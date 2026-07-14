До боли обидная травма. Игрока НБА унесли на носилках после обычного столкновения

Защитник «Юты» Трей Александер получил травму в матче Летней лиги НБА с «Чикаго» и покинул площадку на носилках. Эпизод на первый взгляд не выглядел особенно опасным: всё произошло после обычного столкновения под кольцом. До конца четвёртой четверти оставалось чуть больше двух минут. Александер пошёл в проход, вступил в контакт с новичком Калебом Уилсоном, затем успел бросить в сторону кольца, но уже по инерции вылетел за лицевую, схватился за бок и рухнул на паркет.

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Матч пришлось остановить. Александеру прямо на площадке оказали первую помощь, после чего его зафиксировали на носилках и увезли из зала. Сразу после игры «Юта» не стала раскрывать диагноз и не назвала даже примерные сроки восстановления. Есть опасения, что у Александера перелом ребра и повреждение почки, вплоть до её разрыва. Также не стоит исключать и внутреннее кровотечение — здесь лучше уносить баскетболиста на носилках, а не разрешать ему покинуть площадку самостоятельно или с помощью сотрудников команды. Но это лишь догадки.

При этом сам эпизод не выглядел как падение с большой высоты или как явный удар уже после свистка. Александер столкнулся с Уилсоном прямо в момент атаки кольца. Уилсон, выбранный «Чикаго» под четвёртым номером на драфте-2026, считается одним из самых ярких новичков своего класса. В матче с «Ютой» он набрал 19 очков и сделал восемь подборов, пять блок-шотов и два перехвата.

Трей Александер, сезон-2025/2026 Фото: Tyler Kaufman/Getty Images

Незадолго до старта турнира в Лас-Вегасе Александер сменил клуб и оказался в «Юте», а уже на прошлой неделе подписал с командой двусторонний контракт. До этого он три сезона защищал цвета Крейтона, но после этого решил не возвращаться на последний год учёбы, выставил свою кандидатуру на драфт и в сезоне-2024/2025 получил звание новичка года в G-лиге. В «Гранд-Рапидс Голд», фарм-клубе «Денвера», защитник в среднем набирал 26 очков, делал 5,7 подбора и 5,4 передачи, реализуя 46,6% бросков с игры. Также Александер тогда провёл 24 матча за «Наггетс», а годом позже сыграл девять встреч за «Нью-Орлеан» и затем оказался в системе «Юты».

К слову, для «Джаз» это вторая потеря в стартовых матчах Летней лиги в Лас-Вегасе. В ночь на 13 июля в игре с «Клипперс» травму получил Эйс Бэйли — для него это уже второе повреждение за лето. В итоге за несколько дней «Юта» лишилась как минимум двух игроков летнего состава. Что именно случилось с Александером, клуб уточнит после медицинского обследования.