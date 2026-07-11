Одержимость деньгами и ненужность. Куминга зарывает свою карьеру

Жонатан Куминга требовал от «Голден Стэйт» большие деньги, но в 2025 году клуб подписал с ним соглашение на два следующих сезона на $ 48 млн. Причём на второй год этого контракта у «воинов» была опция команды. Практически всем стало понятно, что «Уорриорз» дали такой контракт игроку с целью в дальнейшем обменять его.

Так и произошло в феврале 2026 года, когда Кумингу обменяли в «Атланту» на Кристапса Порзингиса. Казалось бы, вот шанс для Жонатана проявить себя в новой команде, которая, как он, наверное, думал, не будет вставлять ему палки в колёса. Однако какого-то скачка в развитии мы не увидели, по результативности — аналогично. В плей-офф его дальний бросок попросту исчез (20,8% реализации), а стабильность оставляла большие вопросы. Сюда же добавляется обилие травм: за два последних сезона Куминга провёл лишь 83 матча в регулярке.

И вот такой Куминга требует больше $ 25 млн, а скорее всего, и ещё больше. В «Голден Стэйт» он не продемонстрировал того самого прогресса, которого от него ждали. В «Атланте» — стагнация и всё такие же бездумные бесконечные проходы под кольцо. Ходят слухи, что «Лейкерс» очень сильно хотят заполучить себе форварда как недостающую деталь своего будущего ростера. Но при этом, по информации инсайдера Джейка Фишера, клуб из Лос-Анджелеса предложил ему контракт на два года и общую сумму в $ 20 млн.

Жонатан Куминга Фото: Sarah Stier/Getty Images

Если до сих пор Куминга не подписал новый контракт с «Атлантой», значит, команда либо точно ждёт, что он сам договорится с другим клубом, либо обменяет его. Кажется, «Хоукс» решили, что Жонатан не стоит таких денег, которые он просит. Поговаривают о сделке между «ястребами» и «озёрниками», в результате которой Куминга отправится в «Лейкерс», а «Атланта» получит Джареда Вандербилта и какие-то выборы на драфте НБА, скорее всего, второго раунда.

Причём из примечательных свободных агентов на рынке осталось не так много вариантов для команд. Среди форвардов — и подавно — Леброн Джеймс, Беннедикт Матурин и Куминга. Остаётся лишь ждать и гадать, чем закончится сага с Жонатаном, но, кажется, развязка всё ближе. И тут уж либо ему придётся ужать свои аппетиты и согласиться на меньшие деньги, либо ждать подходящего предложения. Правда, есть вариант и не получить их, оставшись у разбитого корыта.