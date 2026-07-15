Проявил себя в Испании и Италии, а теперь перешёл в «Зенит». Что нужно знать об Айке Ирэбу

«Зенит» продолжает перестройку состава после окончания прошлого сезона Единой лиги ВТБ. Команду уже покинули несколько баскетболистов, а 13 июля клуб объявил о пополнении. Контракт с сине-бело-голубыми подписал 31-летний разыгрывающий Айк Ирэбу. Соглашение рассчитано на один год — до конца сезона-2026/2027. Ирэбу родился 14 марта 1995 года в Сакраменто, штат Калифорния, США.

Баскетбольное образование защитник получил в университете Вашингтон Стэйт, за который выступал с 2013 по 2017 год. После завершения студенческой карьеры принял участие в драфте НБА, а затем начал профессиональный путь в системе «Лос-Анджелес Клипперс», выступая за фарм-клуб в G-лиге.

Игровые качества и международный опыт

Айк Ирэбу в составе «Валенсии» Фото: Marie Bassery/Getty Images

В дальнейшем Ирэбу построил насыщенную карьеру в Европе, успев поиграть в чемпионатах Германии, Литвы, Франции, Израиля и Италии. Наиболее ярко защитник проявил себя в «Жироне», где был лидером и одним из самых результативных разыгрывающих испанского чемпионата.

Сезон-2025/2026 Айк начинал в составе «Валенсии», вместе с командой выиграл Суперкубок Испании и дебютировал в Евролиге. После окончания краткосрочного контракта в середине октября Ирэбу покинул «Валенсию» и вскоре подписал соглашение с «Варезе». В Италии новобранец петербуржцев провёл мощный отрезок: в 25 матчах национального первенства разыгрывающий набирал в среднем 16,5 очка при 5,1 передачи, 3,2 подбора и 1,1 перехвата за игру. Своей результативностью он едва не помог команде выйти в плей-офф.

При росте 188 см и весе 88 кг Ирэбу отличается высокой атлетичностью. Это быстрый разыгрывающий, который уверенно действует с мячом, может уйти от опеки, агрессивно атакует кольцо и способен создавать моменты как для себя, так и для партнёров. При этом он представляет угрозу и с дальней дистанции, что делает его достаточно универсальным защитником.

Свои лидерские качества Ирэбу регулярно подтверждает и на международном уровне, выступая за сборную Нигерии. В её составе защитник стал серебряным призёром Афробаскета-2017, вошёл в символическую пятёрку турнира, набирая в среднем 14,8 очка при 5,0 передачи и 4,5 подбора за матч, а также принял участие в чемпионате мира 2019 года.

Ожидания от перехода

Айк Ирэбу в составе «Варезе» Фото: Fabrizio Carabelli Images/Getty Images

Для разыгрывающего переезд в Санкт-Петербург — серьёзный вызов. В интервью «Чемпионату» спортсмен подчеркнул, что был знаком с командой, а вдобавок получил о ней только положительные отзывы от друзей: «Перед тем как мой агент рассказал о предложении от «Зенита», я и раньше слышал об этом клубе и знал, что это очень серьёзная организация. Потом поговорил с несколькими друзьями, которые хорошо знакомы с Россией и «Зенитом», и все они отзывались о клубе очень положительно. После этого сам почитал информацию в интернете, посмотрел, как здесь всё устроено, и понял, что это отличная возможность для меня. Такой шанс нельзя было упускать».

Баскетболист также отметил, что никогда не испытывал проблем с адаптацией на новом месте. По словам Ирэбу, ему помогают открытость перед новым опытом, коммуникабельный характер и тот факт, что баскетбол — это универсальный язык, понятный в любой стране. Защитник всегда ставит игру на первое место, что и позволяет ему быстро вливаться в любые коллективы.

«Зенит» получил в заднюю линию качественного, скоростного и индивидуально сильного игрока, способного генерировать очки и разгонять быстрые атаки. Коммуникабельность Ирэбу и его умение быстро находить общий язык с новыми партнёрами должны минимизировать время на адаптацию в Санкт-Петербурге. Как сложится у нигерийца на новом месте, покажет время, но сейчас представляется, что у главного тренера Душко Ивановича появился отличный атакующий инструмент для реализации амбициозных задач.