Главный трансфер межсезонья. Лучший снайпер Единой лиги переходит в УНИКС

Канадский защитник Ксэвьер Ратэн-Мэйс перешёл в УНИКС. Стороны заключили соглашение по схеме «1+1». Казанский клуб уже назвал этот трансфер главным в текущем межсезонье, и все основания для столь хлёсткого определения у команды действительно есть. Российским болельщикам игрок отлично знаком по выступлению за красноярский «Енисей» в сезоне-2023/2024. Тогда он произвёл настоящий фурор, став лучшим снайпером Единой лиги ВТБ и завоевав титул «Лучший дебютант».

Опыт в топ-клубах Европы

Ксэвьер Ратэн-Мэйс Фото: Joan Valls/Getty Images

После яркого года в Красноярске карьера канадского выпускника Университета Флориды пошла на взлёт: последовало приглашение в мадридский «Реал», а затем — в мюнхенскую «Баварию». Переход игрока напрямую из Единой лиги в состав самого титулованного клуба Европы — наглядное подтверждение его высокого класса. Несмотря на то что в Мадриде защитник получал не так много игрового времени и не сумел полностью раскрыть свой потенциал, в Бундеслиге его показатели стабилизировались. В 34 матчах за «Баварию» в среднем он набирал 9,4 очка, делал 2,7 подбора и 2,6 передачи.

Стилистически Ратэн-Мэйс — баскетболист, максимально эффективный в динамичном, куражном баскетболе, где ставка делается на быстрые атаки и раннее нападение, а не на долгий розыгрыш мяча. Обладая внушительными габаритами для своей позиции, канадец эффективно использует корпус при проходах под кольцо, регулярно провоцирует соперников на нарушения правил и, уверенно выдерживая контакт, доводит атаки до результативных попаданий с фолом (2+1). При этом Ксэвьер вариативен: он качественно действует на пик-н-роллах, за счёт дриблинга способен самостоятельно создавать пространство для броска, а также стягивать на себя внимание защиты, освобождая партнёров.

В Красноярске Ксэвьер выполнял колоссальный объём работы, что отражалось и на статистике: помимо высокой результативности, защитник совершал 4,5 передачи и собирал 4,2 подбора в среднем за встречу. Оборонительные навыки не являются его главной стороной, однако за счёт физической мощи он остаётся цепким соперником в силовой борьбе на периметре.

Цифры наглядно иллюстрируют, что именно в Единой лиге канадец демонстрировал свою лучшую производительность. В топ-лигах Европы его средняя результативность в 25,4 очка остаётся рекордом текущего десятилетия для игроков, проведших более 30 матчей за сезон. Как подметил журналист Дмитрий Колинов, за два года в «Реале» и «Баварии» Ратэн-Мэйс суммарно во всех турнирах набрал меньше очков (820), чем за один сезон в составе «Енисея» (991). Кроме того, в России Ратэн-Мэйс выдал 29 матчей с результативностью 20+ очков, в то время как во всех остальных зарубежных чемпионатах за пределами США таких игр за карьеру у него набралось всего 25.

Слово сдержал

Ксэвьер Ратэн-Мэйс Фото: Christina Pahnke/Getty Images

Теперь Ратэн-Мэйс возвращается в турнир, где успел зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Опыт игры в России станет весомым преимуществом для казанской команды, поскольку адаптация защитнику не потребуется. На момент своего ухода из «Енисея» канадец удерживал исторический рекорд Единой лиги по общему количеству набранных очков за сезон. Позже этот снайперский результат превзошёл Дуэйн Бэйкон, набравший 1022 очка в 2025 году. Однако американцу для этого потребовалось провести 58 матчей, в то время как канадец, набрав 991 очко, справился всего за 39 встреч.

Перед отъездом в Европу защитник заявлял о намерении вернуться, чтобы покорить планку в 1000 очков за сезон. Теперь для обновления рекорда Бэйкона канадцу необходимо набрать минимум 1023 очка. Получится или нет, скоро узнаем. Но потенциал замахнуться на новый снайперский рекорд у Ратэн-Мэйса однозначно есть.