Россия остаётся за пределами турниров ФИБА. Когда снимут все ограничения?

ФИБА до сентября не собирается лезть в тему допуска российских сборных и клубов к международным турнирам. Несмотря на решение МОК временно снять рекомендацию об отстранении российских спортсменов и команд. Объясняем, почему в ФИБА не спешат пересматривать ограничения, что уже изменилось для российского баскетбола и какие сценарии возможны осенью.

Почему ФИБА не торопится с решением

Сауд Али Аль Тани — глава ФИБА Фото: Ferda Demir/Getty Images

По информации «Перехвата», вопрос о допуске российских команд не будут выносить на ближайшее заседание Центрального совета ФИБА, которое состоится в сентябре. Речь идёт и о сборных, и о клубах. Поводом для нового обсуждения стало решение МОК от 7 июля: организация временно отозвала рекомендацию, на которую многие международные федерации опирались, вводя ограничения для российских спортсменов. В баскетболе на неё тоже ссылались как на одно из оснований для сохранения нынешнего статуса российских команд.

При этом изменение позиции МОК само по себе не ведёт к автоматическому пересмотру решений ФИБА. У международных федераций есть право самостоятельно устанавливать правила допуска участников, и потому руководство мирового баскетбола предпочло не менять уже утверждённый график обсуждения.

В российском баскетболе к таким перспективам относятся с осторожным оптимизмом. Президент РФБ Андрей Кириленко не раз говорил, что диалог с ФИБА остаётся рабочим. О том же в интервью «Матч ТВ» рассказывала и гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин: по её словам, в международной федерации тоже отмечают отсутствие российских команд на крупнейших турнирах. При этом возможное решение ФИБА никак не связано с позицией Евролиги. И даже если европейский клубный турнир вернётся к этому вопросу в ближайшие месяцы, речь может идти только о сезоне-2027/2028.

Молодёжные сборные уже вернулись

Сборные России 3x3 U21 в Лиге наций — 2026 Фото: РФБ

Пока взрослые сборные и клубы всё ещё ждут решения, молодёжный баскетбол уже получил ограниченный допуск к турнирам под эгидой ФИБА. В апреле 2026 года Центральный совет организации разрешил российским и белорусским сборным U21 участвовать в конференциях Лиги наций по баскетболу 3х3 в Китае и Малайзии.

С 6 по 12 июля мужская и женская сборные России выступают в китайском Таншане в конференции «Азия-1». После трёх игровых дней наши парни идут без поражений, выиграв все три этапа, а девушки лишь на втором этапе уступили в финале Китаю — 19:20.

Если российские команды выиграют свои конференции, они смогут претендовать на участие в молодёжном Кубке мира U23 по баскетболу 3х3, который пройдёт в сентябре в Китае. Вопрос их допуска ФИБА рассмотрит отдельно, но в РФБ считают, что шансы на положительное решение высоки.

В апреле международная федерация приняла решение, которое вызвало негативную реакцию в ряде европейских стран. Латвийская федерация баскетбола сообщила о выходе из одной из комиссий ФИБА, не прекращая при этом членство в организации. В Литве заявили, что считают это решение ошибочным. Всё это показало: даже ограниченный допуск российских молодёжных команд по-прежнему остаётся одной из самых спорных тем в европейском баскетболе. Кириленко назвал возвращение молодёжных сборных «началом нового большого пути», но вопрос о взрослых командах будет, конечно же, рассматриваться отдельно.

Статус клубов остаётся прежним

Судья ФИБА Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Параллельно ФИБА продолжает развивать собственные турниры. В мае 2026 года совет FIBA Europe на заседании в Рейкьявике утвердил расширение Кубка Европы ФИБА — с 32 до 48 команд. Новый формат начнёт действовать уже с сезона-2026/2027. При этом на российские клубы решение не повлияло: их участие в турнирах FIBA Europe по-прежнему невозможно, а вопрос о пересмотре статуса перенесли на сентябрь. Даже если ограничения снимут после заседания Центрального совета, российские клубы всё равно не успеют к старту первого сезона обновлённого турнира.

К слову, речь идёт уже не о первом переносе подряд. Сначала в декабре 2025 года ФИБА продлила ограничения до февраля 2026-го, затем оставила их в силе до сентября, а теперь подтвердила, что никаких промежуточных решений принято не будет. Важным остаётся и решение МОК от 7 июля 2026 года. Тогда временно сняли приостановку членства Олимпийского комитета России — после юридического заключения, что ОКР больше не включает региональные спортивные организации с территорий, которые МОК относит к юрисдикции НОК Украины. Впрочем, МОК отдельно оговорил: мера временная.

Кроме того, комитет рекомендовал международным федерациям отказаться от прежней процедуры проверки российских спортсменов на соответствие нейтральному статусу при подготовке к Олимпиаде-2028. При этом вопрос допуска под государственными символами пересматриваться не стал. Именно поэтому международные федерации, включая ФИБА, по-прежнему могут самостоятельно определять сроки и условия возможного возвращения российских команд.

Какие решения возможны в сентябре

Сборная России по баскетболу, лето-2026 Фото: РФБ

Один из возможных вариантов — расширить уже действующие исключения. В таком случае ФИБА может распространить апрельскую практику и на другие молодёжные категории, при этом сохранив ограничения для взрослых сборных. А это, в свою очередь, позволит постепенно увеличить число российских участников международных турниров, не меняя статус главных соревнований.

Тем временем второй сценарий предполагает допуск всех сборных при сохранении нейтрального статуса — в таком случае российские команды смогут выступать без государственной символики. К слову, этот вариант соответствует последним рекомендациям МОК, однако не снимает вопрос о дальнейшем участии российских клубов в Евролиге, которая самостоятельно принимает решения.

Третий вариант — увы, очередное продление действующих ограничений. Если внутри ФИБА не удастся достичь консенсуса, а политические разногласия между национальными федерациями сохранятся, Центральный совет может снова отложить рассмотрение вопроса. В таком случае российские сборные и клубы по-прежнему не будут допущены к международным соревнованиям до следующего заседания руководящих органов организации.

Так что сентябрьское заседание Центрального совета ФИБА, по сути, и должно расставить следующие флажки в истории с возвращением российских команд. Пока же единственный сдвиг в этой замершей картине — допуск молодёжных сборных России U21 к Лиге наций ФИБА 3х3.