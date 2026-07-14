15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Опубликовано видео задержания форварда Мемфис Гриззлиз Брэндона Кларка незадолго до смерти

Незадолго до ужасной трагедии. Всплыли кадры и детали задержания игрока НБА перед смертью
Виталий Весёлый
Детали задержания игрока НБА перед смертью
Комментарии
Последние годы форварда «Мемфиса» Брэндона Кларка преследовали тяжёлые травмы.

Последние годы складывались непросто для форварда «Мемфис Гриззлиз» Брэндона Кларка. После тяжёлой травмы в 2023 году канадец пропустил больше года и вернулся на паркет лишь под занавес следующего сезона. В дальнейшем он вновь стал важным игроком ротации «Мемфиса», однако чемпионат-2025/2026 оказался полностью скомкан из-за очередных проблем со здоровьем. Из-за операции на колене и повреждения икроножной мышцы Кларк принял участие лишь в двух матчах, набирая в среднем четыре очка и три подбора за 10,2 минуты на площадке. А 11 мая пришла трагическая новость — 29-летний спортсмен скончался в Лос-Анджелесе.

Новые подробности последних недель жизни баскетболиста всплыли после публикации видеозаписи с нагрудной камеры полицейского, зафиксировавшей его задержание в штате Арканзас за полтора месяца до гибели. Согласно материалам дела, 1 апреля полиция остановила автомобиль Кларка на трассе 64 за опасный обгон нескольких машин на скорости более 100 миль в час (около 161 км/ч). На кадрах видно, как патрульный направляет пистолет на стёкла автомобиля, приказывая водителю поднять руки.

Задержание Брэндона Кларка

Задержание Брэндона Кларка

Фото: Кадр из видео CBS News

В ходе обыска в салоне машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили кратом — растительный препарат, который часто позиционируют как энергетик или анальгетик, но в США его нередко называют «героином с заправки». На записи слышно, как Кларк убеждает полицейских в легальности вещества. В Теннесси, где Брэндон провёл всю карьеру в НБА, этот препарат действительно разрешён, однако в Арканзасе он находится вне закона. Помимо этого, в машине нашли и другие подозрительные вещества.

Инцидент на дороге стал предвестником скорой трагедии. Спустя шесть недель экстренные службы прибыли на вызов в дом в Сан-Фернандо-Валли, где констатировали смерть игрока. На месте происшествия полиция обнаружила приспособления для употребления наркотиков, из-за чего приоритетной версией следствия стала передозировка. На данный момент коронер округа Лос-Анджелес ещё не вынес окончательное заключение, ожидая результатов токсикологической экспертизы. Точно неизвестно, сыграл ли кратом роль в случившемся, однако американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) давно предупреждает, что это вещество может вызывать токсическое поражение печени, судороги и зависимость.

Брэндон Кларк

Брэндон Кларк

Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Возможно, поиск альтернативных методов обезболивания для Кларка мог быть продиктован отчаянием на фоне частых травм, которые сказывались на его профессиональной карьере. Брэндон был выбран под 21-м номером на драфте 2019 года клубом «Оклахома-Сити Тандер» и сразу обменян в «Мемфис». По итогам дебютного сезона он вошёл в первую символическую сборную новичков НБА, а всего за семь лет в лиге провёл 309 встреч, набирая в среднем 10,2 очка и делая 5,5 подбора.

До своего 30-летия Кларк не дожил всего четыре месяца. Внезапная смерть молодого форварда, чья карьера оказалась сломана бесконечными травмами, не только оставила глубокий след в баскетбольном сообществе, но и привлекла внимание к опасности бесконтрольного использования сомнительных медицинских препаратов. Трагедия с Брэндоном — тяжёлое напоминание о том, как важно не оставаться один на один со своими трудностями и продолжать бороться, двигаясь вперёд шаг за шагом.

Чем запомнился Брэндон Кларк:
«Мы опустошены». Умер игрок «Мемфиса», установивший уникальный рекорд среди новичков
«Мы опустошены». Умер игрок «Мемфиса», установивший уникальный рекорд среди новичков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android