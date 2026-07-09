Продажа клуба НБА обернулась новым скандалом. Разбирательство дошло до суда

Бывший основной владелец «Далласа» Марк Кьюбан подал в суд на фоне конфликта с нынешним руководством клуба. Он требует раскрыть документы, связанные с проектом новой арены, утверждая, что после продажи контрольного пакета его незаконно отстранили от участия в коммерческих проектах команды. Иск подан в суд округа Даллас. Кьюбан хочет получить условия покупки участка бывшего торгового центра Valley View, где планируется строительство новой арены, сведения об источниках финансирования проекта, а также данные о корпоративной структуре компаний, участвующих в сделке.

По словам Кьюбана, при продаже клуба в 2023 году были договорённости, которые предполагали его участие в будущих проектах, связанных с «Маверикс». Однако в судебных документах утверждается, что позже Патрик Дюмон, владеющий контрольным пакетом, отстранил его от обсуждения строительства арены и других инвестиционных инициатив — в том числе в сфере недвижимости и возможного игорного бизнеса.

Особое внимание в материалах уделено компании Arena Development Intermediate, зарегистрированной в Делавэре. Как утверждается, именно через неё оформляется покупка земельных участков под будущий комплекс. Кьюбан заявил, что не знает, как устроена структура собственности этой компании, а о приобретении участка Valley View узнал только после публикации документов Комиссии по ценным бумагам и биржам США. По его словам, руководство клуба также рассматривает возможность покупки дополнительных земель рядом с объектом, но эти планы с ним не обсуждались. В обращении подчёркивается, что раскрытие информации необходимо для определения дальнейших юридических шагов. Кьюбан отмечает, что до закрытия сделки невозможно понять, к кому именно могут быть предъявлены претензии. После её завершения, как говорится в материалах суда, оспаривать отдельные решения может оказаться значительно сложнее.

Марк Кьюбан, сезон-2025/2026 Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Семьи Мириам Адельсон и Патрика Дюмона отказались комментировать судебный спор. Представители Кьюбана также не стали делать дополнительных заявлений. При этом бывший президент «Маверикс» и экс миноритарный акционер клуба Фрэнк Закканелли раскритиковал правовую позицию предпринимателя. По его мнению, Кьюбан добровольно уступил контроль над франшизой и не вправе ссылаться на устные договорённости в сделке такого масштаба. Конфликт между сторонами тянется с момента продажи клуба. В 2023 году семьи Мириам Адельсон и Патрика Дюмона приобрели 69% акций «Далласа», тогда как Кьюбан сохранил за собой 27%. После завершения сделки он неоднократно говорил, что рассчитывал продолжить курировать баскетбольную часть проекта, а коммерческие вопросы должны были перейти к новым владельцам. Дюмон, в свою очередь, публично заявлял, что окончательные решения будет принимать руководство, несмотря на участие Кьюбана в работе организации.

В судебных материалах также фигурирует сделка по обмену Луки Дончича. Кьюбан утверждает, что узнал о ней лишь незадолго до оформления и уже не мог повлиять на решение. Позднее он не раз говорил, что не поддержал бы этот обмен. Весной этого года предприниматель также подчеркнул, что не считает ошибкой продажу клуба, хотя и сожалеет о выборе покупателей. Иск стал новым витком конфликта между бывшим и нынешним руководством «Маверикс». Итог разбирательства может повлиять на реализацию проекта новой арены и связанных с ним коммерческих соглашений.