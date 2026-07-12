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Майлз Бриджес просит основную опеку над четырьмя детьми после июньского конфликта с бывшей

Игрок НБА пошёл в суд из-за детей. Повод — новый скандал с бывшей
Артемий Берстенев
Игрок НБА пошёл в суд из-за детей
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Майлз Бриджес требует пересмотреть условия опеки после июньского конфликта во время встречи.

Форвард «Финикса» Майлз Бриджес подал новое ходатайство об опеке над четырьмя детьми. По его словам, поводом стал конфликт с бывшей партнёршей Мишель Джонсон, который произошёл во время передачи детей.

Майлз Бриджес Подробнее

По сообщениям СМИ, 22 июня Бриджес забрал их в установленное время. По его словам, в ходе ссоры Джонсон облила его водой прямо при детях, а затем пригрозила сделать это снова. После этого он написал бывшей партнёрше в приложении для совместного воспитания детей: «Забавно обливать меня водой на глазах у детей?» В материалах дела говорится, что Джонсон ответила: она сделала это, чтобы отвлечь их, поскольку Бриджес якобы ругался и напугал детей.

В иске также говорится, что после конфликта Джонсон не вернула детей в назначенное судом время, а позже увезла их из Северной Каролины во Флориду. По словам представителей Бриджеса, мать втягивает детей в спор между родителями и использует их как средство давления. Баскетболист просит предоставить ему основную физическую опеку при сохранении совместной юридической. Также он требует, чтобы все встречи детей с матерью проходили только под присмотром третьего лица. Джонсон в связи с июньским инцидентом также предъявлены обвинения по делу о побоях. Ранее Бриджес добился временного судебного запрета, обвинив бывшую партнёршу в преследовании, повреждении автомобиля и других нарушениях. Она отвергла все обвинения.

Майлз Бриджес, сезон-2025/2026

Майлз Бриджес, сезон-2025/2026

Фото: Kara Durrette/Getty Images

При этом судебный процесс неизбежно воспринимается через призму событий 2022 года. Тогда Бриджес отказался оспаривать обвинение по делу о домашнем насилии после нападения на Джонсон, которое произошло на глазах у их детей. Позднее она опубликовала снимки полученных травм, однако вскоре удалила пост. По условиям сделки со следствием баскетболист избежал тюрьмы и получил три года испытательного срока. Осенью 2023 года против него также возбудили новое дело — о нарушении условий охранного судебного приказа.

Первая попытка Бриджеса добиться основного права опеки закончилась отказом: в апреле суд округа Мекленбург не нашёл в представленных материалах доказательств того, что детям действительно грозит серьёзная опасность. Теперь форвард подал новый иск, добавив к нему подробности июньского конфликта. Именно эти обстоятельства суду предстоит оценить при рассмотрении очередного ходатайства об изменении порядка опеки. Что касается баскетбольной части истории, то в конце июня «Шарлотт» обменял Майлза в «Финикс». И для «Хорнетс» это уже не первый уход одного из лидеров: ранее команду покинул и Ламело Болл, отправившийся в «Миннесоту».

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