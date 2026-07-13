Щедрость «Милуоки» озадачила многих. Почему после слабого сезона игроку заплатят $ 64 млн?

«Милуоки» продлил контракт с Гари Трентом-младшим, оформив соглашение на четыре года и $ 64 млн. Сразу после этого начались горячие споры, ведь сумма сделки, по мнению многих, не очень соответствует тому, что игрок показал в прошлом сезоне. Попробуем понять, почему клуб пошёл на такой контракт. Главная причина критики заключается в сезоне-2025/2026, который Трент провёл на уровне заметно ниже привычного. В среднем он набирал только 8,1 очка, и это худший его результат с дебютного сезона в НБА. Упало и игровое время, до 21,2 минуты. На фоне баскетболиста, который теперь будет получать $ 16 млн в год.

Примечательно, что летом 2024 года Трент подписал с «Милуоки» минимальное соглашение, затем получил двухлетний контракт на $ 7,5 млн, а теперь за очень короткое время его доход вырос более чем в четыре раза. Как правило, подобный рывок оправдывается либо сильным статистическим прогрессом, либо тем, что игрок начинает гораздо больше влиять на игру команды. В случае Трента этого, однако, не наблюдается.

Скепсис частично подтверждают и аналитические модели — так, по оценке BORD$ Джона Холлинджера, ещё прошлым летом рыночная стоимость игрока находилась примерно на отметке в $ 14 млн за сезон. По завершении чемпионата она упала почти до уровня минимального контракта. Тем не менее руководство «Бакс» решило гарантировать защитнику $ 64 млн, но клубная оценка игрока не обязана совпадать с цифрами за один сезон. К слову, Трент остаётся одним из наиболее опытных снайперов на рынке, за карьеру он реализовал более 1200 трёхочковых и не раз показал, что способен быть полезным без мяча. Кроме того, в «Милуоки» наверняка держали в уме его выступление в плей-офф 2025 года, когда он провёл куда более сильный отрезок, нежели в регулярке.

Гари Трент-младший (слева), сезон-2025/2026 Фото: David Jensen/Getty Images

Важен и фон прошлого сезона, где по ходу чемпионата роль Трента в команде менялась, а его место в ротации нельзя было назвать устойчивым. И владений, и бросков у него стало заметно меньше, чем на предыдущих этапах карьеры. Внутри организации могли прийти к выводу, что спад в статистике связан не столько с уровнем игрока, сколько с особенностями его использования. Даже так этот аргумент не до конца объясняет размер контракта. Поэтому обсуждение сделки частично выходит за пределы баскетбола. Трент представляет Klutch Sports — одно из самых влиятельных агентств на рынке НБА. Для клубов отношения с такими игроками часто имеют значение не только в рамках одного договора.

Есть и более приземлённое объяснение. Как мы знаем, «Милуоки» сейчас перестраивается и не может похвастаться большим числом исполнителей, которые стабильно растягивают защиту соперника дальним броском. В такой ситуации уход Трента вовсе не гарантировал бы появление равноценной замены. При скромном рынке свободных агентов клуб вполне мог решить оставить уже знакомого игрока, даже если стоимость кажется завышенной. При этом с точки зрения управления платёжной ведомостью контракт по-прежнему вызывает вопросы — он снижает финансовую гибкость организации и увеличивает объём гарантированных обязательств на ближайшие годы. Однако при этом сумма в $ 16 млн за сезон по нынешним меркам НБА не выглядит той, при которой контракт почти невозможно обменять при необходимости.

Неудивительно, что к этой сделке относятся по-разному. По цифрам последнего сезона соглашение выглядит завышенным. Но если взять более длинную дистанцию карьеры Трента, его умение бросать и то, как Гари ценят внутри «Милуоки», позиция клуба становится понятнее. Как бы то ни было, речь идёт о контракте, который явно не вписывается в общую картину рынка свободных агентов лета 2026 года.