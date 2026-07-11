Йокич мог оказаться в «Клипперс» ещё 10 лет назад. Эта сделка изменила бы НБА

2016 год… как давно это было. В футболе «Лестер» сенсационно взял АПЛ, Нико Росберг стал чемпионом в Формуле-1, опередив в борьбе за титул Льюиса Хэмилтона, клепавшего победы одну за одной, а в баскетболе «Кливленд» одолел в финале легендарный «Голден Стэйт» с 73 победами в регулярке. Причём Леброн Джеймс и Ко отыгрались со счёта 1-3 в финале.

В 2016-м произошло ещё одно не такое уж громкое событие, как описанные выше, однако оно повлияло на «Денвер» с исторической точки зрения. Никола Йокич был выбран клубом из Колорадо под 41-м пиком на драфте 2014 года. Мало кто тогда ожидал выдающейся карьеры от серба за океаном. Джокер не сразу отправился в НБА, проведя ещё один год в «Меге». В дебютном американском сезоне-2015/2016 Йокич набирал 10,0 очка, 7,0 подбора, 2,4 передачи и 1,0 перехвата. Никола оказался третьим в гонке за «Новичка года».

Но даже так его перспективы были под большим вопросом, так как в команде присутствовал Юсуф Нуркич, выбранный под 16-м пиком на том же драфте, что и Йокич. В то время делалась ставка на коренастых и цепких бигменов, способных потолкаться под кольцом в борьбе за подбор и умением набирать очки. Оба игрока развивались в системе «Денвера», и в 2016-м клубу пришло безумное предложение!

Никола Йокич Фото: Doug Pensinger/Getty Images

По информации известного инсайдера и журналиста Криса Бруссарда, «Клипперс» предложили обменять Блэйка Гриффина и Лэнса Стивенсона на Николу Йокича, Кеннета Фарида, Уилла Бартона и Данило Галлинари из «Денвера». Чтобы вы понимали, Гриффин в то время был игроком уровня Матча звёзд и набирал в сезоне-2015/2016 21,4 очка, 8,4 подбора и 4,9 передачи. Правда, травмы уже начали его беспокоить, видимо, поэтому «Клипперс» искали вариант омоложения состава.

Тем не менее «Денвер» ответил отказом, поверив в Йокича! Представляете, насколько руководство клуба понадеялось на серба, который прогрессировал семимильными шагами. После этого команда попрощалась с Нуркичем, и акцент был сделан только на Николу. И, как показывает история, всё это было не зря. Ведь Джокер принёс «Наггетс» первое чемпионство в НБА и стал лучшим игроком в истории франшизы, даже ещё не повесив кроссовки на гвоздь.

Юсуф Нуркич и Никола Йокич Фото: Matt York/AP/ТАСС

Этот возможный обмен между «Клипперс» и «Денвером» мог бы изменить историю НБА. Возможно, Йокич не стал бы настолько великим, потому что, как мы знаем, он не привык к чему-то громкому, предпочитая спокойную жизнь в своём родном Сомборе, скачки и горы в Колорадо. Никола — не про Лос-Анджелес, именно поэтому и приходят мысли, что у него не получилось бы себя проявить в полной мере в стане «парусников». Да, ниже определённой планки в баскетболе он не упал бы, но обстоятельства вне паркета явно повлияли бы на него больше, чем спокойный и привычный образ жизни в Денвере.

Мы могли бы не увидеть короля трипл-даблов, трёхкратного MVP, чемпиона НБА и человека, переписавшего множество рекордов. Впрочем, может быть, в «Клипперс» он и добился бы куда больше, кто знает… Вывод из этой истории такой: «Денвер» полностью поверил в одного сербского парня с 41-й строчки на драфте НБА. Никакие Гриффины клубу были не нужны, руководство сделало ставку. И получило бриллиант!