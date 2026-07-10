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Всеволод Ищенко впервые сыграл в Летней лиге НБА: разбор выступления россиянина и обзор матча между Далласом и Голден Стэйт

Всеволод Ищенко дебютировал в Летней лиге НБА. Удивил или разочаровал?
Артемий Берстенев
Всеволод Ищенко дебютировал в Летней лиге НБА
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Россиянин записал на свой счёт семь очков в игре за «Даллас».

«Даллас» начал выступление в Летней лиге НБА с поражения от «Голден Стэйт» — 90:101. Главным событием встречи для российских болельщиков стал дебют защитника Всеволода Ищенко. Разбираемся, как именно шла игра и почему выступление россиянина выглядело куда убедительнее, чем подсказывает голая статистика.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
10 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
90 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Пулакидас, Нембхард, Ищенко, Джонсон, Смит, Спрингер, Лаваль, Акобунду-Эхиогу, Фрэнсис, Диас-Грахам, де Ларреа
Голден Стэйт Уорриорз: Кларк, Лендебор, Ричард, Крайер, Джонс, Леонс, Смит, Айк, Ольбрих, Макмиллиан

Первая четверть прошла в равной борьбе, но постепенно инициативу перехватили «Уорриорз». С первых владений они сделали ставку на атаки из трёхсекундной зоны и подбор в нападении. Ищенко вышел на площадку после того, как Серхио Де Ларреа покинул игру из-за столкновения без мяча. «Даллас» держался рядом и после стартового отрезка уступал лишь 20:24. Но во второй четверти преимущество «Голден Стэйт» стало быстро расти. Калифорнийцы начали отрезок рывком 9:0, регулярно находили путь к кольцу и уверенно реализовывали открытые броски с периметра. У «Далласа», напротив, не шла игра в атаке: к большому перерыву команда забила только три из 19 трёхочковых, тогда как соперник — семь из 11. Единственным стабильным источником очков у «Маверикс» оставался новичок Морез Джонсон-младший. К перерыву отставание «Уорриорз» выросло до 20 очков — 59:39.

После смены половин характер матча почти не поменялся. «Голден Стэйт» сохранял уверенный перевес благодаря отличной реализации, а «Даллас» продолжал терять очки на простых, в том числе на открытых, бросках. Перед последней четвертью техасцы уступали 66:79. В начале заключительного отрезка «Маверикс» попытались устроить камбэк и серией удачных атак приблизились к сопернику на пять очков. Ищенко в этой погоне активно включался в нападение, отметился результативным проходом и помогал партнёрам в организации атак. Но затем Эл Джей Крайер дважды подряд завершил владения своей команды, после чего «Голден Стэйт» снова увеличил разницу и без проблем довёл матч до победы.

Статистика Ищенко не вполне отражает качество его игры. Без патриотического подтекста Сева выглядел вполне достойно — сдержанно, но с заметным оптимизмом. Проходы у него действительно получались качественными, однако в завершении не хватало мягкости в бросках — иначе он вполне мог бы реализовать все четыре попытки.

Статистика Всеволода Ищенко

Статистика Всеволода Ищенко

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Наиболее заметно вклад россиянина проявился в позиционном нападении. Ищенко уверенно чувствовал себя на дуге, грамотно использовал свои габариты, быстро принимал решения и не задерживал мяч лишний раз. Он постоянно открывался под передачу, вовремя менял направление атаки и не раз находил партнёров очень неплохими пасами. По такой игре ассистов у него должно было быть больше одного — созданные им моменты просто не были реализованы. Вдобавок Ищенко остаётся хорошим шутером, поэтому «Далласу» стоит чаще отдавать ему мяч, когда он остаётся свободным.

В обороне Всеволод выглядел вполне уверенно. Пожалуй, единственный момент, на который стоит обратить внимание, — чаще поднимать руки в персональной защите. В остальном он неплохо читал игру, много перемещался и почти всегда успевал занять нужное место.

Главный итог дебюта Ищенко — не в цифрах, а в самой игре. Он грамотно двигался без мяча, уверенно создавал моменты с ведения, принимал правильные решения и был полезен на обеих сторонах площадки. Поэтому его выступление оставило более сильное впечатление, чем это может показаться по статистике. И не будет большим сюрпризом, если уже в следующем матче Летней лиги россиянин выйдет в стартовом составе «Далласа». Следующая игра у «Маверикс» — с «Лейкерс» в ночь на 12 июля.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
12 июля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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