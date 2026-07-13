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Как Егор Дёмин, Владислав Голдин, Всеволод Ищенко и Виктор Лахин выступили в первых матчах главного этапа Летней лиги НБА

Главный этап Летней лиги НБА стартовал. Как россияне начали его?
Никита Бирюков
Как россияне начали лавный этап Летней лиги НБА
Комментарии
Дёмин, Голдин, Лахин и Ищенко выступают в Лас-Вегасе.

Летняя лига НБА продолжает радовать любителей баскетбола, особенно российских! Ведь на этом июльском турнире присутствуют целых четыре наших игрока. Прошла ещё одна неделя, давайте подводить итоги.

Прошлый обзор:
Первые матчи россиян в Летней лиге НБА: что показали Дёмин, Голдин и Лахин
Первые матчи россиян в Летней лиге НБА: что показали Дёмин, Голдин и Лахин

Если раньше Владислав Голдин с «Майами», Виктор Лахин с «Сакраменто» и Егор Дёмин с «Бруклином» участвовали в турнире California Classic, то теперь настало время главного этапа Летней лиги в Лас-Вегасе. С 10 июля наши парни начали выступать на этом турнире и уже успели хорошо показать себя.

Начнём с Егора, который на данный момент провёл лишь один матч. Зато какой! «Бруклин» разгромил принципиального соперника «Нью-Йорк» со счётом 91:65. И Дёмин выдал уже третий матч подряд с как минимум 20 очками. С «Никс» россиянин оформил 20 очков, три подбора, две передачи, один перехват и один блок-шот. На секундочку, это за 22 минуты! Егор закончил встречу с колоссальным показателем «плюс-минус» («+32»). Это не может не радовать. Правда, вторую игру с «Атлантой» защитник пропустил из-за тренерского решения.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
65 : 91
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Дадье - 20, Никель - 18, Диавара - 7, Джонс - 6, Селлерс - 5, Роббинс - 4, Рейнольдс - 3, Акинс - 2, Окани, Джонстон, Иглстафф, Уэр, Журден
Бруклин Нетс: Браун - 20, Дёмин - 20, Джонсон - 11, Вольф - 9, Умричус - 9, Сараф - 7, Дэйнджа - 6, Скотт - 4, Укомаду - 2, Билодо - 2, Пауэлл - 1, Браун, Бреннан, Саллис

Кто также очень сильно радует, так это Голдин. Центровой «Майами» провёл две игры. В первой из них, с «Милуоки», Владислав выдал сильнейший перформанс — 14 очков, шесть подборов и два блок-шота за 20 минут на паркете. «Хит» буквально переехали соперника со счётом 119:86. Следующий матч для россиянина получился трудным: многое не получалось в атаке, на отскоках не везло и иногда возникали ситуации с неправильным выбором позиции, но в защите Голдин был полезен. В итоге он записал себе в актив шесть очков, пять подборов, одну передачу и один блок-шот. «+7» в графе «плюс-минус» говорит нам о том, что с Владом на паркете «Майами» не просто держался на равных с соперником, а даже играл лучше. Правда, это всё равно не уберегло от поражения от «Орландо» — 88:93.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
10 июля 2026, пятница. 23:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
119 : 86
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Конуэлл - 19, Янг - 19, Шиффелин - 16, Уайт - 16, Килс - 14, Голдин - 14, Дональдсон - 12, Сакенис - 5, Хэдли - 4, Джонсон
Милуоки Бакс: Баррис - 18, Нэнс - 16, Якуционис - 11, Райан - 7, Амент - 6, Маркович - 6, Бостон - 6, Батлер - 6, Миллер - 3, Остин - 3, Стюарт - 2, Эдвардс - 2, Куани, Траверс, Кастро

Для Всеволода Ищенко игра с «Голден Стэйт» стала первой в Летней лиге, так как «Даллас» не выступал в California Classic. В дебютной встрече за океаном защитник оформил семь очков, три подбора, одну передачу и один перехват. При этом руководство команды дало ему солидное время — 27 минут на паркете. Во второй встрече с «Лейкерс» весь состав «Маверикс» выглядел не лучшим образом. Россиянин за 23 минуты набрал восемь очков, четыре подбора и два перехвата. Но всю картину портят шесть потерь и плохой «плюс-минус» («-16»).

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
10 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
90 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Джонсон - 27, Нембхард - 15, Пулакидас - 14, де Ларреа - 9, Ищенко - 7, Смит - 7, Лаваль - 5, Спрингер - 4, Акобунду-Эхиогу - 2, Фрэнсис, Диас-Грахам
Голден Стэйт Уорриорз: Крайер - 25, Лендебор - 21, Ольбрих - 12, Джонс - 11, Айк - 9, Леонс - 8, Ричард - 6, Макмиллиан - 4, Кларк - 3, Смит - 2

Сева — максимально командный игрок, который пытается выжимать максимум из каждой ситуации на паркете. Только в Летней лиге нужно играть на себя… Хочется верить, что тренерский штаб «Далласа» увидит всю пользу от Ищенко, которую он, несомненно, приносил, и сделает выводы. К тому же у россиянина будет ещё время доказать свою состоятельность в оставшихся матчах.

И остался у нас только Лахин. У центрового «Сакраменто» было меньше всего шансов проявить себя по сравнению с остальными. В первой для себя встрече главного этапа Летней лиги с «Клипперс» Виктор получил пять минут на паркете. Он успел записать на свой счёт лишь подбор и блок-шот. «Кингз» победили — 91:85. В следующей встрече «королям» противостоял «Вашингтон» с первым номером драфта НБА Эй Джей Дибанцей. Итог — закономерное поражение от «Уизардс» со счётом 85:104. Лахина выпустили чуть больше чем на минуту в концовке. И за это мизерное время россиян сумел оформить два очка, один подбор и одну передачу.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
13 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
104 : 85
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Вашингтон Уизардс: Райли - 32, Дибанца - 23, Бикман - 9, Ричмонд - 9, Тримбл - 8, Окпара - 4, Ливингстон - 4, Риз - 4, Нембхард - 4, Агбакоко - 4, Камден - 3
Сакраменто Кингз: Рейно - 20, Клиффорд - 17, Эйкафф - 12, Могбо - 11, Шарп - 7, Кардуэлл - 6, Флаглер - 4, Карабан - 3, Маскари - 3, Лахин - 2, Стивенс, Саттон

Ситуация в Летней лиге для наших парней следующая: Дёмин — лидер команды и один из главных скореров, Голдин — игрок стартовой пятёрки, влияющий в большинстве своём на защиту и дающий пользу в атаке, Ищенко — шестой игрок, который выходит со скамейки и делает на паркете совершенно разную работу, и Лахин — тот, кто пока не получил особого шанса проявить себя. Ждём следующих матчей от наших талантов.

Более детальный разбор игр Голдина и Ищенко:
Россияне снова сыграли в Летней лиге НБА. Кто провалился — Голдин или Ищенко?
Россияне снова сыграли в Летней лиге НБА. Кто провалился — Голдин или Ищенко?
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Новости. Баскетбол
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