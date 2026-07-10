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ФИБА до сентября не рассмотрит допуск российских сборных и клубов: что изменило решение МОК и чего ждать осенью 2026 года

Россия остаётся за пределами турниров ФИБА. Когда снимут все ограничения?
Артемий Берстенев
Россия остаётся за пределами турниров ФИБА
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И снимут ли вообще?

ФИБА до сентября не собирается лезть в тему допуска российских сборных и клубов к международным турнирам. Несмотря на решение МОК временно снять рекомендацию об отстранении российских спортсменов и команд. Объясняем, почему в ФИБА не спешат пересматривать ограничения, что уже изменилось для российского баскетбола и какие сценарии возможны осенью.

ФИБА Подробнее

Почему ФИБА не торопится с решением

Сауд Али Аль Тани — глава ФИБА

Сауд Али Аль Тани — глава ФИБА

Фото: Ferda Demir/Getty Images

По информации «Перехвата», вопрос о допуске российских команд не будут выносить на ближайшее заседание Центрального совета ФИБА, которое состоится в сентябре. Речь идёт и о сборных, и о клубах. Поводом для нового обсуждения стало решение МОК от 7 июля: организация временно отозвала рекомендацию, на которую многие международные федерации опирались, вводя ограничения для российских спортсменов. В баскетболе на неё тоже ссылались как на одно из оснований для сохранения нынешнего статуса российских команд.

При этом изменение позиции МОК само по себе не ведёт к автоматическому пересмотру решений ФИБА. У международных федераций есть право самостоятельно устанавливать правила допуска участников, и потому руководство мирового баскетбола предпочло не менять уже утверждённый график обсуждения.

В российском баскетболе к таким перспективам относятся с осторожным оптимизмом. Президент РФБ Андрей Кириленко не раз говорил, что диалог с ФИБА остаётся рабочим. О том же в интервью «Матч ТВ» рассказывала и гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин: по её словам, в международной федерации тоже отмечают отсутствие российских команд на крупнейших турнирах. При этом возможное решение ФИБА никак не связано с позицией Евролиги. И даже если европейский клубный турнир вернётся к этому вопросу в ближайшие месяцы, речь может идти только о сезоне-2027/2028.

Молодёжные сборные уже вернулись

Сборные России 3x3 U21 в Лиге наций — 2026

Сборные России 3x3 U21 в Лиге наций — 2026

Фото: РФБ

Пока взрослые сборные и клубы всё ещё ждут решения, молодёжный баскетбол уже получил ограниченный допуск к турнирам под эгидой ФИБА. В апреле 2026 года Центральный совет организации разрешил российским и белорусским сборным U21 участвовать в конференциях Лиги наций по баскетболу 3х3 в Китае и Малайзии.

С 6 по 12 июля мужская и женская сборные России выступают в китайском Таншане в конференции «Азия-1». После трёх игровых дней наши парни идут без поражений, выиграв все три этапа, а девушки лишь на втором этапе уступили в финале Китаю — 19:20.

Подробнее о проходящем турнире:
Шикарное возвращение! Сборные России 3x3 показали мощь на международном турнире
Шикарное возвращение! Сборные России 3x3 показали мощь на международном турнире

Если российские команды выиграют свои конференции, они смогут претендовать на участие в молодёжном Кубке мира U23 по баскетболу 3х3, который пройдёт в сентябре в Китае. Вопрос их допуска ФИБА рассмотрит отдельно, но в РФБ считают, что шансы на положительное решение высоки.

В апреле международная федерация приняла решение, которое вызвало негативную реакцию в ряде европейских стран. Латвийская федерация баскетбола сообщила о выходе из одной из комиссий ФИБА, не прекращая при этом членство в организации. В Литве заявили, что считают это решение ошибочным. Всё это показало: даже ограниченный допуск российских молодёжных команд по-прежнему остаётся одной из самых спорных тем в европейском баскетболе. Кириленко назвал возвращение молодёжных сборных «началом нового большого пути», но вопрос о взрослых командах будет, конечно же, рассматриваться отдельно.

Статус клубов остаётся прежним

Судья ФИБА

Судья ФИБА

Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Параллельно ФИБА продолжает развивать собственные турниры. В мае 2026 года совет FIBA Europe на заседании в Рейкьявике утвердил расширение Кубка Европы ФИБА — с 32 до 48 команд. Новый формат начнёт действовать уже с сезона-2026/2027. При этом на российские клубы решение не повлияло: их участие в турнирах FIBA Europe по-прежнему невозможно, а вопрос о пересмотре статуса перенесли на сентябрь. Даже если ограничения снимут после заседания Центрального совета, российские клубы всё равно не успеют к старту первого сезона обновлённого турнира.

К слову, речь идёт уже не о первом переносе подряд. Сначала в декабре 2025 года ФИБА продлила ограничения до февраля 2026-го, затем оставила их в силе до сентября, а теперь подтвердила, что никаких промежуточных решений принято не будет. Важным остаётся и решение МОК от 7 июля 2026 года. Тогда временно сняли приостановку членства Олимпийского комитета России — после юридического заключения, что ОКР больше не включает региональные спортивные организации с территорий, которые МОК относит к юрисдикции НОК Украины. Впрочем, МОК отдельно оговорил: мера временная.

Кроме того, комитет рекомендовал международным федерациям отказаться от прежней процедуры проверки российских спортсменов на соответствие нейтральному статусу при подготовке к Олимпиаде-2028. При этом вопрос допуска под государственными символами пересматриваться не стал. Именно поэтому международные федерации, включая ФИБА, по-прежнему могут самостоятельно определять сроки и условия возможного возвращения российских команд.

Какие решения возможны в сентябре

Сборная России по баскетболу, лето-2026

Сборная России по баскетболу, лето-2026

Фото: РФБ

Один из возможных вариантов — расширить уже действующие исключения. В таком случае ФИБА может распространить апрельскую практику и на другие молодёжные категории, при этом сохранив ограничения для взрослых сборных. А это, в свою очередь, позволит постепенно увеличить число российских участников международных турниров, не меняя статус главных соревнований.

Тем временем второй сценарий предполагает допуск всех сборных при сохранении нейтрального статуса — в таком случае российские команды смогут выступать без государственной символики. К слову, этот вариант соответствует последним рекомендациям МОК, однако не снимает вопрос о дальнейшем участии российских клубов в Евролиге, которая самостоятельно принимает решения.

РФБ Подробнее

Третий вариант — увы, очередное продление действующих ограничений. Если внутри ФИБА не удастся достичь консенсуса, а политические разногласия между национальными федерациями сохранятся, Центральный совет может снова отложить рассмотрение вопроса. В таком случае российские сборные и клубы по-прежнему не будут допущены к международным соревнованиям до следующего заседания руководящих органов организации.

Так что сентябрьское заседание Центрального совета ФИБА, по сути, и должно расставить следующие флажки в истории с возвращением российских команд. Пока же единственный сдвиг в этой замершей картине — допуск молодёжных сборных России U21 к Лиге наций ФИБА 3х3.

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