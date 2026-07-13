«Будет только лучше». Егор Дёмин заметно прибавил и останавливаться не спешит

Защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин провёл многообещающий дебютный сезон в НБА, продемонстрировав способность атаковать из-за дуги на более высоком уровне, чем в первый и единственный год в NCAA. И если россиянин сумел показать, что в будущем может стать надёжным снайпером, то для успеха в лиге ему всё же было необходимо работать над другими компонентами игры, включая проходы к кольцу, умение навязывать контакт и завершать атаки со средней дистанции.

В межсезонье Егор сосредоточился на устранении этих слабых мест. Защитник заметно прибавил в физическом плане, набрав, по собственным оценкам, около 6-7 кг мышечной массы. Спортсмен уже успел продемонстрировать плоды своей работы в Летней лиге. После двух матчей на предсезонном турнире в Сакраменто, где он набирал в среднем 23 очка, 7,5 подбора и 3,0 передачи при 55,6% попаданий с игры и 26,7% из-за дуги, Дёмин продолжил действовать уверенно и в Лас-Вегасе. В недавней победной встрече с «Нью-Йорк Никс» (91:65) Дёмин набрал 20 очков и сделал три подбора. При этом примечательно, что он реализовал 7 из 15 бросков с игры и три из девяти из-за трёхочковой линии. После матча с «Никс» Дёмин подробно рассказал о своей трансформации.

Егор Дёмин защитник «Бруклина» «Я бы сказал, что именно на этом и делался упор в межсезонье. Я уже говорил об этом раньше: верю, что, пока я становлюсь сильнее в тренажёрном зале, это будет помогать мне выполнять определённые вещи на площадке. Особенно потому, что я работаю над этим изо дня в день. То, о чём я думаю, — это как мне выработать привычку проникать в «краску» как можно чаще. Я стал намного сильнее, и это придало мне больше уверенности. Очевидно, что попытки — это следующий шаг, верно? Так что чем больше я пытаюсь, тем, думаю, становится всё лучше и лучше. Поэтому я очень рад всей работе, которую я проделал для этого. Дальше будет только лучше».

Прогресс Дёмина в проходах особенно важен на фоне его статистики в прошлом сезоне, когда 71,7% своих бросков он совершал из-за трёхочковой линии. Из-под самого кольца (попытки с игры на расстоянии от нуля до трёх футов [около метра] от корзины) Егор реализовал всего 55,1% бросков, заняв лишь 513-е место среди 569 игроков лиги. Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес отметил, что сейчас Егор двигается на паркете и выглядит уже более по-взрослому. В свою очередь, рулевой команды в Летней лиге Датч Гейтли подчеркнул: если раньше тренерский штаб просто пытался заставить россиянина атаковать со средней дистанции и из «краски», то теперь он стабильно туда заходит и завершает атаки.

Егор Дёмин Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Успехи Егора не остались незамеченными и внутри коллектива. Защитник «Бруклина» Теренс Мэнн в соцсетях поделился эмоциями от игры партнёра в Летней лиге: «Так горжусь Егором». «Вот он – мой старший брат», – ответил Дёмин.

Помимо индивидуального прогресса, Дёмин готов примерить на себя роль ментального лидера молодой команды. Сейчас тренерский штаб активно интегрирует в систему новичка Микеля Брауна, выбранного под шестым номером на драфте-2026. Как отметил Гейтли, главная задача штаба в данный момент — чётко определить место Брауна в структуре нападения и понять, как одновременно и максимально эффективно раскрыть его на площадке вместе с Дёминым. По словам тренера, до октября команде предстоит довести все тактические мелочи до идеала, чтобы заложить надёжный фундамент на сезон.

Какую бы задачу ни преследовал «Бруклин», главное, что сам Дёмин делает всё, чтобы приносить максимальную пользу команде. Текущая форма Егора в Летней лиге доказывает, что его показатели эффективности у кольца обещают стать значительно лучше, а сам он готов сделать качественный рывок на второй год в НБА.