ЦСКА возвращается в Евролигу? Что стоит за громким инсайдом

Российские команды не выступают в Евролиге с весны 2022 года. На фоне геополитических событий руководство турнира сначала аннулировало результаты текущего сезона для ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа, а затем в июне того же года официально отстранило клубы из РФ от участия в следующем розыгрыше. В дальнейшем мера продлевалась. Недавние новости из кулуаров Евролиги подарили болельщикам надежду: в прессе появились инсайды о возможном возвращении ЦСКА в главный клубный турнир Европы в сезоне-2027/2028.

Казалось бы, новость, в которую пока трудно поверить. Но, по инсайдерским данным, формальных юридических препятствий для возвращения больше нет. Международная федерация баскетбола и Евролига в своих решениях учитывали рекомендации МОК, которые теперь утратили силу. Как полноправный акционер московский клуб имеет законное право выступить в турнире в сезоне-2027/2028.

При этом проводить домашние встречи в Москве у ЦСКА не получится, а в качестве нейтральных площадок называют Сербию и Турцию. Интересно, что ещё недавно президент ЦСКА Андрей Ватутин прямо заявлял, что вариант с нейтральной территорией клуб не устраивает, поскольку это решение ударит и по болельщикам, и по клубному бюджету:

Андрей Ватутин президент ЦСКА «Мы считаем, что играть на нейтральной территории было бы несправедливо по отношению к нашим болельщикам, которые с нетерпением ждут возвращения матчей ЦСКА с лучшими европейскими командами в Москве. Есть пример «Хапоэля» из Тель-Авива, который фактически был вынужден перевезти свою команду в Софию. Если бы нам пришлось проводить домашние встречи за границей, например, в Белграде или Дубае, это стало бы огромной нагрузкой. Помимо поездок по Европе, нельзя забывать и о матчах Единой лиги. Всё это потребовало бы колоссальных физических и финансовых затрат и на данный момент выглядит нереализуемым. Я часто общаюсь с европейскими коллегами, журналистами и обычными болельщиками. Все говорят, что хотят возвращения российских команд. И в России никто не был бы против этого. Но пока на пути к этому остаётся слишком много препятствий».

Ватутин также призывает не делать поспешных выводов. Как подчеркнул президент армейцев, решение МОК, безусловно, позитивный сигнал, и спорт с культурой действительно окажутся в числе первых сфер, которые вернутся на международную арену. Однако переоценивать этот шаг не стоит: вердикт комитета носит лишь рекомендательный характер, и каждая федерация будет принимать решения самостоятельно, исходя из собственного веса и влияния.

Андрей Ватутин президент ЦСКА «Если говорить о футболе и баскетболе, то здесь процесс не будет быстрым. Евролига является отдельным частным турниром. Она ориентируется на рекомендации Европейской комиссии, Европейского союза и правительств европейских стран в отношении российских клубов. Кроме того, остаётся множество технических проблем: визы, отсутствие прямых авиарейсов и многое другое. Помимо этого, клубу пришлось бы значительно увеличить свой бюджет».

Сама Евролига сейчас занимает осторожную позицию. В пресс-службе турнира так прокомментировали отмену ограничений со стороны МОК: «Пока ещё очень рано оценивать влияние решения МОК на баскетбольные соревнования Евролиги, поскольку вопрос о возможности участия команд Российской Федерации снова как в Евролиге, так и в Кубке Европы должен быть решён советом директоров Euroleague Commercial Assets. Будем держать в курсе, если наши акционеры примут какое-либо решение, которое повлияет на участие российских клубов в наших соревнованиях».

Статистика и рекорды ЦСКА

ЦСКА в Евролиге в сезоне-2021/2022 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пока чиновники взвешивают риски, не лишним будет вспомнить о достижениях красно-синих в Евролиге. Цифры и факты говорят сами за себя.

Восемь чемпионских титулов: по количеству трофеев ЦСКА занимает второе место в истории турнира, уступая лишь мадридскому «Реалу» с его 11 победами. Победы армейцы одерживали в 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 и 2019 годах.

по количеству трофеев ЦСКА занимает второе место в истории турнира, уступая лишь мадридскому «Реалу» с его 11 победами. Победы армейцы одерживали в 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 и 2019 годах. Лидеры нового века: в современную эру турнира (с сезона-2000/2001) красно-синие побеждали четырежды (2006, 2008, 2016, 2019), уступая по этому показателю только греческому «Панатинаикосу». Именно благодаря ЦСКА Россия делит с Турцией третью строчку по количеству титулов в XXI веке.

в современную эру турнира (с сезона-2000/2001) красно-синие побеждали четырежды (2006, 2008, 2016, 2019), уступая по этому показателю только греческому «Панатинаикосу». Именно благодаря ЦСКА Россия делит с Турцией третью строчку по количеству титулов в XXI веке. Абсолютный рекорд по победам: ЦСКА стал первым клубом в истории Евролиги, который преодолел гроссмейстерский рубеж в 400 выигранных матчей. Историческое достижение было зафиксировано 30 марта 2021 года в матче с «Зенитом» (86:74). Чтобы добыть эти 400 побед, армейцам потребовалось провести всего 523 встречи.

ЦСКА стал первым клубом в истории Евролиги, который преодолел гроссмейстерский рубеж в 400 выигранных матчей. Историческое достижение было зафиксировано 30 марта 2021 года в матче с «Зенитом» (86:74). Чтобы добыть эти 400 побед, армейцам потребовалось провести всего 523 встречи. Стабильность: с начала XXI века ЦСКА 18 раз выходил в «Финал четырёх».

Сам Ватутин не так давно признавался, что начал забывать о Евролиге и не слишком об этом жалеет. Сыграет ли ЦСКА в главном клубном турнире Европы в сезоне-2027/2028 — покажет время. В конце концов, от этого вынужденного расставания пострадала не только российская сторона. Сильные и конкурентоспособные клубы с огромной историей всегда повышают зрительский интерес и увеличивают финансовую привлекательность любого турнира. Как знать — возможно, кулуарные разговоры о возвращении армейцев возникли не на пустом месте, и в европейских кабинетах наконец начинают осознавать эти простые истины.