Наши ворвались с двух ног! Женская сборная России 3x3 повторила успех мужчин

Если наша мужская сборная 3x3 не старше 21 года ещё 10 июля обеспечила себе победу в конференции «Азия-1» в Лиге наций, то женской пришлось потрудиться чуть дольше. Впрочем, итог один — обе команды пробились на Кубок мира U23.

Мужчины досрочно выиграли свою конференцию, у женщин же до последнего шестого игрового дня были в активе три победы, серебро и бронза. В борьбе за итоговое первое место нашим девушкам борьбу составил Китай. Хозяйки турнира в Таншане отставали от России на 30 очков, и у них была возможность обогнать нас во время шестого этапа.

Как раз с Китаем россиянкам и пришлось играть в первой встрече заключительного шестого дня. Ксения Шопот, Мария Ячменникова, Мария Грищук и София Голубева включились на важнейший матч с самого старта. Наши девушки быстро завладели преимуществом и не отпустили его до самого конца, одержав досрочную победу со счётом 21:10.

Женская сборная России 3x3 Фото: РФБ

Для первого места в конференции «Азия-1» России необходимо было побеждать Казахстан во второй встрече сегодняшнего группового этапа. И наши девушки справились с задачей на ура! Сценарий был аналогичным: концентрация с первых минут, уверенные действия и выигрыш с результатом 19:6. Женщины, как и мужчины, отобрались на Кубок мира U23!

В финале шестого игрового дня девушки одолели Монголию со счётом 21:6. Конечно, этот результат уже не имел большого значения в связи с тем, что мы уже выполнили главную задачу, но всё равно приятно закончить турнир на мажорной ноте.

Некоторые говорят о слабости соперников. Будто у наших не было достойного сопротивления, с какой-то стороны они правы, однако это же не проблемы России, верно? Российские парни и девушки смотрелись очень достойно и по спортивному принципу оказались сильнее остальных. Обе сборные отобрались на Кубок мира. Осталось дело за ФИБА — допустят ли нас до этого важнейшего турнира, который пройдёт в сентябре? Тем не менее мы вернулись шикарно: первый с 2022 года международный турнир с флагом и российской символикой — за нами!