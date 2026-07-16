Леброн — в «Индиане»? Откуда вообще появилась такая безумная версия?

«Индиана» неожиданно оказалась в списке возможных направлений для Леброна Джеймса. Поводом для слухов стала публикация Тайриза Халибёртона в X, после которой тему подхватили американские медиа. Обсуждение быстро набрало обороты, но уже на следующий день стало ясно, что почва у него практически отсутствует. После ухода из «Лейкерс» Джеймс находится в статусе свободного агента, а, по информации инсайдеров, наиболее вероятными вариантами для него остаются «Кливленд», «Майами», «Голден Стэйт», «Филадельфия» и «Миннесота». «Индиана» в этом списке не фигурировала, и именно поэтому её появление вызвало такой интерес.

Основанием для слухов стал пост Тайриза Халибёртона от 15 июля. Разыгрывающий «Пэйсерс» написал: «Завтра придёт время, @KingJames». Сообщение стремительно разошлось по соцсетям, где его многие связали с возможным переходом Леброна в «Индиану». На фоне ожидания решения одного из самых известных свободных агентов лиги такой вывод быстро набрал популярность.

На деле эта публикация не имела отношения к переговорам. Спустя время стало известно, что Халибёртон анонсировал участие в живой записи подкаста Mind the Game, которая проходит в рамках Fanatics Fest в Нью-Йорке. В новом выпуске к Джеймсу вместо постоянного соведущего Стива Нэша присоединился именно лидер «Пэйсерс». По словам инсайдера Марка Штейна, публикация изначально была частью продвижения этого события — ранее Халибёртон дважды приходил в подкаст, где вместе с Джеймсом обсуждал восстановление после разрыва ахиллова сухожилия и выступление за сборную США на Олимпиаде-2024.

Тайриз Халибёртон и Леброн Джеймс, Олимпиада-2024 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

На фоне обсуждений в соцсетях ни один из ведущих инсайдеров не подтвердил интерес «Индианы» к Леброну. Как сообщает Брэндон Робинсон, источник внутри клуба заявил, что никаких переговоров с игроком нет, а организация сосредоточена на дальнейшем развитии текущего состава. В «Пэйсерс» делают ставку на собственную систему комплектования, где ключевая роль отведена молодым игрокам. Такую же картину описал Джейк Фишер. Он отметил, что нынешняя структура команды не предполагает приглашения Джеймса: после прошлогодних перестроений у «Индианы» выстроена сбалансированная ротация, а на позиции тяжёлого форварда играет Паскаль Сиакам. Помимо этого, по словам Фишера, у Леброна нет никаких связей с клубом, которые могли бы сделать этот сценарий более вероятным.

По словам Алекса Голдена из Sports Illustrated, информация о вероятном переходе не находит подтверждения у источников, работающих с рынком свободных агентов. Ни Рич Пол, представляющий Джеймса, ни Шэмс Чарания, ни другие надёжные инсайдеры не упоминали о контактах между баскетболистом и «Индианой». Единственным сценарием, который фигурировал в прессе, был сугубо гипотетический контракт на ветеранский минимум, не связанный с какими-либо переговорами.

История с «Индианой» в числе претендентов на Леброна возникла из-за цепочки совпадений. Сначала Sports Illustrated написал о гипотетической возможности перехода при определённых условиях. Потом появился пост Халибёртона, который не содержал никаких пояснений. Эти два эпизода и породили слух, быстро разошедшийся по Сети, но не получивший подтверждения. Сам Леброн всё ещё определяется с новым клубом, и, как сообщает Чарания, решение будет принято после завершения консультаций. На данный момент нет информации, которая говорила бы о реальном интересе «Индианы» к четырёхкратному чемпиону НБА.