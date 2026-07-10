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Мужская сборная России по баскетболу выиграла конференцию в Лиги наций в формате 3x3 и квалифицировалась на Кубок мира, РФБ, ФИБА

Сборная России 3x3 выиграла конференцию в Лиге наций! Впереди — Кубок мира
Никита Бирюков
Сборная России 3x3 квалифицировалась на Кубок мира
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Наши парни досрочно одержали победу в первом за долгое время международном турнире.

С 6 июля в китайском Таншане проходит этап Лиги наций U21 в формате 3x3. Это первый официальный турнир под эгидой ФИБА, на котором впервые с 2022 года выступают мужская и женская сборные России. Ранее мы уже подробно говорили о промежуточных результатах. Теперь настало время подводить итоги у наших парней.

Промежуточные итоги:
Шикарное возвращение! Сборные России 3x3 показали мощь на международном турнире
Шикарное возвращение! Сборные России 3x3 показали мощь на международном турнире

Мужская сборная России представлена игроками не старше 21 года. За национальную команду выступают Захар Лавренов, Мадин Наток, Богдан Рублёв, Владислав Смагин, Магомеднаби Халилулаев и Тимофей Шикалов. Именно эти шесть баскетболистов выиграли три этапа подряд, одолев в финале Китай (21:8), Монголию (21:16) и Казахстан (22:17). Это дало нашей сборной максимальные 300 рейтинговых очков.

Нашей мужской команде оставалось взять один этап, чтобы гарантировать себе проход на Кубок мира U23 в формате 3x3. И наши парни с этой задачей просто великолепно справились. В групповом этапе четвёртого игрового дня россияне оказались сильнее Монголии (15:7) и Катара (21:5). В финале сборной России противостояли хозяева — Китай.

Сборная России U21 по баскетболу в формате 3x3

Сборная России U21 по баскетболу в формате 3x3

Фото: РФБ

Решающая игра проходила напряжённо: в определённый момент счёт был равным — 8:8, однако затем Лавренов, Рублёв, Наток и Шикалов включились на полную, добыв победу со счётом 21:15. Таким образом, мужская сборная России досрочно обеспечила себе победу в общем зачёте конференции «Азия-1»! Парни отобрались на Кубок мира U23, но наш допуск будет рассматривать ФИБА. Впрочем, в Российской федерации баскетбола (РФБ) считают, что шансы оказаться на этом престижном турнире довольно высоки.

Поздравляем нашу мужскую сборную! Женская же продолжает борьбу за победу в общем зачёте. После бронзы по ходу четвёртого игрового дня россиянки возглавляют таблицу и набрали 350 рейтинговых очков. У Китая — 340 очков, у Монголии — 290 очков. У наших девушек будет ещё два этапа, чтобы повторить успех мужчин. Верим!

Когда мы вернёмся окончательно?
Россия остаётся за пределами турниров ФИБА. Когда снимут все ограничения?
Россия остаётся за пределами турниров ФИБА. Когда снимут все ограничения?
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Новости. Баскетбол
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