Ему 60, ей 23? Скотти Пиппен поразил общественность, выйдя в свет с юной девушкой

Личная жизнь суперзвёзд НБА 1990-х годов оставалась в центре внимания 30 лет назад, однако привлекает его и сегодня. Но шестикратный чемпион лиги Скотти Пиппен на общем фоне всегда выглядел одним из самых закрытых: легендарный форвард «Чикаго Буллз» редко комментировал отношения и после развода практически исчез из светской хроники. Тем громче оказался эффект, когда ветеран внезапно попал в центр бурного обсуждения в соцсетях. Поводом стал его первый за долгое время публичный выход с девушкой. Спутница экс-баскетболиста совсем молода, и в медиа сразу предположили, что это новая пассия Скотти.

В некоторых американских СМИ уже допустили, что девушке всего 23 года. Самому Пиппену в сентябре исполнится 61. Если информация о спутнице прославленного баскетболиста верна, то она моложе двух его старших сыновей — Скотти Пиппена-младшего (25 лет) и Престона Пиппена (24 года). Сам Пиппен личность девушки раскрывать не спешит, что лишь подогревает интерес фанатов, которые сразу принялись строить догадки.

Общественное мнение моментально разделилось. Одни пользователи откровенно критикуют ветерана, называя такую разницу в возрасте странной. «Даже если это законно, это всё равно странно», — написал один из фанатов. А некоторые и вовсе признаются, что сначала приняли девушку за внучку легенды «Чикаго». Другие встали на защиту пары, призывая критиков не лезть в чужую жизнь: «Два взрослых человека осознанно решили быть вместе, оставьте их в покое».

В стороне не остались и другие звёзды спорта: бывший ресивер команды НФЛ «Даллас Ковбойс» Дез Брайант лаконично, но жёстко отреагировал на нападки в адрес ветерана: «Да вы совсем с ума сошли из-за Скотти!»

Майкл Джордан и Скотти Пиппен Фото: Raymond Boyd/Getty Images

Американские болельщики также нашли в этой ситуации тонкий символизм. Всю свою карьеру Скотти Пиппен провёл в тени самого знаменитого №23 в истории мирового спорта — Майкла Джордана. Тот факт, что в 60 лет он якобы выбрал себе 23-летнюю спутницу, породил множество шуток, что форвард ментально так и не смог уйти от этой цифры.

Нынешний резонанс во многом обусловлен контрастом между поведением самого Скотти и его бывшей жены Ларсы Пиппен. Их брак продлился с 1997 по 2021 год, а бракоразводный процесс сопровождался повышенным вниманием прессы. После окончательного разрыва Ларса регулярно становилась героиней таблоидов, особенно во время громких отношений с Маркусом Джорданом — сыном Эм Джея. Скотти же всегда вёл себя максимально закрыто, что лишь усилило эффект от его недавнего появления на публике.

Пиппен был одним из главных творцов успеха «Чикаго» в золотую эпоху команды. После завершения карьеры легендарный форвард редко даёт громкие комментарии и в целом не оказывается в центре внимания. Поэтому неудивительно, что его выход в свет с молодой девушкой вызвал такой ажиотаж. И пока одни упражняются в остроумии и строят догадки, сам Скотти хранит молчание — как и почти всегда.