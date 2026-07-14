«Он не давал ему спокойно дышать». Ищенко выдал мощный матч против топ-проспекта НБА

«Даллас» обыграл «Мемфис» со счётом 96:88 в матче Летней лиги НБА — 2026 и одержал первую победу на турнире в Лас-Вегасе. Российский баскетболист Всеволод Ищенко набрал шесть очков и отвечал за защиту против третьего номера драфта Кэмерона Бузера. Рассказываем, как прошла встреча и как сыграл россиянин.

«Даллас» подошёл к матчу без Райана Нембхарда и Мореза Джонсона: первый не сыграл из-за болезни, второй — из-за проблем с икроножной мышцей. В стартовой пятёрке у «Маверикс» вышли сразу четыре игрока, родившихся за пределами США. «Мемфис» с первых же владений стал активно искать Бузера. В защите против него в основном действовал как раз Ищенко. Несмотря на 21 очко и восемь подборов форварда «Гриззлиз», под персональной опекой россиянина он редко получал возможность атаковать из удобных позиций.

В первой четверти «Даллас» регулярно убегал в быстрые атаки после ошибок соперника. Особенно ярко начал Каодиричи Акобунду-Эхиогу, который набрал шесть очков и несколько раз эффектно завершил сверху. «Маверикс» быстро повели с двузначной разницей, но «Мемфис» удержался в игре благодаря трёхочковым Тейлора Хендрикса. После первой четверти хозяева вели 24:19. Во втором отрезке «Даллас» продолжил наказывать соперника за потери и промахи: команда снова и снова находила открытые броски из-за дуги в переходах и снова отрывалась больше чем на 10 очков. В концовке первой половины Оливье-Максенс Проспер дважды подряд попал издали, но к большому перерыву «Мемфис» всё же сократил отставание до четырёх очков — 46:50.

После возобновления игры «Гриззлиз» быстро сравняли счёт. В третьей четверти соперники несколько раз меняли лидера, однако чуть более надёжная реализация позволила «Далласу» сохранить минимальный перевес. Перед заключительным отрезком «Маверикс» вели 68:65. В четвёртой четверти игру в нападении у «Далласа» заметно оживил Серхио де Ларреа. За пять минут до финальной сирены «Мемфис» снова догнал соперника — 77:77. Но после тайм-аута «Маверикс» выдали рывок 7:0. Акобунду-Эхиогу завершил атаку сверху после подбора в нападении, Бузер ответил трёхочковым из угла, однако затем де Ларреа и Дарин Грин-младший подряд попали издали. После этого «Мемфис» уже не смог приблизиться на расстояние одного владения. Матч завершился победой «Далласа» — 96:88.

Статистика Всеволода Ищенко Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба «Даллас Маверикс»

За время на паркете Ищенко записал на свой счёт шесть очков, пять подборов, четыре передачи и три блок-шота. Но его вклад не ограничивался игрой в передней линии. Россиянин несколько раз сам продвигал мяч на чужую половину и запускал позиционные атаки «Маверикс». Он действовал с мячом уверенно и не раз использовал перевод за спиной в проходах. При этом качество завершения пока остаётся аспектом, который требует доработки. Ищенко часто добирался до кольца, но не всегда успешно реализовывал попытки после жёсткого контакта. Иногда он также пытался сыграть слишком сложно, в том числе отдавал пас правой рукой из-за головы, хотя ситуация позволяла выбрать более простой вариант.

Основную часть работы Ищенко сделал в защите. Из-за отсутствия Джонсона именно ему досталось персональное опекание Бузера. Форвард «Мемфиса» набрал 21 очко, но при этом с трудом находил свободное пространство и редко получал чистые броски, когда против него играл Ищенко. Игру Всеволода после матча прокомментировал главный тренер «Маверикс» в Летней лиге Джо Бойлан.

Джо Бойлан тренер «Далласа» «Сева — один из тех, чей вклад в этот матч невозможно переоценить. Не знаю, что у него в статистике, но в защите он сделал огромную работу. Он сдерживал одного из лучших игроков Летней лиги и буквально не давал ему спокойно дышать: плотно опекал, шёл в контакт, цеплялся за мячи, перекрывал передачи и мешал проходам. Но главное в такой защите — это ментальность. Готов ли ты действительно защищаться? Готов ли бросать своё тело под более крупных и сильных соперников и биться с ними все 40 минут? Сегодня Сева показал именно это».

Ищенко — универсальный игрок, не привязанный жёстко к одной позиции. Он умеет подключаться к розыгрышу мяча, атаковать после дриблинга и брать на себя персональную опеку против более мощных соперников. Ещё один сезон на более высоком уровне конкуренции может стать для него важным этапом подготовки к НБА. При этом «Даллас» может также рассмотреть вариант с двусторонним контрактом. Самым результативным у «Маверикс» стал Грин-младший, набравший 18 очков, а Де Ларреа завершил матч с 16 очками и 12 подборами.