Из Краснодара с любовью. Мартин теперь будет феерить в «Парме»

«Локомотив-Кубань» завершил сезон-2025/2026 с бронзовыми медалями. В клубе заметную роль играл Джеремайя Мартин, но с ним было принято решение не продлевать контракт. Куда дальше отправился американский защитник?

В Единой лиге ВТБ Мартин выступает с 2023 года, когда оказался в «Енисее». За красноярцев он феерил: набирал в среднем 18,2 очка, 3,2 подбора, 3,9 передачи и 1,8 перехвата. Также попал на Матч звёзд и вышел с клубом в плей-офф. Джеремайя вместе с Ксэвьером Ратэн-Мэйсом заметно выделялись в составе, проведя очень сильный сезон.

После такого феноменального выступления Ратэн-Мэйс отправился на повышение в мадридский «Реал», а Мартин — в «Уралмаш». В Екатеринбурге Джеремайя стал лучшим снайпером сезона-2024/2025, набирая 17,8 очка, а также выиграл с командой Кубок России, а также вместе с командой занял пятое место в регулярке. Уральцы были единственными, кто по ходу сезона навязывал борьбу «большой четвёрке» и забрал хотя бы одну игру в плей-офф у фаворита в четвертьфиналах.

Джеремайя Мартин в «Уралмаше» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

После ещё одного успешного этапа в карьере Мартин перебрался в «Локомотив-Кубань». Вот он, шанс проявить себя на высочайшем уровне, который необходимо хватать и никогда не отпускать. Но у защитника были проблемы в Краснодаре. Прежде всего — со стабильностью с трёхочковой дистанции. В целом этот момент преследовал практически всех в составе, однако удивляет, что в «Енисее» Джеремайя реализовывал 42,2% попыток из-за дуги, в «Уралмаше» — 39,2%, а в «Локо» — 24,5%.

С учётом того, что у клуба уже есть капитан Патрик Миллер, играющий в схожий с Мартином баскетбол — акцент на проходы и дальние средние броски, нахождение на паркете двух практически одинаковых по функционалу баскетболистов становилось большой проблемой. В связи с этим Джеремайя бо́льшую часть сезона выходил со скамейки, давая свою искромётную скорость и выдающиеся навыки скоринга.

Патрик Миллер и Джеремайя Мартин Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

И раз Миллера продлили в «Локо», то с Мартином, похоже, из-за этого решили расстаться. Правда, совсем недолго американец был без команды. «Бетсити Парма» объявила о подписании контракта с защитником по схеме «1+1». Пермяки уже попрощались с Терреллом Картером и Бренданом Адамсом — ключевыми игроками прошлого сезона. Ещё родную команду покинул Глеб Фирсов, ставший одним из главных открытий сезона-2025/2026. Центровой как раз отправился прямым рейсом в Краснодар, получается, клубы разменялись важными игроками.

Многие сразу подумали, что командной игре «Пармы» конец после перехода Мартина. Но это слишком гиперболизированный тезис. Да, Джеремайя любит изоляции и иногда заигрывается с мячом в руках. Он умеет находить партнёров и делал это на протяжении всего своего пребывания в Единой лиге, однако акцент в его игре, конечно, на самого себя. Правда, вряд ли у кого-то есть вопрос к эффективности защитника: он уже который год очень успешно и результативно действует в нашем баскетболе. К его самоотдаче нет никаких претензий, он вообще почти не пропускает матчи.

На бумаге отличное подписание для «Пармы», которая собрала у себя уже трёх бывших игроков «Локо» — Мартина, Би Джей Джонсона и Айзею Уэйли. Вырисовывается неплохое ядро нового состава, осталось добавить несколько недостающих элементов, и тогда можно снова пошуметь в следующем сезоне. А Джеремайя точно картину не испортит!