Пермский характер в деле. Как «Парма» стала открытием сезона в Единой лиге

Сезон-2025/2026 обещал стать для «Пармы» очередным годом плавной перестройки, но обернулся одной из самых заметных историй Единой лиги ВТБ. Пермский клуб не просто сохранил конкурентоспособность, а несколько месяцев боролся и имел реальный шанс на попадание в четвёрку лучших на турнире, обыграв в ходе регулярного чемпионата практически всех грандов лиги. О том, как команде это удалось, и почему сезон в итоге завершился раньше, чем хотелось бы, рассказываем в этом материале.

Итоги «Бетсити Пармы» в сезоне-2025/2026 Фото: «Чемпионат»

Одним из главных событий прошлого межсезонья для «Пармы» стало сохранение тренерского штаба — самый побеждающий наставник в истории Единой лиги Евгений Пашутин подписал новый контракт по схеме «1+1». Что касается формирования команды, лишившись аж восьми игроков, «Парма» сделала ставку на баланс между иностранными талантами и собственными воспитанниками. Состав легионеров был полностью обновлён, и к заявке присоединились сразу пятеро новичков с американским паспортом: Брендан Адамс, Джален Адамс, Террелл Картер, Виктор Сандерс и Микаэль Хопкинс. Российский костяк в лице Станислава Ильницкого, Александра Шашкова и Александра Захарова дополнили молодые Глеб Фирсов и Лев Свинин, и в таком мощном, габаритном (средний рост команды составил 200 см) составе пермяки подошли к новому сезону.

Уже на старте регулярного чемпионата «Парма» произвела фурор. Команда оправилась от поражений в первых двух матчах и выдала серию из пяти побед подряд, в рамках которой сенсационно обыграла московский ЦСКА, а на том же отрезке победила «Локомотив» в Winline Basket Cup. Легионеры обеспечили стабильный набор очков, высокую интенсивность в нападении и большой объём бросков с игры, включая трёхочковые, а командные габариты помогали «Парме» доминировать на подборе. И хотя в начале ноября пермяки замедлили ход, подряд уступив «Зениту», «Локомотиву» и «Уралмашу», спустя всего один тур они нанесли поражение казанскому УНИКСУ, который незадолго до этого также обыграл ЦСКА и имел серию из четырёх выигранных подряд матчей. Таким образом подопечные Евгения Пашутина доказали, что успешное начало сезона было результатом упорной работы и качественной игры, а не просто удачным стечением обстоятельств. Благодаря усилиям Джалена Адамса и Брендана Адамса в нападении и энергичному Терреллу Картеру, который был признан MVP турнира в декабре, команда завершила календарный год, имея пять побед в шести матчах, и шла на четвёртом месте в турнирной таблице. На этом отрезке пермяки, кстати, взяли реванш у «Локо» и «Уралмаша». Стоит отметить и тот факт, что за первую половину сезона «Парма» проиграла всего 1 из 10 матчей, прошедших на домашнем «Молоте».

Однако после Нового года пермскую команду всё-таки настиг спад: к концу февраля она проиграла 7 из 11 матчей регулярного чемпионата. Здесь, конечно, свою роль сыграл и сложный календарь — пять из этих семи поражений пермяки потерпели от команд «большой четвёрки», ещё и в Basket Cup пришлось играть с «Локомотивом» и ЦСКА. Где-то «Парме» банально не хватало времени на восстановление, и под такой нагрузкой стало сложнее справляться с давлением — особенно в концовках. За этот период команда не потерпела ни одного разгрома, просто ошибки, потери и отсутствие концентрации в решающие моменты не позволяли «дожать» соперника. Несмотря на снижение результатов, уже в марте команда Пашутина обеспечила себе выход в плей-офф. В 10 заключительных матчах регулярки были одержаны шесть побед, включая вторую за сезон над УНИКСом. Однако отвоевать четвёртую строчку у «Локомотива» так и не получилось — краснодарцы выиграли на пять матчей больше. Впрочем, попадание в топ-4 принесло бы «Парме» лишь преимущество домашней площадки: соперником по первому раунду так или иначе стали бы железнодорожники, которым пермяки уступили в заключительном туре регулярки.

Игроки «Пармы», сезон-2025/2026 Фото: БК «Бетсити Парма»

Оформив громкий камбэк и сенсационно обыграв «Зенит» в матче за бронзу Basket Cup, «Парма» подходила к плей-офф с репутацией команды, способной создать проблемы любому фавориту. Однако четвертьфинальная серия не задалась с самого начала: соперник играл быстро и агрессивно, вынуждая пермяков терять мяч и совершать сложные броски. Проведя всю игру в роли догоняющих, они допустили 19 потерь и потерпели поражение с двузначной разницей (80:93). А вот перед второй встречей была проведена работа над ошибками — «Парма» смотрелась гораздо увереннее, заставила «Локомотив» замедлиться и затащила его в напряжённую концовку. На последних секундах Сандерс мог сравнять счёт и перевести встречу в овертайм, но Всеволод Ищенко умело оттеснил его в неудобную позицию — Виктор промазал, а «Парма» проиграла со счётом 76:79. Третий матч серии проходил в Перми, и вплоть до начала заключительной четверти хозяева контролировали ход встречи. Однако в решающей десятиминутке «Парма» не смогла удержать преимущество: «Локомотив-Кубань» выиграл отрезок 28:11 и вырвал победу. Как сказал Евгений Пашутин, в концовке его подопечным не хватило опыта и терпения: они перестали возвращаться в защиту и «Локомотив» на классе воспользовался этим шансом. 82:87 и 0-3 в серии — на этой драматичной ноте закончился сезон для «Пармы».

Несмотря на неутешительный результат в плей-офф, чемпионат-2025/2026 стал для пермского клуба одним из лучших в истории. Тот состав болельщики запомнят надолго — такому уровню энергии, настрою и качеству командных взаимодействий могли бы позавидовать многие топовые команды. И дело не только в первоклассной селекции и качественном подборе легионеров. Отдельно хочется отметить прогресс молодых российских баскетболистов — Фирсова и Свинина, а под конец чемпионата и Ивана Егорова. Фирсов, ещё год назад имевший ограниченную роль в команде, благодаря доверию тренера стал важным игроком ротации с двузначной результативностью и решающим фактором под кольцом, чем привлёк внимание даже из NCAA. Рост уверенности и самоотверженная игра Свинина на обоих концах площадки также принесли заслуженный результат — на протяжении почти всего сезона он выходил в стартовой пятёрке и в конце концов даже получил вызов на престижный adidas Treviso Eurocamp. Оба игрока занимали высокие места в рейтинге лучших молодых Единой лиги, который вёлся при поддержке «Чемпионата».

Свинин гарантированно останется в «Парме» ещё на год, так как его действующее соглашение рассчитано до лета 2027 года. А вот Фирсов команду покинул — молодого центрового со второй попытки выкупил «Локомотив». Ушли из «Пармы» и Брендан Адамс (УНИКС) с Терреллом Картером («Тофаш»). По слухам, на выход также должны отправиться Виктор Сандерс и Джален Адамс. Однако легионерам в клубе уже нашли замену: заявку «Пармы» пополнили Джеремайя Мартин, вернувшийся Би Джей Джонсон и другой бывший игрок «Локомотива» — Айзея Уэйли. Помимо этого, состав пополнил Илья Карпенков, перешедший из «Нижнего Новгорода», а новые соглашения с клубом получили Станислав Ильницкий, Иван Егоров и главный тренер Евгений Пашутин — «Парма» воспользовалась опцией продления его контракта ещё на один сезон. Такое решение выглядит закономерным: пятое место в регулярном чемпионате, бронза Basket Cup и статус одной из главных сенсаций сезона стали серьёзным достижением для команды, которая прошлым летом прошла через глобальное обновление состава. Если в это межсезонье «Парме» удастся провести ещё одну успешную трансферную кампанию и избежать потрясений, то в следующем сезоне можно будет рассчитывать на большее, чем обидное поражение в четвертьфинале плей-офф.