Сборная России 3x3 выиграла конференцию в Лиге наций! Впереди — Кубок мира

С 6 июля в китайском Таншане проходит этап Лиги наций U21 в формате 3x3. Это первый официальный турнир под эгидой ФИБА, на котором впервые с 2022 года выступают мужская и женская сборные России. Ранее мы уже подробно говорили о промежуточных результатах. Теперь настало время подводить итоги у наших парней.

Мужская сборная России представлена игроками не старше 21 года. За национальную команду выступают Захар Лавренов, Мадин Наток, Богдан Рублёв, Владислав Смагин, Магомеднаби Халилулаев и Тимофей Шикалов. Именно эти шесть баскетболистов выиграли три этапа подряд, одолев в финале Китай (21:8), Монголию (21:16) и Казахстан (22:17). Это дало нашей сборной максимальные 300 рейтинговых очков.

Нашей мужской команде оставалось взять один этап, чтобы гарантировать себе проход на Кубок мира U23 в формате 3x3. И наши парни с этой задачей просто великолепно справились. В групповом этапе четвёртого игрового дня россияне оказались сильнее Монголии (15:7) и Катара (21:5). В финале сборной России противостояли хозяева — Китай.

Сборная России U21 по баскетболу в формате 3x3 Фото: РФБ

Решающая игра проходила напряжённо: в определённый момент счёт был равным — 8:8, однако затем Лавренов, Рублёв, Наток и Шикалов включились на полную, добыв победу со счётом 21:15. Таким образом, мужская сборная России досрочно обеспечила себе победу в общем зачёте конференции «Азия-1»! Парни отобрались на Кубок мира U23, но наш допуск будет рассматривать ФИБА. Впрочем, в Российской федерации баскетбола (РФБ) считают, что шансы оказаться на этом престижном турнире довольно высоки.

Поздравляем нашу мужскую сборную! Женская же продолжает борьбу за победу в общем зачёте. После бронзы по ходу четвёртого игрового дня россиянки возглавляют таблицу и набрали 350 рейтинговых очков. У Китая — 340 очков, у Монголии — 290 очков. У наших девушек будет ещё два этапа, чтобы повторить успех мужчин. Верим!