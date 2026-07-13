Когда мошенничество дошло до цинизма. 25-летнему баскетболисту грозит срок в 60 лет

25-летний эстонский баскетболист Керр Крийса арестован в США по обвинению в масштабном мошенничестве. Новостями о проблемах спортсменов с законом сегодня никого не удивить, и эту историю можно было бы пропустить в ленте. Однако случай с Крийсой стоит особняком. По данным федерального суда Западной Виргинии, за несколько лет эстонец выманил у жертв не менее $ 2,2 млн. Обвинение утверждает, что игрок занимался преступной деятельностью с августа 2022 года по февраль 2026 года, успев сменить за это время четыре университета.

Крийса перебрался в США в 2020 году после выступлений в системе литовского «Жальгириса», где он считался перспективным разыгрывающим. За шесть лет в NCAA он успел поиграть за «Аризону», «Западную Виргинию», «Кентукки» и «Цинциннати». По версии следствия, практически на всём протяжении этого пути баскетболист реализовывал мошенническую схему по выманиванию денег у потерпевших. Утверждается, что Крийса создал целую сеть из вымышленных и реальных персонажей, от имени которых вёл переписку с жертвами. Цинизм дошёл до того, что парень, по данным обвинения, притворялся собственной матерью, умоляя прислать средства на лечение от рака, и сочинял истории о спасении мифической семейной фермы.

Материалы дела содержат абсурдные подробности. В ноябре 2022 года, играя за «Аризону» и пытаясь удержать одну из жертв на крючке, баскетболист письменно пообещал продать свои органы, чтобы закрыть долг. В других эпизодах он подписывал долговые гарантии от имени женщины по имени Ирен, вынуждал потерпевших переводить деньги друг другу под ложными предлогами (вероятно, стремясь усложнить отслеживание переводов) и требовал повторные выплаты, заявляя, что прошлые транши до него «не дошли». Сейчас федеральная прокуратура требует полной конфискации всех незаконно полученных $ 2,2 млн.

Керр Крийса Фото: Chris Coduto/Getty Images

Спортивная карьера Крийсы в США, можно сказать, подошла к концу. За 127 матчей в NCAA эстонец в среднем набирал 8,8 очка, но его последний сезон в «Цинциннати» и без того получился скомканным из-за тяжёлой травмы плеча (5,8 очка в среднем за игру). Финальная точка была поставлена на днях: сразу после ареста эстонца исключили из состава «Ла Фамилия» — команды выпускников «Кентукки», где он планировал сыграть на летнем турнире TBT, известном своим щедрым призовым фондом для команды-победителя.

После задержания спортсмен был выпущен под залог и в настоящий момент находится на свободе. 16 июля в Западной Виргинии баскетболисту официально предъявят обвинения. По оценке эстонского адвоката Марта Паринда, в теории Крийсе может грозить до 50-60 лет лишения свободы, если суд назначит максимальное наказание по каждому пункту. Юрист называет такой сценарий маловероятным, отмечая, что реальные сроки по аналогичным делам в США чаще составляют от пяти до 10 лет. Но для 25-летнего разыгрывающего даже минимальный приговор не будет означать ничего хорошего.