Ужасный случай в США. Баскетболиста убили во время турнира

Бывший профессиональный баскетболист Кайну Рочфорд погиб в результате стрельбы во время турнира в Нью-Йорке. 35-летний спортсмен скончался, ещё два человека получили ранения. Трагедия произошла в пятницу около 22:30 на площадке у жилого комплекса Мартин Лютер Кинг-младший Тауэрс в Гарлеме, где в тот момент проходил турнир Kingdom. На трибунах находились около 500 зрителей. Рочфорд смотрел игру в перерыве между своими матчами, когда, по данным New York Post, к нему у боковой линии подошёл неизвестный, и вскоре раздался выстрел. Сначала очевидцы приняли звук за фейерверк, после чего зрители начали в панике покидать площадку.

Полиция полагает, что мишенью стрелявшего был именно Рочфорд. Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что конфликт мог начаться из-за ссоры с женщиной, которую знали оба мужчины. Остальные обстоятельства предполагаемого инцидента пока не раскрываются. Помимо Рочфорда, в результате стрельбы пострадали 28-летний мужчина и 22-летняя женщина: первый получил ранение в голень, вторая — в правое предплечье. Следствие считает, что они не были участниками конфликта и оказались случайными жертвами. Всех доставили в больницу, но спасти Рочфорда не удалось. К слову, в этом сезоне Рочфорд открывал турнир Kingdome, а его команда The Young Onez регулярно выступала в соревнованиях и годом ранее выиграла их. Завершив профессиональную карьеру, баскетболист занимался развитием детского спорта и был хорошо известен в местном сообществе как наставник молодых игроков.

Кайну Рочфорд Фото: FDU Knights Athletics

Рочфорд жил в Краун-Хайтс, районе Бруклина, примерно в 24 км от места убийства. Его родители приехали из Тринидада. Кайну был одним из тройняшек: в семье одновременно родились два мальчика и девочка. Один из соседей вспоминал, что много лет назад видел в парке отца Рочфорда — тот пришёл посмотреть, как играют его сыновья, и называл их «моими двумя быками». А за день до гибели тот же сосед встретил Кайну у прачечной и заметил, что бывший спортсмен хромал.

Рочфорд начал заниматься баскетболом в школе Джеймса Мэдисона в Бруклине. Затем он играл за Институт технологий Глоб, после чего перешёл в Университет Фэрли Дикинсона. С 2011 по 2013 год американец выступал за студенческую команду на позициях тяжёлого форварда и центрового. За два сезона он провёл 53 матча, а в своём выпускном году набирал в среднем 14,8 очка. Также на его счету было 96 блок-шотов и 10 дабл-даблов. В 2013 году Рочфорд получил Награду за лидерство имени Джорджа Брауна — университетскую премию за лидерские качества. После окончания вуза он продолжил карьеру в Европе. В сезоне-2013/2014 его первым профессиональным клубом стал нидерландский «Арис» из Леувардена. Затем он выступал в Великобритании, Исландии, Португалии, Франции, Швейцарии, Литве, Израиле и Косове. Рост баскетболиста составлял 198 см, вес — 107 кг.

Последним клубом Рочфорда был косовский «Голден Игл Ильи». В 2021 году он завершил профессиональную карьеру, а спустя два года снова вернулся к выступлениям в турнире Kingdome. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани резко осудил случившееся, заявив, что ньюйоркцы заслуживают проводить лето, наблюдая за спортом и играя в него, посещая мероприятия и наслаждаясь общественными пространствами. Расследование продолжается.