграли первый этап Лиги наций 3x3 U21.

Мадин Наток Фото: РФБ

Во второй день Лиги наций мужская сборная России U21 снова порадовала нас итоговой победой. Поочерёдно были обыграны Китай (21:13), в упорной борьбе Казахстан (21:19) и в финале Монголия (21:16). Женщины в групповом этапе разгромили Монголию (21:7) и вообще не почувствовали Катар, обыграв соперника всухую (21:0). Но в главной встрече с хозяйками соревнований, Китаем, наши спортсменки уступили с отставанием в одно очко (19:20).

Перед третьим игровым днём наши сборные возглавляли турнирную таблицу. Мужчины заработали 200 очков за две победы, опережая второй Казахстан на 60 очков. Женщины за счёт лучшей разницы опередили Китай на 10 очков — 180 против 170.

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В групповом этапе третьего игрового дня нашим парням было очень непросто прежде всего с Монголией (21:20). Судьба матча решилась на последних секундах, и россияне не дрогнули! С Катаром было чуть проще — победа со счётом 21:12. Женщины же поквитались с Китаем за поражение в финале второго игрового дня, обыграв соперниц со счётом 16:13. С Казахстаном было легче (20:9). Наши сборные снова оказались в финале.

На этот раз уже обе наши сборные праздновали успех. Мужчины одолели Казахстан со счётом 22:17, а женщины — Монголию с результатом 21:6. В итоге наши парни выиграли три этапа подряд, а девушки лишь раз заняли второе место. Это просто великолепное возвращение на международную арену, хоть и резервным составом, но тем не менее!

С 10 по 12 июля пройдут три заключительных этапа. Если нашим сборным удастся по сумме рейтинговых очков за шесть игровых дней стать лучшими, то мы отправимся на Кубок мира U23, который пройдёт в Китае с 15 по 19 сентября. Продолжаем следить за нашими молодыми талантами на международной арене.