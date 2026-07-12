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Владислав Голдин и Всеволод Ищенко провели матчи в Летней лиге НБА: кто из россиян провалился, статистика, Майами, Даллас

Россияне снова сыграли в Летней лиге НБА. Кто провалился — Голдин или Ищенко?
Никита Бирюков
Как Голдин и Ищенко сыграли в Летней лиге НБА
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Обошлось без Егора Дёмина.

Летняя лига НБА — в самом разгаре. Егор Дёмин пропустил вторую встречу «Бруклина» с «Атлантой» из-за тренерского решения. В итоге «Нетс» уступили со счётом 76:83. Но Владислав Голдин и Всеволод Ищенко играли в Лас-Вегасе. Как их успехи?

Успехи Егора:
Дёмин стабильно силён. Егор опять добрался до 20+ очков в Летней лиге НБА!
Дёмин стабильно силён. Егор опять добрался до 20+ очков в Летней лиге НБА!

Начнём с «Майами», где выступает Голдин. «Хит» встречались со своим принципиальным соперником из одного штата (Флориды) — «Орландо». Первая половина проходила с небольшим преимуществом команды россиянина, хотя у самого Влада игра особо не клеилась. Да, он был полезен, но не сказать, что показывал свой лучший перформанс. После перерыва «Майами» совсем расклеился в обороне, уступив в третьей четверти со счётом 18:33.

И наш центровой практически всё время был на паркете в этот момент. Голдин не лучшим образом боролся за подборы: он мог несколько раз взять отскок в нападении, однако неправильная постановка спины или выбор позиции не позволяли ему это сделать. При этом на своём щите тоже присутствовали проблемы. Владислав не поднимался высоко на дугу, из-за чего его один раз наказали точной «трёшкой».

Но не сказать, что не было полезных действий. Голдин отлично делал то, что умеет — ставил качественные заслоны и после пик-н-роллов проваливался под кольцо, правда, партнёры не всегда его награждали передачами. «Майами» уступил со счётом 88:93. Владислав записал себе в актив шесть очков, пять подборов, одну передачу и один блок-шот. Совершенно средний матч от нашего центрового, мы знаем, что он может намного лучше.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2026, суббота. 22:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
93 : 88
Майами Хит
Майами
Орландо Мэджик: Ричардсон - 15, Каслтон - 15, Киньонес - 15, Пенда - 12, Вашингтон Мл. - 9, Уилер - 9, Нельсон - 6, Джонсон - 5, Моралес - 4, Дэвис - 3, Болдуин Мл., Холломан, Эллеби, Тайсон, Рено, Шаравжамц, Бейкер
Майами Хит: Килс - 32, Янг - 27, Уайт - 13, Голдин - 6, Браун - 4, Джонсон - 2, Хэдли - 2, Холл - 2, Конуэлл, Дональдсон, Гарднер, Картер, Кингз, Шиффелин, Сакенис, Осар

Переходим к Ищенко. Его «Даллас» играл с «Лейкерс». И ситуация в целом была такая же, как у соотечественника Голдина, — в первой половине была плюс-минус равная борьба между командами, а во второй «Маверикс» полностью пропали с паркета. Всеволод провёл на паркете 23 минуты, за которые успел набрать восемь очков, четыре подбора и два перехвата. Вроде бы не самая плохая статистика, да. Но шесть потерь говорят сами за себя. К сожалению, это худший показатель в матче. К тому же показатель «плюс-минус» («-16») был одним из худших в составе «Далласа».

Однако есть и положительные моменты. Например, Ищенко взял все свои четыре подбора в нападении, что говорит о его стремлении дать команде ещё один шанс на атаку. Сева хорошо прорывался под кольцо, уходил от соперников на ногах, просто с завершением конкретно сегодня были проблемы. Неплохо россиянин помогал на подстраховке. Тем не менее «Даллас» уступил разгромно — 70:91.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
12 июля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
70 : 91
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Нембхард - 12, Джонсон - 10, Смит - 9, Ищенко - 8, Лаваль - 8, Грин - 6, Пулакидас - 5, де Ларреа - 5, Диас-Грахам - 3, Спрингер - 2, Акобунду-Эхиогу - 2, Дюфеал, Фрэнсис, Диас-Грахам
Лос-Анджелес Лейкерс: Калума - 34, Тьеро - 15, Судер - 14, Манон - 10, Смит - 6, Элмор - 6, Кайл - 4, Хики - 2, Уотсон, Окереке, Гуд

Если судить по сухой статистике, конечно, Ищенко провалил встречу. Однако всё упирается не только в цифры. Тренерский штаб, похоже, доверяет Севе — раз он снова получил приличное количество минут. К слову, он оказался четвёртым в составе «Далласа» по времени нахождения на площадке. Также стоит отметить, что вся команда сыграла ужасно. Нет никого, кто оставил о себе только положительное впечатление. Поэтому это провал явно со сноской.

Впрочем, это марафон, а не спринт. И намного важнее доверие от тренеров, чем всё остальное. Ищенко играет по-взрослому и старается делать результат, но в Летней лиге каждый хочет проявить себя, поэтому командные действия не всегда конвертируются в набранные очки. Тем не менее всё будет учитываться людьми, работающими в штабе, так как после просмотров игры всё станет наглядно видно. Ждём следующих матчей россиян!

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