«Вашингтон» идёт к катастрофической сделке. Она свяжет клуб надолго

Первая большая волна переходов в межсезонье НБА прошла. Сейчас рынок менее активный и инфоповоды не такие громкие, как ещё неделю назад. Однако переговоры между клубами и игроками продолжаются, и одной из центральных фигур, помимо Леброна Джеймса, является его бывший партнёр — Энтони Дэвис. Он сейчас пребывает в статусе игрока «Вашингтона», хоть и ни разу не сыграл за клуб после обмена из «Далласа». Ранее была информация, что «Голден Стэйт» очень хочет обменять Дэвиса ради привлечения и Леброна. Но различные инсайдеры сообщили, что «Вашингтон» не намерен расставаться с некогда суперзвездой НБА. Параллельно появились разговоры, что «Уизардс», наоборот, намерены продлить контракт с возрастным центровым.

Действующий контракт ветерана рассчитан ещё на два сезона: в сезоне-2026/2027 он заработает $ 58,5 млн, а на сезон-2027/2028 у него опция игрока на $ 62,8 млн. Переговоры о сделке могут начаться после 6 августа, когда центровой станет официально доступен для подписания нового соглашения. Дэвис хочет максимальный контракт — $ 275 млн на четыре года. И, по различным источникам, «Вашингтон» вполне может согласиться на эти условия. Если это произойдёт, то за будущее «Уизардс» будет очень страшно, ведь сделка может претендовать на одну из худших вообще в истории НБА. Почему? Давайте разбираться.

Энтони Дэвис был обменян в «Вашингтон» из «Далласа» в февральский дедлайн. На тот момент он уже получил травму и восстанавливался от повреждения связок левой руки. «Уизардс» «боролись» за первый пик на предстоящем драфте и решили не выпускать Дэвиса до конца сезона, дабы он полноценно восстановился на сезон-2026/2027. За месяц до перехода Энтони в «Вашингтоне» оказалась другая суперзвезда — Трей Янг. Многие болельщики уже нарекли им судьбу одного из лучших дуэтов в предстоящем сезоне — как минимум в рамках Восточной конференции. Так ещё чуть позже «Вашингтон» действительно получил первый пик драфта и выбрал, возможно, игрока поколения — Эй Джей Дибанцу. У «Уизардс» действительно неплохой состав на бумаге, есть определённые перспективы и нет цели их принизить. Но возможность продления Энтони Дэвиса на $ 275 млн даже при таких раскладах выглядит слишком сомнительной.

Энтони Дэвис, сезон-2025/2026 Фото: Greg Fiume/Getty Images

К огромному сожалению, Дэвис за свою карьеру зарекомендовал себя как «хрусталь» — игрок, который слишком часто травмируется, даже в незначительных ситуациях. И эта тенденция с каждым годом набирает обороты, хотя, если честно, она шла с ним на протяжении всего его пути в НБА. За всю 14-летнюю карьеру у Энтони Дэвиса суммарно было 296 официально зарегистрированных повреждений. Из них 51 — в разных местах. «Большой» за свою карьеру суммарно принимает участие в 57,6 матча за сезон. Однако за последние два чемпионата он провёл на площадке менее одного полноценного сезона — 71 встречу (из 164 возможных), или 35,5 игры в среднем. Очевидно, какого бы он уровня ни был, даже если он будет выдавать около 40 матчей за сезон на топовом уровне — это крайне мало. Плюс визуально все отмечают, что после ухода из «Далласа» Дэвис прилично прибавил в весе, хоть и официальных данных по этому поводу нет.

Если «Вашингтон» действительно выдаст Дэвису контракт, который он хочет, то Энтони будет зарабатывать почти $ 70 млн за сезон! С поправкой на повышение потолка зарплат и прочего всё равно через четыре сезона Джейсон Тейтум будет зарабатывать $ 70 млн за сезон, Кейд Каннингем и Эван Мобли — $ 61,2 млн. Зачем платить столько травмированному и очень возрастному игроку, вместо того чтобы получить за него какие-то активы? Условные 45-50 матчей за сезон за $ 70 млн явно не стоят того, даже если Дэвис будет собирать 20+10. Сейчас на него ещё есть какой-никакой спрос, при этом нет гарантий, что Дэвис со временем совсем не развалится. Хочется верить, что «Вашингтон» не станет закапывать себя же таким грузным контрактом за игрока, который явно не будет стоить своих денег. Куда логичнее выменять себе в будущем какую-то недовольную или неудобную звезду на эти же деньги, как это было с условным Джейленом Брауном. Но она хотя бы будет здоровой. Однако если Вашингтон всё же выпишет Дэвису такой контракт, то он точно будет претендовать на один из самых худших в истории НБА.