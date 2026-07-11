В НБА личный конфликт дошёл до агрессии. Всё закончилось ударом в лицо

На тренировке в Лас-Вегасе между Бэмом Адебайо и Тайлером Хирроу вспыхнул конфликт, который дошёл до удара. Как сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания, встреча игроков состоялась утром в пятницу по местному времени в одном из отелей города. Адебайо решил поговорить с Хирроу о его высказываниях в адрес многолетнего партнёра по «Майами».

Позднее The Athletic со ссылкой на нескольких очевидцев уточнил детали конфликта. Инцидент произошёл в спортивном зале Resorts World Casino на глазах у игроков команды Хирроу в AAU . Когда Адебайо вышел на площадку, Тайлер что-то ему сказал, но содержание реплики неизвестно. По словам источников, Бэм сразу направился к Хирроу и ударил его в лицо. Очевидцы утверждают, что центровой сделал это «без колебаний». После этого в конфликт вмешался тренер команды Тайлера, затем ситуацию пришлось разрешать сотрудникам службы безопасности. Хирроу продолжал кричать в адрес бывшего партнёра, пока участников инцидента разводили.

Тайлер Хирроу Фото: x.com/WadexFlash

Оба баскетболиста самостоятельно покинули площадку, серьёзных травм не зафиксировали. Позже во время интервью у Хирроу заметили небольшую припухлость и след под левым глазом. По предварительным данным, НБА не собирается применять к участникам инцидента дисциплинарные меры. Конфликт, по всей видимости, связан с личной перепиской Хирроу с одним из болельщиков «Майами». Эти сообщения защитника стали публичными уже после его перехода в «Милуоки». В них Тайлер критиковал Адебайо и ставил под сомнение его влияние на результаты команды. Кроме того, Хирроу считал, что в последние годы фанаты «Хит» слишком мягко относились к Бэму. По мнению защитника, Адебайо частично уходил от ответственности за неудачные выступления клуба. После публикации переписка быстро разошлась по социальным сетям.

Главный тренер «Милуоки» Тейлор Дженкинс не стал углубляться в детали и признал, что не имеет полной информации о том, что стало причиной конфликта. Хирроу семь лет провёл в «Майами», а летом был обменян в «Бакс» на Янниса Адетокунбо. В прошлом сезоне защитник набирал в среднем 20,5 очка, 4,8 подбора и 4,1 передачи, показывая 48% реализации с игры и 37,8% — с периметра. После прихода Адетокунбо «Майами» сохранил Адебайо среди ключевых игроков, тогда как Хирроу продолжит карьеру в «Милуоки». Их встреча в Лас-Вегасе стала первым публично известным конфликтом после обмена игрока.