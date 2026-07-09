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Скандал в WNBA: почему Конгресс США требует защитить Кейтлин Кларк

От женской НБА потребовали ответа. Как грубый фол на Кейтлин Кларк дошёл до Конгресса США
Виталий Весёлый
Кейтлин Кларк
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Американские политики пригрозили расследованием.

Имя Кейтлин Кларк давно активно освещается в СМИ, однако в последнее время внимание к защитнице «Индианы Фивер» стало особенно пристальным. Очередным поводом для дискуссии вокруг баскетболистки стал жёсткий фол: в матче с «Финикс Меркьюри» Кларк получила удар в область шеи от Алиссы Томас. Несмотря на последующую дисквалификацию Томас, действия WNBA не смогли погасить разгоревшийся вокруг эпизода скандал. В результате спортивный конфликт вышел далеко за пределы паркета: в него официально вмешалась группа американских политиков из Республиканской партии, а судейский спор рискует перерасти в разбирательство на государственном уровне.

Политический прецедент и обвинения в расизме

Август Пфлюгер

Август Пфлюгер

Фото: Samuel Corum/Getty Images

11 членов Конгресса США во главе с представителем Техаса Августом Пфлюгером направили официальное письмо комиссионеру WNBA Кэти Энгельберт. Законодатели назвали Кларк «лицом лиги», обеспечившим WNBA беспрецедентный рост рейтингов, внимания аудитории и спонсорских контрактов, и потребовали объяснить, как руководство намерено обеспечивать безопасность игроков.

По мнению конгрессменов, Кларк регулярно подвергается необоснованной физической агрессии на площадке — от жёстких толчков до ударов в глаза и область шеи. Более того, авторы письма выразили опасение, что нападки на баскетболистку могут иметь расовую подоплёку. Республиканцы прямо заявили, что, если в лиге допускается дискриминация и создаётся враждебная рабочая среда, они готовы поддержать проведение официального расследования со стороны Министерства юстиции, Министерства труда или Комиссии по равным возможностям при трудоустройстве на предмет нарушения федерального законодательства о гражданских правах. Руководству WNBA установлен срок для ответа до 24 июля. При этом в «Индиане» подчеркнули, что ни организация, ни сама Кларк не контактировали с конгрессменами и не знали о подготовке письма. В клубе также отметили, что безопасность игроков остаётся для них безусловным приоритетом.

Последствия инцидента

Кейтлин Кларк

Кейтлин Кларк

Фото: Andy Lyons/Getty Images

Сам инцидент, ставший триггером, произошёл 24 июня. Кларк шла под кольцо, потеряла равновесие под давлением соперниц, и уже в момент её падения Алисса Томас нанесла удар закрытым кулаком в область шеи звезды «Фивер». Судьи на площадке не зафиксировали нарушение, однако позже лига пересмотрела эпизод, выписала Томас неспортивный фол второй степени и дисквалифицировала её на один матч.

Тем не менее последующая реакция руководства WNBA не смогла снять напряжение вокруг эпизода. В итоге объектами критики стали как сама Томас, так и руководство лиги. Алисса заявила, что после дисквалификации столкнулась с агрессией и расистскими оскорблениями в социальных сетях: болельщики засыпали её угрозами, которые коснулись даже её детей. В ситуацию вмешалась и сама Кларк. Кейтлин публично осудила хейтеров, подчеркнув, что любые проявления ненависти и оскорблений в адрес соперниц, тренеров или партнёров по команде категорически недопустимы.

К дискуссии подключились и авторитетные эксперты. Легендарный тренер университета Коннектикута Джино Оримма признал, что к Кларк на площадке действительно относятся предвзято и жёстко, однако призвал остановить массовую истерию и перестать превращать каждое нарушение правил в масштабный политический или общественный манифест.

Внимание, прикованное к Кларк в США, действительно колоссально. Ситуация, при которой игровой, пусть и грубый эпизод становится поводом для вмешательства Конгресса и призывов к возможному федеральному расследованию, наглядно демонстрирует: за главной звездой, а значит, и за всей WNBA, пристально следят. С одной стороны, такой контроль заставляет лигу оперативно реагировать на проблемы. С другой — создаёт риск перейти черту. И здесь сложно не согласиться с самой защитницей «Фивер»: в погоне за хайпом вокруг её имени медиа и общественности давно пора сместить фокус обратно на игру и оставаться в рамках баскетбола.

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