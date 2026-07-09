Яннис Адетокунбо неожиданно сменил привычный номер после обмена. Почему?

В НБА новости сменяют друг друга молниеносно. Иногда достаточно одного прямого эфира, чтобы перечеркнуть решение, которое клуб уже успел обернуть в коммерческую историю. Именно это произошло с Яннисом Адетокунбо после его перехода в «Майами». Утром фанаты покупали майки с привычным 34-м номером, а к вечеру оказалось, что новая звезда команды сыграет уже под другой цифрой.

Обмен официально оформили 6 июля — в первый день нового сезона. Почти сразу «Хит» начали продавать именную атрибутику с №34, под которым греческий форвард провёл все 13 сезонов в «Милуоки». Однако вскоре клубу пришлось срочно пересматривать планы. Всё перевернулось во время стрима блогера N3on — в ответ на предложение взять седьмой номер Адетокунбо без лишних раздумий согласился: «Неплохой номер. Я, пожалуй, возьму его… Пусть будет семёрка». По реакции клуба складывалось впечатление, что это стало сюрпризом не только для публики, но и для самого «Майами».

Майки с 34-м номером исчезли из открытой продажи меньше чем за семь часов. Онлайн-заказы быстро перевели на обновлённую версию формы, а тем, кто успел купить её в клубных магазинах, предложили либо обмен, либо оставить её как редкий коллекционный экземпляр. Клуб, впрочем, не удержался от самоиронии и в соцсетях написал, что хорошо, что его сотрудники тоже смотрели трансляцию N3on.

Джерси «Майами» Янниса Адетокунбо с 34-м номером Фото: x.com/EtienneCatalan

Под седьмым номером в «Хит» в разные годы играли Рекс Чапман, Пенни Хардуэй, Шон Мэрион, Джермейн О'Нил, Горан Драгич и Кайл Лоури. Последним его носил Кел'эл Уэр, который как раз оказался частью сделки с «Милуоки». Райан Конуэлл, выступавший под этим номером в Летней лиге, без лишних разговоров уступил его самому статусному за последние годы новичку клуба. Впрочем, сам выбор номера до сих пор вызывает вопросы. Раньше Адетокунбо объяснял, что 34-й связан с семьёй: тройка — это последняя цифра в годе рождения матери (1963), четвёрка — последняя цифра в годе рождения отца (1964). После перехода в «Майами» эти две цифры неожиданно сложились в семёрку. Совпадение выглядит красиво и символично, хотя ни сам баскетболист, ни клуб не называли это в качестве причины смены номера.

Но куда важнее другое: за годы в «Милуоки» 34-й номер стал неотъемлемой частью образа Адетокунбо. Именно под ним он выиграл чемпионский титул, дважды признавался MVP регулярки, получил награду MVP финала и переписал почти все ключевые рекорды франшизы. Более того, «Бакс» намерены вывести этот номер из обращения, а в «Майами» тем временем начинается совсем новая глава: новый клуб, новый город, новые задачи — и даже визуальный образ одного из сильнейших игроков поколения меняется. Похоже, именно этого эффекта Адетокунбо и хотел добиться, отказавшись от номера, с которым была связана вся первая половина его великой карьеры.