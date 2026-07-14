Остин Ривз отказался от $ 5 млн ради «Лейкерс». Чем это поможет команде?

Остин Ривз официально продлил контракт с «Лейкерс» на четыре года и $ 180 млн, причём в сделке предусмотрена опция игрока на последний сезон. Изначально речь шла о соглашении на $ 185 млн, однако защитник сам согласился уменьшить сумму. Это позволило клубу сохранить больше финансовой гибкости на ближайшие годы. По словам инсайдера Йована Бухи, пересмотр условий случился уже после того, как стороны фактически договорились о контракте на $ 185 млн. Тем более Ривз мог спокойно подписать его без каких-либо уступок, но сам инициировал новое обсуждение, когда стало понятно, что небольшое снижение зарплаты поможет «Лейкерс» сохранить доступ к одному из ключевых инструментов для формирования состава.

Здесь речь идёт об исключении среднего уровня для команд, не выплачивающих налог на роскошь, которым клуб сможет воспользоваться в 2027 году. За счёт снижения общей суммы контракта на $ 5 млн «Лейкерс» сохраняют шанс освободить ещё около $ 16 млн для подписания свободных агентов. В рамках нового коллективного соглашения подобная гибкость особенно важна. Ранее аналогичное изменение в структуру своего контракта внёс и Сандро Мамукелашвили, согласившись на сокращение выплат во втором сезоне.

Само соглашение Ривза тоже построено с учётом будущей платёжной ведомости команды: в первый год защитник заработает максимально возможные $ 41,2 млн, а на второй сезон его зарплата увеличится только на 4% — до $ 42,9 млн. Обычно для таких соглашений стандартный рост составляет 8%, однако здесь стороны выбрали другой вариант. По оценкам СМИ, потолок зарплат НБА в сезоне-2027/2028 может подняться на 5,5%, поэтому такая схема выглядит для «Лейкерс» более выгодной.

Остин Ривз, сезон-2025/2026 Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

По сути, эта уступка со стороны игрока оказалась не единственной. Перед подписанием нового соглашения Ривз отказался от опции на сезон-2026/2027 на $ 14,9 млн, которая была прописана в его предыдущем четырёхлетнем контракте на $ 54 млн. В итоге за одно межсезонье защитник недополучил почти $ 20 млн возможного дохода, а клуб заработал больше пространства для дальнейшего усиления состава вокруг него и Луки Дончича.

К слову, новый контракт важен и с исторической точки зрения: соглашение на $ 180 млн сделало Ривза самым высокооплачиваемым незадрафтованным игроком в истории НБА. Прежний рекорд принадлежал Фреду Ванвлиту, который в 2023 году подписал с «Хьюстоном» трёхлетний контракт на $ 130 млн. Особенно показательно, что в 2021 году Ривз пришёл в лигу по двустороннему контракту, а теперь его годовой доход в $ 41,2 млн в разы превышает стоимость его первого соглашения.

При желании «Лейкерс» могли предложить Ривзу более выгодный контракт. По нынешним правилам клуб был вправе подписать его на пять лет и до $ 241 млн, тогда как любое другое предложение ограничивалось примерно $ 179 млн на четыре сезона. Но стороны в итоге выбрали формат, который обеспечивает игроку долгосрочные гарантии и оставляет клубу больше вариантов. В прошлом сезоне Ривз отыграл 51 матч и в среднем оформлял 23,3 очка, 4,7 подбора и 5,5 передачи за 34,5 минуты.