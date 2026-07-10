Самый странный «инсайд» пришёл из пекарни. Леброна отправили туда, где всё начиналось!

История с будущим Леброна Джеймса превратилась в бесконечный поток догадок. На этой неделе особенно выделилась одна версия — от хозяйки пекарни из Огайо. Как выяснилось, пост, в котором Леброн отправляется выступать за «Кливленд», а компанию ему составят Бронни Джеймс и Дрэймонд Грин, вновь привлёк внимание.

На первый взгляд это заявление могло бы остаться без внимания, если бы не одно важное обстоятельство. В 2014 году именно эта пекарня первой сообщила о возвращении Леброна в «Кливленд» — ещё до того, как об этом написали ведущие американские инсайдеры. Как заведение узнало эту информацию, так и осталось загадкой, но тот случай до сих пор вспоминают каждый раз, когда его владелица делает громкое заявление. Теперь в Сети снова обсуждают похожую историю: якобы Джеймс рассматривает «Кавальерс» как следующую команду, а вместе с ним в Огайо могут отправиться и Бронни, и Дрэймонд Грин. Впрочем, позже хозяйка пекарни уточнила, что речь шла о старой истории, просто вновь всплывшей в памяти, и попросила не считать это новой новостью.

Если абстрагироваться от источника инсайда, сам вариант с возвращением Леброна вовсе не кажется фантастикой. «Кливленд» сейчас выглядит конкурентоспособной командой, вышел в финал Востока и способен в следующем сезоне предложить ветерану реальный шанс на титул. Неудивительно, что на фоне разговоров о его будущем такой сценарий постоянно обсуждается. Не менее естественно звучит и история с Бронни Джеймсом: ранее сообщалось, что «Кавальерс» могут попытаться забрать его у «Лейкерс» в рамках обмена. Тогда Леброн смог бы завершить карьеру в одной команде с сыном.

Леброн Джеймс — фанатам «Кливленда», сезон-2024/2025 Фото: Jason Miller/Getty Images

Больше всего вопросов вызывает возможный переход Дрэймонда Грина, у которого после выхода на рынок свободных агентов по-прежнему главным вариантом оставалось продолжение карьеры в «Голден Стэйт». Но давние связи с Леброном неизбежно подпитывают слухи о возможном переходе в другую команду. При этом такой сценарий был бы непростым для «Кливленда»: ради подписания ещё одного дорогого ветерана клубу, скорее всего, пришлось бы освобождать место в зарплатной ведомости и перестраивать состав. Более того, Грин не показывает прежней статистики — в прошлом сезоне он в среднем набирал 8,4 очка, 5,5 подбора и 5,5 передачи, оставаясь ценным прежде всего за счёт обороны, универсальности и опыта.

Но если «Кавальерс» сохранит основной состав и при этом усилится Леброном и Грином, их шансы всерьёз включиться в борьбу за верхние места на Востоке заметно возрастут. Однако пока эту информацию не подтвердили ни в клубе, ни сами игроки, ни сколько-нибудь надёжные инсайдеры. Так что сообщение из пекарни по-прежнему остаётся одним из самых странных слухов вокруг будущего Леброна. Обратили внимание и быстренько забыли.