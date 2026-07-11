Самый высокооплачиваемый игрок НХЛ вне сотни по окладам в НБА. Как так вышло?

В НХЛ произошло по-настоящему историческое событие. Клуб «Анахайм Дакс» повторил контрактное предложение «Филадельфии Флайерз» по ограниченно свободному агенту Лео Карлссону. По условиям нового пятилетнего соглашения 21-летний шведский нападающий будет получать невиданные ранее в лиге $ 18 млн в год (общая сумма сделки — $ 90 млн). Этот контракт официально сделал Карлссона самым высокооплачиваемым хоккеистом в мире по среднегодовой стоимости, обогнав российского форварда Кирилла Капризова с его $ 17 млн в год. Но если посмотреть в сторону НБА, станет понятно, что рекордные для хоккея деньги в баскетболе получает лишь крепкий ролевик или далеко не самый звёздный игрок стартовой пятёрки.

Лёд против паркета

Лео Карлссон Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Чтобы понять, почему рекордный хоккейный контракт выглядит скромно на фоне баскетбольных реалий, достаточно взглянуть на статус лиг внутри США. НБА уверенно занимает второе место в иерархии главных спортивных лиг страны, уступая лишь НФЛ (американский футбол). НХЛ в этом списке традиционно замыкает «большую четвёрку», находясь на четвёртой строчке после бейсбола.

Баскетбол привлекает гораздо более молодую аудиторию, а главные лица НБА — глобальные суперзвёзды уровня Леброна Джеймса, Стефена Карри или Луки Дончича. Социальные сети и международный охват у баскетбольной лиги развиты несопоставимо сильнее. В сезоне-2025/2026 НБА установила сразу несколько телевизионных рекордов. За регулярный чемпионат матчи лиги посмотрели около 170 млн американцев, а средняя аудитория национальных трансляций составила 1,78 млн зрителей. Для сравнения, национальные телетрансляции встреч НХЛ в среднем собирали около 550 тыс. зрителей.

Разница в окладах и её причины

Никола Йокич и Стефен Карри Фото: AP/ТАСС

Такой разрыв в популярности и коммерческих доходах напрямую отражается на зарплатах игроков. В грядущем сезоне-2026/2027 главные звёзды НБА будут получать в районе $ 60 млн за год (Никола Йокич — $ 59 033 114, а Стефен Карри — $ 62 587 158). Более того, некоторые игроки уже подписали соглашения, гарантирующие им свыше $ 75 млн за отдельный чемпионат (например, Девин Букер заработает $ 75 467 700 в сезоне-2029/2030).

В НХЛ же даже элитные хоккеисты могут рассчитывать максимум на $ 15-18 млн. Средняя зарплата в НБА сейчас находится в районе $ 10-11 млн, в то время как средний хоккеист НХЛ получает около $ 3,5-4 млн. Даже минимальные контракты различаются заметно: около $ 1,3 млн в НБА против $ 800-900 тыс. в НХЛ.

Кто в НБА зарабатывает, как Лео Карлссон?

Уэнделл Картер Фото: Rich Storry/Getty Images

Годовой оклад Карлссона в размере $ 18 млн делает его лидером в НХЛ. В НБА же с такими деньгами швед оказался бы за пределами первой сотни самых высокооплачиваемых игроков сезона-2026/2027. Планка в $ 18 млн в баскетбольном мире — это уровень качественных, но далеко не самых (или уже не самых) звёздных игроков.

В районе сопоставимой суммы в НБА зарабатывают следующие баскетболисты: Грейсон Аллен («Шарлотт Хорнетс», $ 18 125 000), Уэнделл Картер («Орландо Мэджик», $ 18 102 000), Тумани Камара («Портленд Трэйл Блэйзерс», $ 18 080 358), Патрик Уильямс («Чикаго Буллз», $ 18 000 000), Келдон Джонсон («Сан-Антонио Спёрс», $ 18 000 000).

Чуть выше расположился Айо Досунму из «Миннесоты» ($ 18,6 млн), а, к примеру, 36-летний ветеран Клэй Томпсон зарабатывает меньше, однако ненамного — $ 17,46 млн. Иными словами, по меркам НБА, зарплата самого дорогого хоккеиста мира соответствует уровню крепких игроков стартового состава или важных ролевых баскетболистов, но не суперзвёзд.

Подобные цифры лучше любых слов показывают разницу между экономическим весом двух лиг. Несмотря на то что и НБА, и НХЛ входят в элитный пул «большой четвёрки» американского спорта, их финансовые возможности различаются в разы. Глобальный охват, гигантские телевизионные контракты и компактные составы из 15 человек (против 23 в НХЛ) позволяют баскетболистам получать в несколько раз больше, чем зарабатывают лучшие хоккеисты планеты. Карлссон сотворил историю для НХЛ, однако для североамериканского спортивного бизнеса его рекордный контракт —лишь базовая зарплата хорошего, но далеко не самого звёздного баскетболиста.