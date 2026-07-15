Леброн и компания сожгли почти $ 1 млн на юбилей чемпионства в НБА. А Мозгова — забыли

Игроки чемпионского «Кливленда» 2016 года устроили совместную поездку в Великобританию и Францию в честь десятилетия той победы в НБА. По словам Ченнинга Фрая, всё это удовольствие могло обойтись примерно в $ 1 млн. В программу вошли ночёвка в замке на берегу Лох-Несса, перелёты на частных вертолётах, несколько дней игры в гольф, дегустация дорогих вин и чартерный рейс обратно в США.

Ченнинг Фрай чемпион НБА 2016 года «Это было что-то около миллиона. Реально поездка на миллион долларов. И мне ещё пришлось искать этот чёртов рейс до Кливленда».

Участники остановились в замке Алдури — единственном жилом замке на берегу Лох-Несса. Аренда всего комплекса обошлась в £ 33 тыс. за ночь и включала обслуживание персоналом усадьбы, а также работу поваров мишленовского уровня. Перед поездкой на гольф бывшие баскетболисты устроили криотерапию, используя воду из озера.

Гольф стал главной частью программы. Сначала компания сыграла на Castle Stuart Golf Links в Инвернессе, а затем на трёх вертолётах PDG Aviation отправилась в Loch Lomond Golf Club — один из самых известных закрытых гольф-клубов мира. Аренда трёх вертолётов стоила примерно $ 10 тыс. в час. В общей сложности участники провели за гольфом пять дней. Джей Ар Смит, который после завершения карьеры играет на студенческом уровне именно в этом виде спорта, ещё до поездки говорил: «Эти парни хотят играть по 36 лунок в день. Они настроены серьёзно!»

Чемпионский состав сезона-2015/2016 в сборе Фото: Из личного архива Лава

Отдельным пунктом программы стала поездка в Лондон. Там бывшие одноклубники устроили дегустацию в Тауэре, где подавали вина Domaine Dujac и Domaine Armand Rousseau. Отдельные бутылки этих производителей стоят несколько тысяч долларов, а некоторые коллекционные экземпляры, включая Domaine Dujac Chambertin 2006 года, оцениваются почти в $ 62 тыс. По завершении поездки группа чартером вылетела из Сен-Тропе в Кливленд. Минимальная стоимость такого рейса на расстояние около 6700 км превышает $ 115 тыс. Позднее Ричард Джефферсон рассказывал, что обратный девятичасовой перелёт прошёл почти без разговоров — большинство пассажиров спали.

Мозгов приглашения не получил

Тимофей Мозгов, плей-офф НБА — 2016 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Одной из самых обсуждаемых деталей встречи стало отсутствие Тимофея Мозгова. Сам российский центровой заявил, что приглашения не получал.

«Да, я видел видео этой вечеринки. Мне никто не писал и не звонил. Если бы меня позвали, с удовольствием присоединился бы. Конечно, мне бы тоже хотелось там оказаться, вина попить», — говорил Мозгов для «Спорт-экспресса».

Россиянин входил в чемпионский состав 2016 года. В том победном плей-офф он провёл 13 матчей, включая пять игр финальной серии. Летом того же года Мозгов подписал с «Лейкерс» четырёхлетний контракт на $ 64 млн. За два сезона в «Кливленде» он в среднем набирал 7,9 очка и делал 5,4 подбора, а чемпионский титул сделал его первым россиянином, выигравшим трофей НБА. Наряду с Александром Кауном — так уж и быть.

Примечательно, что празднование победы в 2016 году началось сразу после финальной сирены. Игроки отметили успех шампанским в раздевалке, а затем отправились в Лас-Вегас. Позже Мозгов вспоминал, что команда «больше ударяла по песням и танцам», а Леброн Джеймс тогда записал для российских болельщиков видео со словами: «Мозгов, чемпион-2016. Матушка Россия!»

Леброн говорит «Матушка Россия» после чемпионства в 2016-м

Чемпионский перстень Мозгов хранит в банковской ячейке. Центровой признавался, что даже спустя годы до конца не может осознать, что это произошло с ним. Баскетболист также рассказывал, что ещё до начала финальной серии в команде уже верили в итоговую победу.

С Ирвингом ситуация оказалась иной

Кайри Ирвинг, сезон-2024/2025 Фото: Tim Heitman/Getty Images

Кроме Мозгова, на встрече не было и Кайри Ирвинга. Впрочем, по словам Джей Ар Смита, приглашение разыгрывающий получил, но не ответил. Позже Смит написал в соцсетях: «Мы в порядке», уточнив, что Ирвинг выходил на связь. Сам разыгрывающий «Далласа» затем опубликовал в соцсетях фото всего чемпионского состава «Кливленда» образца 2016 года.

Сводя всё к главному — история с юбилейной поездкой привлекла внимание не только дороговизной. Она показала, что спустя 10 лет отношения внутри чемпионской команды остались неоднородными, где часть бывших партнёров вновь встретилась, а часть, несмотря на свой вклад в титул, участия в событии не приняла.