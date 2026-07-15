«Слишком хорош». Как Егор Дёмин заставил американских критиков извиняться

«Бруклин» провёл третий матч в Летней лиге в Лас-Вегасе и одержал вторую победу. На этот раз более чем уверенно был обыгран «Сакраменто» — 115:83. Интрига в этой встрече умерла ещё в первой четверти, а главным действующим лицом разгрома вновь стал российский разыгрывающий «Нетс» Егор Дёмин. После пропущенной игры с «Атлантой» (тренеры предоставили игроку отдых) защитник вернулся на паркет максимально заряженным и выдал свой второй подряд перформанс с 20+ набранными очками.

Встреча превратилась в бенефис Дёмина. За 23 минуты 11 секунд на площадке россиянин набрал 22 очка, став самым результативным игроком в составе победителей. Кроме того, Егор отдал восемь результативных передач, сделал четыре подбора и четыре перехвата при двух фолах. Разыгрывающий реализовал 5 бросков из 12 с игры, продемонстрировал стопроцентную точность с линии штрафных (пять из пяти), хотя дальний бросок в этот вечер не задался (один из пяти из-за дуги). Тем не менее его влияние на рисунок игры «Бруклина» было очевидным.

«Он слишком хорош»

Егор Дёмин Фото: Scott Marshall/Getty Images

Вскоре после матча последовали комментарии обозревателей. Каждый увидел что-то своё, но в целом картина была единой — прогресс россиянина налицо. Журналист ESPN Бен Голливер включил Дёмина под девятым номером в список 10 самых интересных «второгодников» лиги, за которыми стоит следить в новом сезоне.

Автор отмечает, что в дебютном году Егор часто выглядел перегруженным и уязвимым к жёсткому физическому контакту, из-за чего искал спасения на дуге — 72% его бросков совершались из-за трёхочковой линии (самый высокий показатель среди всех первораундников драфта-2025).

Однако сейчас ситуация кардинально изменилась: «Егор выглядит гораздо увереннее и агрессивнее во время своего второго захода в Летнюю лигу, повышая шансы на то, что он станет ключевым игроком для «Бруклина». Обладая отличными габаритами для разыгрывающего, 203-сантиметровый Дёмин добавил в силе и превратился в реальную угрозу под кольцом. На данный момент он кажется самым перспективным игроком среди всей молодёжи «Нетс», — написал Голливер.

Аналитики ресурса Point Made Basketball подчёркивают, что многие слишком рано списали россиянина со счетов в прошлом сезоне, не сделав скидку на адаптацию к скоростям и атлетизму НБА. Сейчас, когда Егор прибавил в мышечной массе, ситуация изменилась. Если в дебютный год его использовали преимущественно без мяча, то теперь, даже несмотря на появление в составе талантливого новичка Микеля Брауна, Дёмин гораздо чаще берёт инициативу на себя и сам конструирует атаки.

Один из ведущих авторов SB Nation Рики О'Доннелл и вовсе публично признал свою ошибку. Журналист отметил, что его прошлогодний критический разбор перспектив Дёмина перед драфтом завирусился в социальных сетях, но теперь он рад признать неправоту и приносит игроку свои извинения.

Портал NetsDaily отмечает, что качественный скачок россиянина не должен удивлять тех, кто следит за долгосрочным развитием клуба. Издание приводит слова одного из функционеров НБА, сказанные ещё год назад: «Вы увидите его прогресс ещё до конца года. Но по-настоящему Дёмин раскроется через три-четыре года, когда вокруг него будут игроки высокого уровня».

Рост Дёмина заметен даже в деталях. Обозреватель NY Daily News Си-Джей Холмс обратил внимание на то, что Егор стал активно бежать в быстрые отрывы и вколачивать сверху после набросов партнёров, чего практически не случалось в его первый год. А журналист Дарко Джелетович высказался предельно лаконично, отметив, что Дёмин уже банально перерос уровень Летней лиги, хотя у него ещё даже толком не растут усы и борода: «Егор Дёмин слишком хорош для уровня Летней лиги. И при этом он ещё даже не может отрастить нормальные бороду и усы. Второй матч подряд с 20+ очками, сегодня — всего за 14 минут».

Заявка на лидерство

Егор Дёмин Фото: Scott Marshall/Getty Images

Сам защитник оценивает свою игру в Лас-Вегасе не через заброшенные мячи или красивые передачи, а через ментальность и влияние на команду. «Стараюсь быть лидером этой группы», — кратко прокомментировал своё выступление Дёмин, отвечая на вопрос о главном направлении своего роста по сравнению с первым матчем турнира.

В составе «Бруклина» сейчас есть опытные Майкл Портер и Джулиус Рэндл, однако будущее франшизы будет строиться вокруг молодых активов. Если Егор продолжит действовать в регулярном чемпионате с той же агрессией и уверенностью и сумеет избежать проблем со здоровьем, выход его карьеры на новый уровень станет лишь делом времени, а оценки от экспертов, подобные нынешним, зазвучат ещё регулярнее.