Что нового известно о будущем Леброна Джеймса в НБА?

За последние несколько дней сразу несколько авторитетных инсайдеров поделились новыми деталями о ситуации вокруг будущего Леброна Джеймса. Официального решения по-прежнему нет, но свежие сообщения уже позволяют лучше понять, кто входит в число главных претендентов и какие факторы могут повлиять на выбор форварда.

«Кливленд» остаётся клубом, с которым Джеймса связывают чаще всего. Так, согласно информации Брэндона Робинсона, в окружении игрока считают, что при определении следующего места продолжения карьеры решающими будут перспективы борьбы за титул и комфортная внутренняя среда. В этой ситуации «Кавальерс» выглядят очень логичным вариантом: команда дошла до финала Восточной конференции и располагает составом, способным уже в ближайшем сезоне претендовать на высокие места. Робинсон также сообщил, что возвращение Джеймса может привести к изменениям в управленческой структуре клуба. По его данным, помощник генерального менеджера Брэндон Уимс рассматривается как кандидат на повышение. С Джеймсом его связывает знакомство ещё со школьных времён.

Среди главных кандидатов по-прежнему называется и «Филадельфия». В пользу «Сиксерс» играет и давнее знакомство Леброна с новым президентом по баскетбольным операциям Майком Гэнси. При этом, по словам инсайдеров, в клубе уже обсуждают, насколько вообще реально и выгодно сочетание Леброна с Джоэлом Эмбиидом. Вопросы касаются здоровья центрового, распределения ролей и того, как команда будет выстраиваться вдолгую. «Майами» тоже остаётся в списке наиболее вероятных вариантов. Хотя в последние дни громких новостей не было, «Хит» по-прежнему регулярно всплывают в инсайдерских сообщениях. Одним из их плюсов называют опыт Пэта Райли и работу тренерского штаба Эрика Споэльстры.

Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«Голден Стэйт» по-прежнему пытается убедить Джеймса хотя бы рассмотреть переход. Дрэймонд Грин признался, что недавно лично обсуждал этот вариант с форвардом, а Андре Игуодала и вовсе публично заявил, что хотел бы увидеть Леброна и Стефена Карри в одной команде. При этом подтверждений тому, что «Уорриорз» входят в число главных претендентов, пока немного. Об этом же говорят и ведущие журналисты: Марк Штейн сообщил, что сам Джеймс в первую очередь рассматривает «Кливленд», «Майами» и «Филадельфию», а Шэмс Чарания добавляет, что, несмотря на интерес со стороны «Голден Стэйт» и «Миннесоты», именно эти три клуба большинство руководителей НБА считают основными кандидатами.

Ожидания внутри «Кливленда» косвенно подтвердил и главный тренер команды Кенни Аткинсон. Во время Летней лиги он заявил, что клуб участвует в борьбе за подписание величайшего игрока всех времён, фактически дав понять: в организации сохраняют веру в возможный успех сделки. Джеймс пока своего решения не объявлял. При этом последние сообщения разных источников совпадают в главном: сейчас сильнее всех выглядит «Кливленд», а «Майами» и «Филадельфия» идут следом, тогда как «Голден Стэйт» по-прежнему рассчитывает вклиниться в борьбу.