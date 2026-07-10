Кавай Леонард едет в «Торонто» — или нет? Обмен могут похоронить из-за скандала

Переход Кавая Леонарда из «Клипперс» в «Торонто» пока не будет оформлен официально. Клубы договорились о сделке 30 июня, но её завершение отложили до конца расследования НБА, которое связано с обстоятельствами подписания контракта форварда. Почему лига приостановила один из главных обменов межсезонья и чем это может обернуться?

Несмотря на завершение периода моратория, сделка по-прежнему не закрыта. Представитель НБА сообщил, что расследование продолжается, а сроки его окончания пока не определены. В лиге рассчитывают, что проверка завершится в ближайшие недели, после чего вопрос обмена снова можно будет поднять. Причиной задержки стали подозрения в возможном обходе потолка зарплат при подписании Кавая Леонарда «Клипперс» — сейчас проверяют возможные связи между клубом, владельцем команды Стивом Балмером, компанией Aspiration и рекламным контрактом игрока. Именно этот эпизод расследуют уже около 10 месяцев.

По этой теме у нас выходило немало материалов, достаточно заглянуть в тег Кавая Леонарда. Но напомним: по версии, которую озвучили после расследования Пабло Торре, Леонард получил от Aspiration крупный контракт, который, по сути, не подразумевал реальной рекламной работы. Несколько бывших сотрудников компании утверждали, что такая схема могла использоваться для дополнительных выплат игроку в обход его договора с клубом, а если это подтвердится, речь пойдёт о нарушении финансовых правил НБА. «Клипперс» все обвинения по-прежнему отвергают. В клубе заявили, что полностью сотрудничали со следствием: участвовали в многочисленных интервью, передали десятки тысяч документов и обеспечили доступ к сотрудникам. Во франшизе подчёркивают, что никаких скрытых выплат Леонарду через Aspiration не было.

Кавай Леонард, сезон-2025/2026 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Особый акцент в заявлении сделан на Джо Санберге, сооснователе Aspiration. По версии «Клипперс», именно он стоял за мошеннической схемой, пострадавшими от которой стали инвесторы и партнёры компании, в том числе структуры, связанные с владельцем клуба. Ранее Санберг признал вину по делу о мошенничестве и получил 14 лет тюрьмы. При этом в клубе подчёркивают: его уголовное дело само по себе не доказывает обвинений ни в адрес «Клипперс», ни в адрес самого баскетболиста. А вот позиция «Торонто» выглядит куда осторожнее и прагматичнее — в клубе подтвердили, что лига уже предупредила руководство о возможных юридических рисках. Если по итогам расследования санкции затронут контракт Леонарда, последствия после обмена могут лечь на новую команду игрока. Именно поэтому в «Рэпторс» решили дождаться окончательного решения НБА, прежде чем завершать сделку.

Из заявления канадской стороны следует, что речь идёт именно о рисках, связанных с контрактом Леонарда. На данный момент штрафы или возможная потеря драфт-пиков «Клипперс», по имеющейся информации, «Торонто» не затрагивают. При этом клуб не хочет брать на себя даже теоретическую неопределённость, пока не будут опубликованы итоги расследования. Проверку НБА проводит с привлечением юридической фирмы Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Ещё в июне комиссионер лиги Адам Сильвер говорил, что расследование подходит к завершению, но точных сроков тогда не назвал. С тех пор НБА почти не делала новых официальных заявлений.

Вероятность самого жёсткого сценария по-прежнему оценивается как невысокая, однако полностью он не исключён. Если лига установит серьёзные нарушения при оформлении сделки с Леонардом, это может повлиять и на сам контракт игрока. При этом более вероятными выглядят дисциплинарные меры против «Клипперс», включая штрафы и санкции, связанные с будущими выборами на драфте. После завершения расследования стороны рассчитывают вернуться к оформлению сделки. По условиям соглашения, напомним, в «Клипперс» должны перейти Брэндон Ингрэм, Грейди Дик и набор драфт-активов с двумя незащищёнными пиками первого раунда. «Торонто», в свою очередь, собирается начать переговоры с Леонардом о новом контракте после официального завершения обмена.