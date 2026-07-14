«Это разрушает клубы». Почему профсоюз игроков осудил НБА после контракта Вембаньямы

Солидными контрактами в НБА уже никого не удивишь. При этом далеко не всегда понятно, что скрывается за такими большими цифрами. Новое пятилетнее соглашение Виктора Вембаньямы с «Сан-Антонио Спёрс» на $ 252 млн сразу было воспринято многими болельщиками как символ лояльности. Французский бигмен согласился на стартовую зарплату в размере 25% от потолка вместо потенциальных 30%. Тем самым игрок разгрузил платёжную ведомость клуба ради усиления состава. И если одни поспешили назвать такой поступок красивым жестом, другие подвергли его критике.

В частности, решение центрового разочаровало бывшего игрока, а ныне эксперта Кендрика Перкинса. По его мнению, Вембаньяма не просто оставил на столе огромные деньги, но и создал плохой прецедент для остальных молодых игроков команды.

Кендрик Перкинс чемпион НБА «В жизни всё устроено иначе, и я бы никогда не посоветовал молодому парню оставить лиге хотя бы цент. Нет, ты обязан забирать максимум. Особенно такой игрок, как Вемби, который продаёт джерси, обеспечивает аншлаги на арене и вернул «Сан-Антонио» в число топ-клубов. Учитывая, что он делает и уже сделал для франшизы, я считаю это плохим решением. Он подал определённый пример в раздевалке. Но когда придёт время Дилана Харпера и Стефона Касла подписывать свои соглашения, вы потребуете, чтобы они тоже пошли на понижение зарплаты?»

Не остался в стороне и Профсоюз игроков НБА (NBPA). Исполнительный директор ассоциации Дэвид Келли прямо заявил, что действующая финансовая система лиги вынуждает менеджмент принимать не баскетбольные, а чисто экономические решения, фактически разрушая команды.

«Мы не являемся сторонниками второго порога. Мы не предлагали его введение. Нам следовало гораздо активнее бороться против него. В будущем профсоюз будет действовать более сплочённо, и мы лучше справимся с этой задачей. Мы видим, как эта система разрушает команды и заставляет принимать решения, которые не имеют отношения к баскетболу», — выразил Келли позицию организации.

Виктор Вембаньяма Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Речь идёт о так называемом втором «апроне» потолка зарплат, который появился в коллективном соглашении 2023 года и вступил в силу с межсезонья 2024 года. В сезоне-2026/2027 потолок зарплат составляет $ 165 млн, первый «апрон» — $ 209 млн, а второй — $ 221,7 млн. Именно превышение второго «апрона» влечёт наиболее жёсткие финансовые и спортивные ограничения при комплектовании состава — через обмены, рынок свободных агентов и другие механизмы.

На практике это означает, что даже чемпионские команды всё чаще вынуждены жертвовать глубиной состава. После победы «Нью-Йорка» в 2026 году владелец клуба Джеймс Долан открыто назвал выход за второй порог «самоубийством», а вскоре команда рассталась с важным центровым Митчеллом Робинсоном. В «Бостоне» второй «апрон» также называли одним из ключевых факторов кадровых решений: сначала клуб обменял Джру Холидэя и Кристапса Порзингиса, а этим летом — ещё и пятикратного участника Матча всех звёзд Джейлена Брауна в «Филадельфию». В сезоне-2025/2026 лишь «Кливленд» превысил второй «апрон».

Джейлен Браун Фото: Elsa/Getty Images

Такое положение дел бьёт не только по клубам, но и по самим игрокам — что отчётливо видно на примере Вембаньямы. Сегодня многие суперзвёзды оказываются перед неформальным выбором: взять всё, что позволяет контракт, и усложнить клубу борьбу за титул или отказаться от части денег ради усиления состава. Однако сама необходимость подобной дилеммы — лучшее доказательство несовершенства действующей системы.

Спортсмен честно заработал право на максимальный контракт, но из-за искусственных ограничений оказывается под давлением. Не пойдёт на уступку — часть болельщиков посчитает его эгоистом, который думает только о деньгах. Если уступит, то фактически из своего кармана заплатит за исправление недостатков системы. Аргументы о том, что правила созданы ради выравнивания сил, в профсоюзе называют несостоятельными. «Второй «апрон» существует три года. Но ещё за пять лет до его введения в лиге уже наблюдался высокий уровень конкурентного баланса. Я не считаю, что для этого вообще было необходимо вводить второй «апрон», — подчеркнул Келли.

Лига сейчас и вправду крайне конкурентна. Однако этот тренд начался ещё до введения второго порога. За последние восемь лет сменилось восемь разных чемпионов. По словам президента NBPA Фреда Ванвлита, среди руководителей клубов, владельцев, генеральных менеджеров и агентов уже почти сложился консенсус: систему второго «апрона» необходимо пересмотреть. И пока она остаётся неизменной, случаи вроде решения Вембаньямы, вероятно, будут продолжать повторяться. Так что главный вопрос заключается уже не в том, сколько готовы уступить суперзвёзды, а в том, должны ли они вообще оказываться перед таким выбором.