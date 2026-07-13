«Ты ведёшь себя как крыса». Легенды НБА схлестнулись в соцсетях

НБА богата не только спортивными инфоповодами, но и тем, что происходит за пределами баскетбольной площадки. На фоне Летней лиги в Лас-Вегасе произошло то, что немного отвело взгляд от самого баскетбола. Речь идёт о потасовке уже бывших партнёров по «Майами Хит» — Бэма Адебайо и Тайлера Хирроу. Именно последний был обменян из флоридской команды на греческую звезду Янниса Адетокунбо.

Тайлер Хирроу и Бэм Адебайо Фото: Rich Storry/Getty Images

Адебайо решил поговорить с Хирроу о его высказываниях в свой адрес. В частности, Тайлер иронично публиковал посты о том, что Бэм входит в антирейтинг игроков с худшим процентом реализации бросков со средней дистанции. Также до этого в Сеть просочились скриншоты якобы от Хирроу, в которых он критично высказывался об игре Адебайо, и что его отдача не соответствует крупной зарплате в почти $ 60 млн за сезон. Между ними возникла перепалка, после чего Адебайо, по сообщениям свидетелей, «без колебаний» ударил экс-тиммейта.

Это вызвало большой резонанс и отклик, и на фоне чего масло в огонь решил подлить человек, который сам участвовал в подобном инциденте — Дрэймонд Грин. Именно он в 2022 году во время предсезонной подготовки жёстко ударил партнёра по «Голден Стэйт» Джордана Пула. Грин вспомнил, что за такое же действие его критиковал легенда «Майами» Юдонис Хаслем. Грин иронично задался вопросом, будет ли Хаслем критиковать Адебайо и где же та самая хвалёная «Культура Хит».

Дрэймонд Грин четырёхкратный чемпион НБА «Я помню, когда у меня произошёл конфликт с Пулом, одним из тех, кто особенно громко меня осуждал, был именно Хаслем. Я видел, как сам Хаслем раньше конфликтовал с молодыми игроками своей команды. Вспомните хотя бы Джимми Батлера. А потом он выходит и говорит: «Это просто нелепо! Как можно так поступать со своим молодым партнёром? Я бы никогда так не сделал. Не могу поверить, что ты это сделал». Так что же такое эта ваша «Культура Хит»?»

Грин продолжил тем, что непосредственно Хаслем приложил руку к «воспитанию» Адебайо и Хирроу, так как был для них тем самым опытным ветераном, который помогает освоиться молодёжи в лиге:

«Когда я впервые увидел эту новость, подумал: «Чёрт, это же два парня, которых воспитал Юдонис Хаслем». Если ты воспитывал этого молодого игрока, придерживаясь тех принципов, о которых говорил в мой адрес, а теперь он бьёт другого молодого игрока, — будешь ли ты так же принципиален?»

Легенда «Майами», конечно же, увидел это обращение и не оставил его без ответа, который получился не менее огненным.

Юдонис Хаслем трёхкратный чемпион НБА «Вижу, некоторые вещи не меняются. Четыре года назад ты вёл себя как крыса, когда вмазал Пулу, и точно так же, как крыса, ведёшь себя сейчас. Обычно я не вступаю в перепалки, но раз уж ты так далеко зашёл, чтобы привлечь моё внимание — вот оно! Если ты думаешь, что твоя 32-летняя задница с тремя или четырьмя перстнями, замахивающаяся на 23-летнего Джордана Пула, — это одно и то же, то ты ещё более оторванный от реальности, чем я думал».

Хаслем также сделал акцент на том, что и Адебайо, и Хирроу — молодые игроки, в то время как Дрэймонд нанёс удар партнёру, будучи взрослым и сформировавшимся как человек и баскетболист:

«Во-первых, Бэму 28. Тайлеру – 26. Ни один из них ещё во всём не разобрался. Во-вторых, любой, кто знает Бэма, знает, что он сильный, как медвежонок. Если бы он реально врезал Тайлеру – всё, конец. А ты зарядил Пулу, как будто вы встретились в ночном клубе и ты никогда в жизни его не видел. В-третьих, да, я наехал на Джимми. Ты прав. То дерьмо, что ты вытворяешь в «Голден Стэйт», и то дерьмо, что он вытворял в «Чикаго», когда орал на Хойберга, неуважение к одноклубникам на тренировках в «Миннесоте» — такое не прокатит в «Майами». Так что да. Я поставил его на место. Называй это «Культурой «Хит» или как хочешь, но я не позволю одному игроку хамить Спо и мешать тому, чего пытаются добиться 15 других парней. Я надеру ему задницу».

Юдонис Хаслем Фото: Ethan Miller/Getty Images

Хаслем закончил своё обращение тем, что вообще не хочет упоминать и вспоминать Дрэймонда, только если о нём и его команде не зашла речь на телевидении и исключительно в баскетбольном плане. В современном мире забавно наблюдать, как взрослые мужики, которые считают себя приверженцами «старой школы», выясняют отношения в социальных сетях как самые настоящие зумеры. Вполне возможно, это не конец перепалки между Грином и Хаслемом, а только начало. А вот в ситуации Адебайо и Хирроу теперь предстоит разобраться самой лиге и профсоюзу игроков. Представители «Майами Хит» осведомлены о конфликте, но отказались от комментариев.