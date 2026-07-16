Рекорд сезона в НБА и похвала от Леброна. Главные достижения в карьере Тимофея Мозгова

16 июля 40-летие отмечает один из самых успешных российских баскетболистов XXI века Тимофей Мозгов. Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата Европы, многократный призёр чемпионатов страны и обладатель Кубка России. Послужной список центрового действительно впечатляет. Однако главный след в истории Мозгов оставил там, где до него из россиян никто не побеждал — на паркетах НБА.

1. Бронза Олимпиады в Лондоне (2012)

Виктор Хряпа, Тимофей Мозгов и Андрей Кириленко Фото: Christian Petersen/Getty Images

Главный успех Тимофея Мозгова в составе национальной команды. На Олимпийских играх в Лондоне сборная России под руководством Дэвида Блатта впервые в своей истории выиграла олимпийские медали, взяв бронзу. Мозгов был одним из ключевых игроков команды, набирая в среднем 10,0 очка и совершая 3,5 подбора за встречу при великолепной реализации бросков с игры — 62,3%. Он обеспечивал надёжную игру под щитами и в защите, а после этого успеха центровому было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

2. Рекордные 29 подборов и мем о «93 очках» (2014)

В апреле 2014 года во встрече регулярного чемпионата с «Голден Стэйт» (100:99) Мозгов, который тогда представлял «Денвер», выдал феноменальный матч под щитами. Тимофей тогда собрал 29 подборов, что стало лучшим результатом того сезона в НБА.

Ошибка в графике, где Мозгову приписали 93 очка Фото: кадр из трансляции

В памяти этот матч остался ещё и благодаря технической ошибке американских телевизионщиков. Режиссёр трансляции вывел на экраны послематчевую графику, согласно которой российский «большой» набрал 93 очка (вместо реальных 23). Забавная опечатка тут же превратилась в мем, который болельщики вспоминают и сегодня.

3. Похвала от Леброна

Леброн Джеймс и Тимофей Мозгов Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Примечательны не только цифры и статистика Мозгова, но и его влияние на команду. После обмена россиянина в «Кливленд» в начале 2015 года лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс отметил, что Тимофей — вероятно, лучший классический центровой, с которым ему доводилось играть со времён Жидрунаса Илгаускаса. Форвард подчеркнул: хотя он и выступал со звёздными Крисом Бошем и Кевином Лавом, это игроки совсем другого плана, тогда как Мозгов — по-настоящему большой парень ростом далеко за 210 см.

4. 28 очков в финале НБА — 2015 с «Голден Стэйт»

Тимофей Мозгов Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Финал 2015 года складывался для «Кливленда» драматично: из-за травм Кевина Лава и Кайри Ирвинга Леброн Джеймс был вынужден взять на себя львиную долю нагрузки. Именно в этот критический момент Мозгов стал одной из главных атакующих опций команды.

В четвёртом матче серии (82:103) российский центровой выдал один из лучших матчей в карьере: 28 очков (более трети от всех очков команды), 10 подборов и один блок-шот за 33 минуты. И хотя «Кавальерс» в той серии уступили, Тимофей показал, что способен доминировать на самом высоком уровне и не теряться под колоссальным давлением.

5. Чемпионство НБА с «Кливлендом» (2016)

Тимофей Мозгов празднует чемпионство Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Исторический камбэк после 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» навсегда изменил наследие «Кливленда». Для Мозгова этот сезон выдался непростым: после операции на колене и смены главного тренера по ходу регулярного чемпионата его игровое время в плей-офф сократилось.

Тем не менее россиянин помог «Кливленду» провести сильную регулярку, хотя в плей-офф его роль стала менее заметной. В итоге Мозгов (вместе с партнёром по команде Александром Кауном) стал первым россиянином, завоевавшим чемпионский перстень НБА.

Харизма вне паркета

Тимофей Мозгов Фото: Елена Никитченко/ТАСС

Помимо спортивных достижений, Мозгов запомнился американским и российским болельщикам своей искренностью и самоиронией. Чего стоит только его знаменитое послематчевое интервью в США, которое он на эмоциях начал давать на русском языке, или неожиданное появление в роли самого себя в популярном ситкоме «Счастливы вместе». Тимофей всегда оставался простым и открытым парнем, за что его любили болельщики и продолжают любить до сих пор.

Мозгов уже завершил карьеру, но о его выдающихся результатах вспоминают до сих пор. Центровой прошёл большой путь, который можно рассматривать как наглядный пример того, как за счёт упорной работы на тренировках, характера и умения использовать свой шанс в самый нужный момент можно остаться в истории и оказаться на самой вершине.