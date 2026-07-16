Карри и Грин публично унижаются перед Леброном. Это точно не красит легенд

Главная оставшаяся интрига межсезонья НБА — где окажется Леброн Джеймс. Пока известно лишь то, что он точно покинул «Лос-Анджелес Лейкерс», однако по будущему Короля всё неоднозначно. Многие инсайдеры уже спрогнозировали, что затягивание Джеймса с «решением» не случайно. По всей видимости, он уже решил, где продолжит карьеру, но объявит об этом после завершения чемпионата мира по футболу. Примадонна не хочет терять ни грамма внимания и намерен собрать все лучи славы после того, как в спортивном мире не останется инфоповодов.

Леброн Джеймс Фото: Joshua Gateley/Getty Images

Однако эта сага с Леброном по-разному показала тех или иных людей и организации. И поведение некоторых настораживает. Прямо сейчас на Леброна пять претендентов. Фаворитами считаются «Кливленд» и «Майами», за которые он выступал. Неплохие шансы есть у обновлённой «Филадельфии», и куда меньше вероятность привлечения Джеймса у «Миннесоты» и «Голден Стэйт». По «Кавальерс» и «Хит» всё понятно — это бывшие команды Леброна, с ними он брал титулы. И это как минимум красиво для завершения карьеры и всё ещё относительно перспективно. «Филадельфия» же прямо сейчас представляется одной из лучших команд Востока, с «Сиксерс» действительно можно побороться за чемпионство. «Миннесота» — тоже интересно, но это очень конкурентный Запад, плюс Миннеаполис не выглядит комфортным для Леброна местом с точки зрения бизнеса.

Сан-Франциско куда ближе к Лос-Анджелесу, однако даже с приходом Джеймса у «Голден Стэйт» ни на грамм не прибавится перспектив в плане борьбы за чемпионство — их априори нет. И, как говорилось выше, Леброн сознательно не поедет на Запад, так как банально не потянет. Об этом было известно давно и всем, в том числе и «Голден Стэйт». Но, к сожалению, это не останавливало Стефена Карри и Дрэймонда Грина. Они публично и кулуарно унижались и расстилались перед Леброном, чтобы он хотя бы задумался о варианте с «Уорриорз», хотя и так очевидно, что он не поедет в «Голден Стэйт» и точно не сделает их сильнее.

Сначал Леброна прогревал Дрэймонд Грин.

Дрэймонд Грин четырёхкратный чемпион НБА «Знаете, я был бы ненормальным, если бы за столько дней ни разу не сказал Леброну: «Йо, нам нужно поговорить по душам. Какого чёрта происходит?» Конечно, я это сделал. Конечно, презентация была сумасшедшей. Я считаю, что у меня это неплохо получается, и это ничего не меняет. Это ни к чему не ведёт. Но, учитывая то, чем я с ним поделился, я уверен, что это заставит его мозг поработать немного активнее. Не думаю, что решение уже принято, однако если бы оно и было, то это заставит его дважды подумать».

Затем за дело взялся Стефен Карри: «У нас красивый залив, мы знаем, как побеждать, прекрасная погода, отличный гольф. Я знаю, что ему это нравится. Благодаря тому опыту, который мы приобрели в составе сборной США, и тем сражениям, которые мы провели за эти годы, мы просто знаем, как играть в баскетбол».

Очевидно, такие публичные высказывания — это вершина айсберга. Куда больше глубоких разговоров было кулуарно, за закрытыми дверьми. Однако абсолютно непонятно, зачем это Карри, Грину и в принципе «Голден Стэйт». Опять же: вы знаете, что в случае прихода Леброна команда точно не станет сильнее, да и в целом понимаете, что он не поедет на Запад. Зачем так публично унижаться? Да, Леброн, Карри, Грин — большущие друзья. И в головах Стефена и Дрэймонда такие действия и высказывания не кажутся чем-то ненормальным.

Стефен Карри, Леброн Джеймс, Дрэймонд Грин Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Но есть дружба, а есть статус в спорте, спортивное уважение к себе, и такими действиями Карри и Грин немного усугубляют восприятие о себе, по крайней мере со стороны истинных болельщиков «Голден Стэйт». Какими бы вы ни были друзьями — больше половины десятилетия вы считались заклятыми соперниками. И в 80% случаев вы буквально унижали Леброна на паркете. Вы априори и исторически находитесь в сильной позиции. А сейчас чуть ли не ползаете вокруг почти 42-летнего игрока, который давно не является топом. Это выглядит очень странно и глупо. Это точно так же, как если бы Джордан и Пиппен зазывали Карла Мэлоуна или как если бы Леброн и Уэйд заманивали Кавая Леонарда. Или если бы Месси и Бекхэм вот так публично крутились вокруг Роналду.

Леброна не будет в «Голден Стэйт». И, конечно, легендарность Карри и Грина не станет меньше, но настоящие болельщики «Уорриорз» точно будут припоминать им такое поведение на закате карьеры. И у них точно останется осадок от всего произошедшего.