Дёмин стабильно силён. Егор опять добрался до 20+ очков в Летней лиге НБА!

Старт «Бруклина» в Летней лиге НБА получился более чем убедительным: в Лас-Вегасе команда без особых проблем обыграла «Нью-Йорк» — 91:65. Самыми яркими игроками матча стали Егор Дёмин и новичок Микель Браун-младший: каждый из них набрал по 20 очков. Пытаемся понять, за счёт чего «Бруклин» добился такой победы и чем снова выделился российский защитник.

Матч начался крайне неудачно с точки зрения реализации. Обе команды долго не могли попасть в ритм: в первые минуты они забили всего шесть бросков с игры на двоих из 36 попыток. «Нью-Йорк» открыл счёт с игры только на 3:07 первой четверти, но «Бруклин» не сумел в полной мере воспользоваться проблемами соперника. Команда держалась за счёт подбора в нападении и хорошей защиты, однако в позиционных атаках регулярно возникали трудности. Во второй четверти «Никс» сделали рывок 12:0 и вышли вперёд, но в этот момент игру на себя взял Дёмин. После трёх промахов в начале встречи он не стал уходить в тень, продолжил атаковать и постепенно нашёл свой ритм. Два точных трёхочковых под занавес первой половины вернули «Бруклину» лидерство — 38:33. К большому перерыву российский защитник набрал 15 очков и стал самым результативным игроком команды.

После перерыва «Нетс» окончательно взяли игру под свой контроль. В первые пять минут третьей четверти они заставили соперника сделать четыре потери и сразу наказали его быстрыми атаками. Чейни Джонсон убежал в отрыв после перехвата, Микель Браун-младший тоже воспользовался ошибкой оппонента, а затем «Бруклин» оформил рывок 15:0. К этому моменту разница уже перевалила за 20 очков, и исход встречи фактически был решён. Финальная четверть прошла под полным контролем «Бруклина». Браун-младший уверенно атаковал с периметра и завершил матч с 20 очками, тремя передачами и двумя перехватами. Когда счёт стал разгромным, тренерский штаб смог дать больше минут игрокам со скамейки.

Статистика Егора Дёмина в матче с «Нью-Йорком» Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Для Дёмина встреча с «Нью-Йорком» стала новым подтверждением того, что уровень он не отпускает. Россиянин в третий раз подряд набрал не менее 20 очков в нынешнем летнем отрезке. Ранее перед стартом турнира в Лас-Вегасе он дважды приносил команде по 23 очка в матчах California Classic, а теперь добавил к этому 20 очков в игре с «Нью-Йорком». Но не менее важным выглядит и содержание его выступления: если раньше одной из претензий к Дёмину были долгие отрезки без активности после начала матчей, то сейчас это почти не проявляется, пусть речь и о Летней лиге. Даже после нескольких неудачных атак в начале встречи он избегал пассивности, продолжал вести игру и брать на себя броски — именно такая уверенность и сделала его выступление результативным.

К слову, отдельного внимания заслужила непосредственно трансляция матча. Комментаторы несколько раз называли российского защитника Joy-Man вместо привычного произношения его фамилии. Получилось скорее забавно, чем серьёзно, но куда важнее было то, что Дёмин вошёл в число самых эффективных игроков «Бруклина» и снова показал уровень, который демонстрирует всё лето. В следующем матче «Нетс» сыграют в ночь на 12 июля с «Атлантой», а вот выйдет ли на площадку Егор, пока неизвестно. Не исключено, что ему дадут отдых.