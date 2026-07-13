Звёзды в УНИКСе и «Зените», а легенда — в МБА. Интересные сделки Единой лиги за неделю

«Чемпионат» следит за переходами в Единой лиге ВТБ. Каждый из клубов комплектует составы для сезона-2026/2027. Что было интересного за последние семь дней?

УНИКС продолжает меняться на глазах. На этот раз клуб покинул Пэрис Ли. Разыгрывающий перебрался в Казань из Евролиги и принёс очень много пользы команде, которая вышла в финал Единой лиги. Но на этом его пути с клубом разошлись. Правда, сразу после этого УНИКС подписал трёх невероятно сильных легионеров — Луку Шаманича, Брендана Адамса и Ксэвьера Ратэн-Мэйса. На этом руководство не остановилось и подписало ещё и Александра Гудумака. Серьёзная перестройка казанцев продолжается.

«Зенит» попрощался с Шаманичем, который отправился в УНИКС, однако продлил соглашение с легендой российского баскетбола Андреем Воронцевичем. 17 июля форварду питерцев исполнится 39 лет, однако он продолжает радовать всех стабильно полезной игрой. Ещё отличной новостью для бело-голубых стало подписание контракта с Ике Ироэгбу. Защитник начинал прошлый сезон в «Валенсии», но затем перебрался в итальянский «Варезе», где стал одним из самых результативных игроков чемпионата. Его средние показатели — 16,5 очка, 3,2 подбора и 5,1 передачи.

Андрей Воронцевич и Лука Шаманич Фото: Единая лига ВТБ

Слухи по поводу Криса Клемонса подтвердились. В итоге лучший снайпер чемпионата Германии перешёл в «Уралмаш». Уральцы попрощались с Гарреттом Нэвелсом, Тайреллом Нэльсоном, Александром Петеневым и Иваном Пынько. Таким образом, основное ядро из шести легионеров в команде уже имеется, осталось добавить хороших российских исполнителей.

МБА договорилась с испанской «Басконией» по поводу продления аренды Павла Савкова. Следующий сезон победитель конкурса трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги и очень талантливый форвард снова проведёт в Москве. Впрочем, это не все новости для команды, ведь её ряды пополнил ещё одна легенда нашего чемпионата Дмитрий Хвостов. Это второе подписание для клуба – после прихода Александра Хоменко. Теперь Хвостов будет выступать бок о бок с Евгением Вороновым, вместе с которым он становился бронзовым призёром Олимпиады 2012 года в Лондоне.

«Бетсити Парма» хоть и потеряла Адамса, перешедшего в УНИКС, но быстро нашла замену в заднюю линию. Из «Локомотива-Кубань» в Пермь перебрался Джеремайя Мартин. Контракт по схеме «1+1», что говорит о серьёзности намерений обеих сторон.

Слухи