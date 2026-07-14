Незадолго до ужасной трагедии. Всплыли кадры и детали задержания игрока НБА перед смертью

Последние годы складывались непросто для форварда «Мемфис Гриззлиз» Брэндона Кларка. После тяжёлой травмы в 2023 году канадец пропустил больше года и вернулся на паркет лишь под занавес следующего сезона. В дальнейшем он вновь стал важным игроком ротации «Мемфиса», однако чемпионат-2025/2026 оказался полностью скомкан из-за очередных проблем со здоровьем. Из-за операции на колене и повреждения икроножной мышцы Кларк принял участие лишь в двух матчах, набирая в среднем четыре очка и три подбора за 10,2 минуты на площадке. А 11 мая пришла трагическая новость — 29-летний спортсмен скончался в Лос-Анджелесе.

Новые подробности последних недель жизни баскетболиста всплыли после публикации видеозаписи с нагрудной камеры полицейского, зафиксировавшей его задержание в штате Арканзас за полтора месяца до гибели. Согласно материалам дела, 1 апреля полиция остановила автомобиль Кларка на трассе 64 за опасный обгон нескольких машин на скорости более 100 миль в час (около 161 км/ч). На кадрах видно, как патрульный направляет пистолет на стёкла автомобиля, приказывая водителю поднять руки.

Задержание Брэндона Кларка Фото: Кадр из видео CBS News

В ходе обыска в салоне машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили кратом — растительный препарат, который часто позиционируют как энергетик или анальгетик, но в США его нередко называют «героином с заправки». На записи слышно, как Кларк убеждает полицейских в легальности вещества. В Теннесси, где Брэндон провёл всю карьеру в НБА, этот препарат действительно разрешён, однако в Арканзасе он находится вне закона. Помимо этого, в машине нашли и другие подозрительные вещества.

Инцидент на дороге стал предвестником скорой трагедии. Спустя шесть недель экстренные службы прибыли на вызов в дом в Сан-Фернандо-Валли, где констатировали смерть игрока. На месте происшествия полиция обнаружила приспособления для употребления наркотиков, из-за чего приоритетной версией следствия стала передозировка. На данный момент коронер округа Лос-Анджелес ещё не вынес окончательное заключение, ожидая результатов токсикологической экспертизы. Точно неизвестно, сыграл ли кратом роль в случившемся, однако американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) давно предупреждает, что это вещество может вызывать токсическое поражение печени, судороги и зависимость.

Брэндон Кларк Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Возможно, поиск альтернативных методов обезболивания для Кларка мог быть продиктован отчаянием на фоне частых травм, которые сказывались на его профессиональной карьере. Брэндон был выбран под 21-м номером на драфте 2019 года клубом «Оклахома-Сити Тандер» и сразу обменян в «Мемфис». По итогам дебютного сезона он вошёл в первую символическую сборную новичков НБА, а всего за семь лет в лиге провёл 309 встреч, набирая в среднем 10,2 очка и делая 5,5 подбора.

До своего 30-летия Кларк не дожил всего четыре месяца. Внезапная смерть молодого форварда, чья карьера оказалась сломана бесконечными травмами, не только оставила глубокий след в баскетбольном сообществе, но и привлекла внимание к опасности бесконтрольного использования сомнительных медицинских препаратов. Трагедия с Брэндоном — тяжёлое напоминание о том, как важно не оставаться один на один со своими трудностями и продолжать бороться, двигаясь вперёд шаг за шагом.