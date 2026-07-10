Изменил и потерял работу. «Сан-Антонио» уволил комментатора за роман с сестрой игрока

Далеко не всегда измены приводят к потере профессиональных контрактов — особенно когда провинившийся даже не женат, а речь идёт об отношениях с девушкой. Однако случай 29-летнего Джейкоба Тоби, комментатора матчей «Сан-Антонио Спёрс», стал исключением из правил. Его карьера в техасском клубе, похоже, завершилась, когда подробности личной жизни вылились наружу. Главная проблема оказалась не в самом факте неверности, а в том, с кем именно комментатор проводил время.

Взлом и поцелуи в фотобудке

Громкий скандал разразился в начале июля, когда личный аккаунт Джейкоба, судя по всему, подвергся взлому. По сообщениям прессы, за публикациями могла стоять его бывшая девушка, с которой он встречался шесть лет. В «сториз» аккаунта комментатора появилось совместное фото пары с подписью: «Это моя подруга, с которой мы были вместе шесть лет. Но я изменил ей с Лорен Уотерс. Так что можете продолжать следить за мной, если действительно считаете меня хорошим парнем, потому что я не такой».

Фото: Из поста Джейкоба Тоби в соцсетях

Следом был опубликован снимок карточек из фотобудки, где Тоби запечатлён целующимся с Лорен Уотерс. Кадр сопровождал текст: «Я и новая девчонка Лорен Уотерс :)». Кроме того, хакер изменил описание к одной из старых публикаций комментатора, где тот исполнял национальный гимн на домашней арене «Спёрс», добавив хэштег #cheater («изменщик»). Скриншоты моментально разлетелись по спортивным пабликам и медиаплатформам, после чего Тоби закрыл свои страницы в социальных сетях.

Фото: Из поста Джейкоба Тоби в соцсетях

Уже через пару дней американские СМИ сообщили, что руководство «Сан-Антонио» приняло решение расстаться с комментатором. До этого инцидента Тоби считался одним из самых перспективных молодых голосов лиги, успев до переезда в Техас поработать на Fox Sports, Pac-12 Network и телеканале 9NEWS в Денвере.

Конфликт интересов

Линди Уотерс Фото: Justin Ford/Getty Images

Журналисты сходятся во мнении, что причиной столь стремительного увольнения стала именно личность его новой пассии. Дело в том, что Лорен Уотерс — родная сестра защитника «Спёрс» Линди Уотерса. В команде он с лета 2025 года. Далеко не звезда, но ценится прежде всего за стабильный трёхочковый бросок и дисциплинированную игру в командной защите. В сезоне-2025/2026 защитник провёл за «Сан-Антонио» 40 матчей, в которых в среднем набирал 2,4 очка, отдавал 0,5 передачи и совершал 0,7 подбора.

Сама Лорен — состоявшийся специалист в киноиндустрии, работавшая над такими крупными проектами, как фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» и сериал «Псы резервации». Подобная интимная связь ведущего комментатора клуба с близкой родственницей действующего баскетболиста команды создавала очевидный прецедент: в спортивной прессе сразу заговорили о нарушении профессиональных границ и риске возникновения конфликта интересов внутри организации.

Примечательно, что увольнение произошло в неудобный для клуба период. По сообщениям прессы, «Сан-Антонио» сейчас находится в процессе поиска нового локального бродкастера, так как телесеть FanDuel Sports Networks прекратила сотрудничество с командой по окончании прошлого сезона. Обычно при смене вещателя клубы стараются сохранять узнаваемые голоса. Как отмечают журналисты, Тоби имел все шансы остаться на своей позиции при любом исходе переговоров с телесетями, однако личные проблемы перечеркнули эти перспективы.

На данный момент ни сам Тоби, ни представители «Сан-Антонио», ни Линди Уотерс вместе со своей сестрой не выступили с официальными публичными комментариями по поводу случившегося. Похоже, техасский клуб предпочёл молчаливое, но радикальное решение. Здоровая атмосфера в раздевалке и чистый информационный фон вокруг команды оказались важнее даже самых перспективных медийных голосов.