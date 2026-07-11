Вембаньяма получил максимальный контракт. Но главный выигравший здесь — «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» официально продлил контракт с Виктором Вембаньямой. Французский центровой подписал пятилетнее соглашение на максимальных условиях для игрока на новичковом контракте. Новое соглашение начнёт действовать с сезона-2027/2028. За пять лет Вембаньяма, по предварительным расчётам, заработает около $ 252,3 млн. В его случае такое продление было ожидаемым, поэтому главным вопросом стали не сроки и не сумма, а условия сделки. О них подробнее и поговорим.

По данным ESPN, Вембаньяма не стал включать в контракт так называемое «Правило Роуза». Оно позволяет поднять стартовую зарплату с 25 до 30% от потолка, если до вступления соглашения в силу игрок выполнит определённые условия: попадёт в символическую сборную НБА, станет лучшим защитником сезона или MVP. Для француза такой расклад выглядел вполне реальным. В прошлом сезоне он стал лучшим защитником лиги, вошёл в первую символическую пятёрку и финишировал третьим в голосовании за MVP регулярки. Если бы он сохранил тот же уровень, сумма нового контракта могла бы вырасти до $ 303 млн.

В итоге разрыв между действующим соглашением и максимально возможным контрактом превышает $ 50 млн. Да, формально Вембаньяма всё же подписал максимальный контракт, но отказ от эскалаторов, предусмотренных коллективным соглашением, означает, что его будущая зарплата будет ниже потолка, на который он мог бы рассчитывать, а для «Сан-Антонио» это вполне ощутимый плюс: меньшая нагрузка на зарплатную ведомость лидера команды даёт клубу больше свободы при формировании состава в ближайшие годы. Это не гарантирует, что у команды появится ещё одна звезда, но заметно расширяет её возможности на рынке свободных агентов, в обменах и при продлении контрактов своих игроков.

Виктор Вембаньяма, сезон-2025/2026 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Незадолго до официального объявления о новом соглашении Вембаньяма написал, что остаётся в «Спёрс» и готов делать всё, что потребуется ради команды, а после раскрытия деталей контракта эти слова получили вполне осязаемое подтверждение: игрок не стал использовать все доступные финансовые возможности, чтобы увеличить сумму сделки. И с точки зрения спорта это решение тоже выглядит логичным — в сезоне-2025/2026 Вембаньяма в среднем набирал 25,0 очка, 11,5 подбора, 3,1 передачи, 1,0 перехвата и 3,1 блок-шота за игру. Он вновь стал лучшим по блокам в лиге и помог «Сан-Антонио» выйти в финал НБА. В плей-офф француз провёл 22 матча, в которых в среднем оформлял 23,8 очка, 10,9 подбора и 3,5 блок-шота.

«Спёрс» за эти три года сделали огромный шаг вперёд. После сезона с 22 победами команда дошла до отметки в 62 выигранных матча в последнем регулярном чемпионате. В плей-офф клуб по очереди выбил «Портленд», «Миннесоту» и действующего на тот момент чемпиона — «Оклахому», а в финале уступил только «Нью-Йорку». Вембаньяма при этом стал первым игроком драфта-2023, который летом оформил продление контракта новичка. Иными словами, его контракт — это референс для всех прочих, но он же отлично демонстрирует, что даже максималки бывают довольно непохожими друг на друга и по сумме, и по структуре.