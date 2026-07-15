Для Егора Дёмина это слишком просто. Летняя лига НБА для него — детский сад

«Бруклин» одержал вторую победу на Летней лиге НБА в Лас-Вегасе, уверенно разобравшись с «Сакраменто» — 115:83. Игра с самого начала пошла в одни кольца, а одним из её главных героев вновь стал российский защитник Егор Дёмин.

Команда из Нью-Йорка начала матч с рывка 22:6. Уже в первые шесть минут «Сакраменто» допустил восемь потерь, и «Нетс» регулярно наказывали соперника быстрыми атаками. Новичок Микель Браун-младший в дебюте сосредоточился на организации игры и успел отдать несколько результативных передач, а Дёмин сразу взял на себя роль главной опции в нападении. Первую четверть россиянин завершил с 16 очками, реализовав все три броска с игры и все четыре штрафных. Вдобавок он добавил два подбора, три передачи, два перехвата и не совершил ни одной потери.

Во второй четверти «Бруклин» по-прежнему уверенно контролировал игру. Браун-младший стал чаще брать завершение атак на себя и несколько раз переиграл Дариуса Эйкаффа, после чего преимущество «Нетс» ещё увеличилось. К большому перерыву счёт был уже 56:34, а у Дёмина к тому моменту набралось 20 очков.

Можно уверенно сказать, что Дёмин наверняка выполнил все задачи, которые стояли перед ним в этой Летней лиге в составе «Бруклина», и даже перевыполнил их. Во всех матчах, включая California Classic, Егор набирал не меньше 20 очков. Но при этом его подход к игре не менялся, пока он находился на площадке. В матче с «Сакраменто» россиянин набирал очки самыми разными способами, регулярно выходил на линию штрафных, находил партнёров открытыми передачами и был полезен в защите. Пусть его процент трёхочковых и не был высоким, влияние на игру ощущалось почти во всех аспектах.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Allen Berezovsky/Getty Images

После большого перерыва картина на площадке не изменилась. «Нетс» по-прежнему заставляли соперника ошибаться и регулярно превращали потери в лёгкие очки. Один из самых ярких эпизодов матча — быстрая комбинация с участием Чейни Джонсона, Дёмина, Брауна-младшего и Дэнни Вульфа, которая завершилась данком. Затем «Бруклин» совершил рывок 13:0, довёл своё преимущество более чем до 30 очков, и вскоре после этого Дёмин отправился отдыхать.

Браун-младший набрал 16 очков, сделал пять передач и два подбора. Эйкафф оформил 26 очков и пять ассистов, но при этом потратил на это куда больше владений и допустил пять потерь. Дрейк Пауэлл записал на свой счёт 18 очков, Бен Сараф добавил 11 очков, пять передач, четыре перехвата и ни одной потери, а Джонсон — 13 очков и девять подборов. «Бруклин» набрал 41 очко после 28 потерь соперника и одержал вторую победу на турнире в Лас-Вегасе. До повторения рекорда Летней лиги НБА по результативности команде не хватило пяти очков. Следующий матч «Нетс» проведут сегодня в 23:30 мск с «Хьюстоном». Сыграет ли Егор — другой вопрос, но, похоже, особого смысла в этом нет.