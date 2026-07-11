В каком клубе Леброн Джеймс заработает больше всего?

Будущее Леброна Джеймса в НБА всё ещё находится под вопросом. Слишком много команд хотят заполучить себе Короля в это межсезонье после того, как он закончил свою главу в «Лейкерс». Главные претенденты на легендарного баскетболиста известны, но кто может предложить больше всего денег?

«Миннесота», «Денвер», «Филадельфия» и «Голден Стэйт» могут предложить лишь $ 3,9 млн — ветеранский минимум. Это максимум, который могут дать эти клубы-претенденты, чтобы не нарушить жёсткие финансовые правила НБА и не платить огромные штрафы за превышение налога на роскошь.

Клубы, в которых Леброн выступал ранее — «Кливленд» и «Майами» — могут предложить больше всех. «Кавальерс» — либо всё тот же ветеранский минимум $ 3,9 млн, либо $ 6,1 млн Mid-Level Exception (исключение среднего уровня в НБА, которое даётся каждой команде один раз за сезон. Позволяет подписывать игроков с зарплатой выше минимальной, даже если команда уже превысила потолок зарплат). «Хит» готовы отдать $ 7 млн — больше всех.

Леброн Джеймс Фото: Luke Hales/Getty Images

Также хочется отметить, что это не рыночная стоимость Леброна или не те деньги, которые он может получить в итоге по своему будущему контракту, а всего лишь те суммы, которые впишут Короля в платёжку без превышения порога налога на роскошь. Так-то любой из претендентов на Джеймса может дать ему хоть $ 50 млн, просто тогда придётся платить в казну лиги баснословные деньги. Вряд ли кто-то захочет этого.

При этом у «Майами» есть ещё один плюс. Кроме того, что клуб может предложить больше всех, также во Флориде нет подоходного налога, что делает команду очень привлекательным местом. Скорее всего, деньги уже особо не важны Леброну на данном этапе жизни, ведь он гонится за последним перстнем в карьере, но тем не менее всегда приятно получать по заслугам, тем более не отдавая свои кровные государству. Ждём окончательного решения Короля!