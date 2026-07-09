«Женя — эмоциональный человек, мне его надо сдерживать». Беседа с правой рукой Пашутина

Евгений Пашутин — один из самых известных и успешных российских баскетбольных тренеров XXI века. Он успел поработать и в ЦСКА, и в УНИКСе, и в «Локомотиве», и в Санкт-Петербурге, ещё в те годы, когда в Северной столице играл «Спартак». Про его стиль работы ходит много разговоров и слухов, но у его команд всегда был свой ярко выраженный стиль. Они были неуступчивыми — даже в «Автодоре» и «Уралмаше» Пашутину удавалось собирать коллективы, которые бились до последней секунды четвёртой четверти.

С 2022 года Евгений работает в «Парме». За эти четыре года скромный пермский клуб стал настоящей грозой авторитетов, и помогает главному тренеру самый близкий во всех смыслах человек — его младший брат Захар. Братский штаб впервые собрали ещё в Краснодаре, затем в сборной страны, а теперь Пашутины пытаются сломать гегемонию «большой четвёрки» на берегах Камы.

В интервью «Чемпионату» Захар рассказал о том, как они делят с братом полномочия, высказался о текущем уровне развития российского баскетбола и тех проблемах, с которыми в первую очередь сталкиваются клубы Единой лиги с ограниченными финансовыми возможностями.

«Опыт сборной ни с чем не сравнить, а у молодых ребят нет международных матчей»

— Мы с вами встретились в Норильске, во время Заполярного матча звёзд. Насколько приятно было встретить старых знакомых, прочувствовать дух игры?

— Конечно, очень приятно было сюда приехать, увидеть всех тех ребят, с которыми я играл, и современных игроков, которые сейчас играют, чемпионов из ЦСКА. Очень рад, что оказался в Норильске, отличный матч прошёл. Полный зал болельщиков, все аплодируют. Так что всё было супер. Хороший праздник для всех причастных к нему.

— Ранее до этого вы были в Норильске?

— Да, был с ЦСКА в 2004 году. Помню, тогда 22 года назад мы также стали чемпионами и приехали сразу после сезона, в конце мая. Здорово, что есть такая традиция, и для города это хорошо. Молодцы, что организовывают такие мероприятия как для игроков, так и для болельщиков, для Норильска, это здорово для популяризации баскетбола.

— Вам вообще удаётся как‑то поддерживать свою собственную физическую форму?

— Хотелось бы побольше времени на собственные занятия. В основном индивидуально бегаю, но в баскетбол редко играю. Собираемся иногда в Перми по понедельникам. Где-то получается играть, но не так часто. Хотелось бы побольше.

— В тренерской работе выходить на паркет вам приходится не очень часто?

— Почему же, мы показываем каждую тренировку упражнения своим ребятам, у нас всегда и индивидуальная работа есть. Тактическая работа, командная, она идёт в сезоне. А когда идёт предсезонка, мы индивидуально работаем с ребятами, и с большими, и с маленькими. Делимся своим опытом, этот процесс идёт круглый год.

Захар Пашутин и Павел Подкользин в Заполярном матче звёзд в Норильске Фото: Роман Кручинин, пресс-служба «Норникеля»

— А как вы оцените текущее поколение нашего баскетбола? Есть ощущение, что у нас было суперзвёздное поколение 2000-2010-х, а после него как будто бы наступило затишье, если не провал.

— Если говорить про наших ветеранов, то, во-первых, ребята сейчас очень много работают физически, они держат себя в форме и они могут играть на этом уровне. Я считаю, что, пока они играют, они этого достойны. Помню, что, когда я заканчивал, многие тоже говорили, что 38 лет — куда ты там. А мы с УНИКСом в тот сезон выиграли Еврокубок, и своё время я в команде получал, считаю, что картину я в команде не портил.

Дело не в том, что не хватает молодых. Проблема в том, что нет международных игр. У молодых опыта нет таких матчей — а это очень важно для твоего развития. Если бы сейчас наша сборная играла на международном уровне, показывала себя в этих играх, училась, росла, то дальше уже и в клубах продолжала прогрессировать.

Так было и в советское время, и в 1990-е годы. Сейчас, естественно, поколение уходит. В наши годы и 30-летние игроки считались стариками, а с 20-22 лет люди заходили в сборную. И дальше пять-шесть лет, кто-то — 10 и больше, тащили на себе сборную страны. Я застал несколько поколений, я играл и с ребятами, кто старше меня, ребят моего возраста в сборной было не так много, а потом уже и помоложе ребята пришли, 1980-х годов.

Андрей Кириленко, Виктор Хряпа, Сергей Моня, Алексей Саврасенко. У меня очень удачная получилась карьера в сборной, и состав в 2007 году на чемпионате Европы был действительно мощный, если вспоминать.

— Егор Дёмин, Кирилл Елатонцев, Михаил Беленицкий — эти ребята в будущем смогут бороться за победу на Евробаскете, медали ОИ и ЧМ?

— Конечно, у них очень хорошие данные. Чем они хуже? Они очень атлетичные, обученные. Ветераны, такие как Алексей Швед, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов, обходят молодёжь в первую очередь своей головой. За счёт своего опыта. Но это набирается, за счёт количества игр, больших игр. Нет международного опыта, повторюсь, это проблема.

Опыт сборной ни с чем не сравнить. Помню, ещё когда в молодёжные составы уезжал, потом после предсезонки в клубе чувствовал себя на голову сильнее всех, потому что в сборной я всё лето играл с сильнейшими соперниками, постоянный спарринг был, за счёт которого я рос.

— Главное, чтобы после этого возвращения мы не наблюдали за плачевными результатами. Такое ощущение, что мировой баскетбол за это время убежал вперёд, сейчас звёздные составы у Словении и Германии, свои звёзды из НБА теперь есть даже у Турции и Финляндии. Нам будет чем ответить?

— Сейчас всё уже не крутится только вокруг США, система подготовки уравнялась, все могут тактически подготовиться к сопернику. Самое главное — физически сейчас все страны очень сильно выросли. Действительно, кого ни возьми, в каждой сборной есть топовые игроки, они физически и технически действуют очень здорово.

В НБА всё больше игроков из Европы, многие европейцы сначала приезжают в университеты Америки и сначала там звёздами становятся, потом двигаются дальше. В наше время тоже были яркие личности, тот же Дирк Новицки у Германии, он забивал и по 40, и по 50 очков за сборную.

У нас были свои звёзды, Сергей Бабков, тот же Василий Карасёв, он спокойно по 30 мог забивать, Игорь Куделин. Так что в каждом поколении есть свои звёзды, которые должны тащить вперёд свои клубы и сборные.

Игорь Куделин Фото: РИА Новости

«В Перми сложно держать костяк — каждый год приходится всё выстраивать заново»

— «Парма» — одно из приятных открытий этого сезона. Как вы для себя оцените прошедший чемпионат?

— Действительно, мы провели очень хороший сезон. Я думаю, что это был лучший сезон за всё время, что мы там работаем. И по результату, и по игре, нам удалось собрать хорошую команду, дружную команду. Они бились, старались в каждом матче. Были травмы, у нас не хватило пятого легионера, он выбыл на целый сезон. Это была важная потеря. Но ребята его заменили, наша русская молодёжь, которая выходила на паркет. Сейчас ещё молодые подрастают, даём им шанс, а они молодцы, что пользуются им и себя проявляют.

Третье место в Basket Cup — это был очень достойный результат. Такие турниры, где результат зависит от одной игры, они выигрываются в зависимости от того, как ты приезжаешь, как ты готов психологически, ментально к игре. Неважно, кто перед тобой. Надо выходить и играть, биться до конца. То, что мы сделали, — заняли третье место, завоевали медали.

— Вы крупно уступали в матче за третье место «Зениту», который к тому же играл у себя на домашнем паркете. Это был самый яркий матч сезона для вашей команды?

— Вероятно, да. Буквально за три минуты до конца мы ещё проигрывали 12 очков, но победили. Очень хорошо провели концовку, проявили характер.

— Возможно, Единой лиге стоит вернуться к формату «Финала четырёх», как было на этом Кубке, чтобы добавить больше интриги? Либо всё-таки нужны классические серии плей-офф?

— Серия плей-офф — это здорово для болельщиков, когда много игр. Надо готовиться лучше командам, многие говорят, что в финале было 4-0 в пользу ЦСКА, но это мастерство команды. На данный момент так. Разыгрывать чемпионство в одной игре, у того же ЦСКА одна конкретная игра может быть плохой в какой-то момент, но потом ты можешь выправить ситуацию и изменить ход серии. А в «Финале четырёх» это невозможно сделать: один матч и ты проиграл.

Поэтому я думаю, что серия — это отличный показатель реальной силы команд, мы это видим по примерам НБА, по НХЛ, по нашей КХЛ, в волейболе — все играют сериями, смотрят, кто сильнее. Когда у тебя игра за игрой, ты должен себя держать в отличной ментальной и физической форме, чтобы биться и побеждать. Поэтому побеждает сильнейший. Но вот для кубковых турниров формат «Финала четырёх» — это отличная история.

— Как в таком случае повысить уровень конкуренции между командами? Одно дело битва за чемпионство, но у нас годами есть топ-4, а остальные клубы бьются о стеклянный потолок.

— Понятно, что финансово разница между четвёркой лидеров и остальными внушительна. Но я думаю, что всё равно можно собрать команду при грамотной работе. И это то, что мы как раз и делали, в принципе, весь сезон и демонстрировали. До Нового года мы даже были в тройке, многие были недовольны нас видеть в этой верхней группе. Поэтому я думаю, что всё возможно.

Просто надо много работать, надо собрать коллектив. Единственное, что с чем нам в Перми откровенно сложно, — это держать костяк. Каждый год приходится менять легионеров, кто из русских ребят становится сильнее, их тоже покупают, переманивают. И приходится всё заново каждый год выстраивать. А у ведущих клубов есть стабильный бюджет, понимание своих возможностей, костяк держится. Есть единичные изменения, но главное — есть сыгранность, и легче в сезон входить.

— Возможно, в таком случае следует делать упор на свою школу? Воспитывать своих, доморощенных ребят?

— Вы же понимаете, это процесс далеко не на один год. Мы воспитываем ребят, пытаемся. Свинин у нас уже в серьёзного игрока [вырос]. Пока ещё он не заматерел, но всё равно выделяется. Глеб Фирсов достойно себя показывал, он буквально за три года поднялся очень сильно в своей игре. Желаем ему удачи.

Как и другие ребята, Иван Егоров радует, хороший разыгрывающий растёт. Так что работаем, но молодёжь — она тоже думает об УНИКСе, о ЦСКА… Когда ребята растут — их зовут дальше, с этим сложно бороться. Но мы всегда рады за своих ребят, они молодцы, что прогрессируют.

— Как тренер вы же в любом случае ставите перед коллективом максимальные задачи? Нет же такого: выйдем в плей-офф и ладно?

— Тут надо знать меня и моего брата — мы так никогда даже подумать не можем. Поэтому мы всегда играем только на победу. Если говорить про плей-офф, то в Краснодаре мы достойно сыграли. Нам не хватило нескольких очков в концовке, но также и дома играли здорово, вели 15–20 очков, но потом в четвёртой четверти нам не хватило американца Сандерса, который получил травму буквально накануне.

Чем отличаются большие клубы от нас, какое у них преимущество в плей-офф — у них есть скамейка. Есть кем заменить лидеров. Травма — ничего страшного, найдётся ещё игрок, который может выйти и потянуть за собой.

— Многие считают, что и УНИКСу как раз не хватило скамейки в финале с ЦСКА. Вы с этим согласны?

— УНИКС выложился по максимуму в серии против «Зенита». Все, кто играл на этом уровне, они понимают, что дело тут уже идёт больше не о физической усталости, а скорее о ментальной. Это моё мнение. УНИКС отдался полностью в серии с Питером, тут вопрос в не физике. С ЦСКА надо было просто рубиться, а в этом их не хватило.

— В регулярном чемпионате у ЦСКА было всего три поражения, и одно из них — как раз от «Пармы». Насколько значима была для вас та победа?

— Дело не в том, что мы выиграли у ЦСКА или у УНИКСа. Нет такого, что мы выиграли у Казани, Питера или Москвы и устроили фестиваль с шампанским, празднуем уже чемпионство… Мы хотим выиграть каждую игру. Задача всегда одинаковая. И мы уже не в том возрасте, чтобы так радоваться игре регулярного чемпионата.

Конечно, это было здорово. Мы рады, что дома болельщики увидели такую победу, мы и с УНИКСом здорово сыграли в Перми, и с Краснодаром, с сильнейшими клубами лиги выдали сильный баскетбол. Поэтому за командой и следят, её любят. Мы стараемся дома как можно лучше настроиться, везде стараемся, и на выезде, естественно. Но дома, в Перми, по-особенному. Трибуны всегда подталкивают игроков выдать свой максимум.

— Много слышал позитивного о культуре баскетбола в Перми. У вас и новая арена строится, это говорит о нехватке зрительских мест?

— Ажиотаж большой. Давно шли разговоры, стройка идёт активно. Надеемся, что уже в конце следующего сезона мы заедем в новый спорткомплекс, возможно, сыграем там в плей-офф.

— Теперь вам нужно будет соответствовать этой арене, делать шаг вперёд и по игре?

— Мы и так с каждым годом выглядим всё лучше как команда, наше руководство активно над этим работает. Естественно, мы хотим прогрессировать. Опять же, очень тяжело смотреть на перспективу, потому что каждый год мы вынуждены менять большую часть состава. Надеемся, что на следующий год мы также соберём боеспособную команду, которая будет на равных играть в плей‑офф.

Болельщики «Пармы» празднуют успех команды Фото: parmabasket.ru

«В Петербурге много болельщиков, очень хотелось, чтобы «Спартак» был жив»

— Интересно побольше узнать про ваш тандем с братом. Так как вы родные люди, вы лучше понимаете друг друга, насколько успешно идёт между вами взаимодействие? Многие помнят, как до этого вы вместе работали в «Локомотиве».

— Как раз когда я закончил свою карьеру, брат позвал меня в свой тренерский штаб в Краснодаре. И мы буквально сразу выиграли Еврокубок, в Евролиге прошли в топ‑16. Для Краснодара это был лучший результат, клуб вообще первый раз вышел в Евролигу. Также и в УНИКСе, когда я сам ещё играл, мой брат выиграл Еврокубок, после этого никто не мог повторить этот результат.

Поэтому работа идёт хорошо. Женя очень эмоциональный человек, мне надо где-то сдерживать его, смотреть, где горячо, где холодно. Поэтому стараемся, чтобы у нас всё было с холодной головой и с горячим сердцем, — вести игру так, чтобы в решающий момент у нас всё получалось.

— Можно сказать, что вы делитесь с ним как добрый и злой полицейский?

— Нет, наоборот. Мы с братом чаще всего думаем в одном направлении. Он прошёл как игрок самый высокий уровень, я тоже прошёл. Мы оба понимаем, как надо требовать от игроков, как надо работать на максимум, чтобы достигать результата. Понятно, что здесь и класс игроков тоже очень многое значит, но вытянуть из любого игрока максимум — это очень важно.

— Евгений несколько раз отмечал, что считал вас куда более талантливым баскетболистом. Что вы ему отвечали?

— Мы можем много сейчас говорить о том, кто талантливее. Но я могу сказать уверенно: если бы не его рука, не травма, с его физикой и самоотдачей, то он бы пошёл очень высоко. И так достиг очень многого.

Евгений Пашутин Фото: РИА Новости

— Насколько вам помогает тот факт, что у вас была серьёзная карьера с большими титулами в тренерской работе? Помогает добиться авторитета в общении с игроками?

— Естественно, авторитет чувствуется, все ребята с уважением ко мне относится, особенно наши, русские ребята. Я думаю, так и должно быть. Опять же, тут всё от меня зависит — как ты себя показал в коллективе, так ребята к тебе и будут относиться. Поэтому что всё нормально в этом плане.

Так же как и мы во время своей игровой карьеры, когда у нас были Станислав Ерёмин, Сергей Белов, ко всем тренерам относились с большим уважением. Что бы ты ни думал, правильно тренер делает или неправильно, но ты всегда должен его слушать и выполняешь поставленную задачу.

— Правильно будет сказать, что у вас сейчас с братом именно что тандем, либо он всё-таки главный?

— Конечно, Евгений — он главный. Естественно, у нас есть градация, субординация. Всё основное на нём, вся тактика. Есть какие-то моменты, где мы можем и поспорить. Где-то я вижу чуть глубже, он видит общую картину, а я где-то мелкие детали вижу, подсказываю ему.

Потом мы, естественно, обсуждаем всё вечерами не один час. И ему легче так работать, что всегда он может увидеть через мою оптику какие-то детали, которые мы упустили. Он как главный тренер глобально на всё смотрит. Работа помощника — где-то точечно указать на какие-то моменты, где мы пока уступаем.

— Насколько я понимаю, вам интересна и ассистентская работа, и работа главным тренером? У вас же был и «Спартак», и молодёжка «Локомотива», в качестве главного.

— Все любят работать главными. И помощником хорошо в какие-то моменты. Опять же, всё зависит от приглашения. Будет вариант — конечно, с удовольствием. Главное — сама возможность работать. Сейчас такое время, что не так много опций.

Пока что мы работаем вместе с братом и хотим вместе достичь максимальных результатов. А так, я хорошо поработал в «Спартаке», доволен своей работой, у нас там проблемы с деньгами, но очень хотелось бы, чтобы «Спартак» был жив. В Санкт-Петербурге много болельщиков, но не получилось у нас. Финансирование — важнейшая вещь.

Захар Пашутин Фото: Роман Кручинин, пресс-служба «Норникеля»

— Грустно, что нет больше питерского «Спартака», учитывая, какие люди там играли. Как бы ни выступал сейчас «Зенит», со смертью «Спартака» наш баскетбол потерял важную часть своей истории.

— Согласен с вами. Но сейчас там идёт такая политика, что «Спартак», этот красный цвет — он для Питера не подходит. Но я считаю, что для такого большого города можно и две команды развивать, и болельщик так же будет ходить, будет полный зал, я в этом уверен. В Стамбуле по шесть-восемь команд. В больших городах мы минимум по две-три команды можем спокойно иметь.

— Если говорить про «Зенит», изначально появление этого клуба выглядело так же странно, как и предложения переименовать УНИКС в «Ак Барс». В баскетболе есть свой независимый от хоккея бренд.

— Конечно, у УНИКСа есть все свои болельщики. Евгений Борисович Богачёв курирует клуб с самого начала, очень многое сделал для баскетбола в Татарстане, и в Казани очень любят эту команду. У нас всегда на важных матчах были аншлаги, хотя и футбол был сильным, и хоккей шикарный.

В Татарстане есть ресурсы на спорт, много сил вкладывают. Я вообще ставлю эту республику всем в пример — во всех видах спорта они стремятся быть первыми, у каждой команды свой зал, никто никому не мешает, только поддерживают друг друга. К нам хоккеисты приходили на матчи, мы на хоккей и футбол ходили. И зритель был у всех. А куда людям ходить? Концерты и спорт — две самые позитивные вещи в мире.