Главный этап Летней лиги НБА стартовал. Как россияне начали его?

Летняя лига НБА продолжает радовать любителей баскетбола, особенно российских! Ведь на этом июльском турнире присутствуют целых четыре наших игрока. Прошла ещё одна неделя, давайте подводить итоги.

Если раньше Владислав Голдин с «Майами», Виктор Лахин с «Сакраменто» и Егор Дёмин с «Бруклином» участвовали в турнире California Classic, то теперь настало время главного этапа Летней лиги в Лас-Вегасе. С 10 июля наши парни начали выступать на этом турнире и уже успели хорошо показать себя.

Начнём с Егора, который на данный момент провёл лишь один матч. Зато какой! «Бруклин» разгромил принципиального соперника «Нью-Йорк» со счётом 91:65. И Дёмин выдал уже третий матч подряд с как минимум 20 очками. С «Никс» россиянин оформил 20 очков, три подбора, две передачи, один перехват и один блок-шот. На секундочку, это за 22 минуты! Егор закончил встречу с колоссальным показателем «плюс-минус» («+32»). Это не может не радовать. Правда, вторую игру с «Атлантой» защитник пропустил из-за тренерского решения.

Кто также очень сильно радует, так это Голдин. Центровой «Майами» провёл две игры. В первой из них, с «Милуоки», Владислав выдал сильнейший перформанс — 14 очков, шесть подборов и два блок-шота за 20 минут на паркете. «Хит» буквально переехали соперника со счётом 119:86. Следующий матч для россиянина получился трудным: многое не получалось в атаке, на отскоках не везло и иногда возникали ситуации с неправильным выбором позиции, но в защите Голдин был полезен. В итоге он записал себе в актив шесть очков, пять подборов, одну передачу и один блок-шот. «+7» в графе «плюс-минус» говорит нам о том, что с Владом на паркете «Майами» не просто держался на равных с соперником, а даже играл лучше. Правда, это всё равно не уберегло от поражения от «Орландо» — 88:93.

Для Всеволода Ищенко игра с «Голден Стэйт» стала первой в Летней лиге, так как «Даллас» не выступал в California Classic. В дебютной встрече за океаном защитник оформил семь очков, три подбора, одну передачу и один перехват. При этом руководство команды дало ему солидное время — 27 минут на паркете. Во второй встрече с «Лейкерс» весь состав «Маверикс» выглядел не лучшим образом. Россиянин за 23 минуты набрал восемь очков, четыре подбора и два перехвата. Но всю картину портят шесть потерь и плохой «плюс-минус» («-16»).

Сева — максимально командный игрок, который пытается выжимать максимум из каждой ситуации на паркете. Только в Летней лиге нужно играть на себя… Хочется верить, что тренерский штаб «Далласа» увидит всю пользу от Ищенко, которую он, несомненно, приносил, и сделает выводы. К тому же у россиянина будет ещё время доказать свою состоятельность в оставшихся матчах.

И остался у нас только Лахин. У центрового «Сакраменто» было меньше всего шансов проявить себя по сравнению с остальными. В первой для себя встрече главного этапа Летней лиги с «Клипперс» Виктор получил пять минут на паркете. Он успел записать на свой счёт лишь подбор и блок-шот. «Кингз» победили — 91:85. В следующей встрече «королям» противостоял «Вашингтон» с первым номером драфта НБА Эй Джей Дибанцей. Итог — закономерное поражение от «Уизардс» со счётом 85:104. Лахина выпустили чуть больше чем на минуту в концовке. И за это мизерное время россиян сумел оформить два очка, один подбор и одну передачу.

Ситуация в Летней лиге для наших парней следующая: Дёмин — лидер команды и один из главных скореров, Голдин — игрок стартовой пятёрки, влияющий в большинстве своём на защиту и дающий пользу в атаке, Ищенко — шестой игрок, который выходит со скамейки и делает на паркете совершенно разную работу, и Лахин — тот, кто пока не получил особого шанса проявить себя. Ждём следующих матчей от наших талантов.