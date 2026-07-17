15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Егор Дёмин в пятый раз подряд набрал 20+ очков в матче Летней лиги НБА — 2026: обзор матча Бруклин — Хьюстон, статистика

Результативность Дёмина не удивляет. В каждом матче Летней лиги НБА — 20+ очков!
Артемий Берстенев
Результативность Дёмина не удивляет
Комментарии
Егор второй раз подряд стал главным бомбардиром «Бруклина».

«Бруклин» проиграл «Хьюстону» со счётом 83:100 в матче Летней лиги НБА в Лас-Вегасе и потерял шансы на выход в полуфинал турнира. При этом одним из немногих светлых пятен для «Нетс» снова стал российский защитник Егор Дёмин: он второй матч подряд оказался самым результативным игроком команды.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
16 июля 2026, четверг. 23:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
100 : 83
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Хьюстон Рокетс: Торнтон - 23, Ньютон - 20, Коуплэнд - 13, Кроуфорд - 12, Митчелл - 9, Никс - 8, Фостер - 6, Копп - 5, Клафф - 2, Ледлум - 2
Бруклин Нетс: Дёмин - 21, Браун - 14, Дэйнджа - 14, Билодо - 10, Джонсон - 8, Пауэлл - 6, Вольф - 4, Джефферсон - 4, Сараф - 2

С первых минут «Хьюстон» предложил сопернику жёсткий, силовой баскетбол. У «Рокетс» нет большого числа совсем свежих высоких пиков драфта, но в составе хватает возрастных игроков, для которых Летняя лига — шанс закрепиться в профессиональном баскетболе. Постоянное давление на мяч и плотная игра в защите стали главными факторами матча. Дополнительные трудности для «Бруклина» создала и судейская бригада, которая позволяла довольно высокий уровень контакта.

На этом фоне нападение «Нетс» долго не могло найти стабильный ритм. Новичок Микель Браун-младший попал лишь три раза с 15 попыток, а Дрейк Пауэлл, удачно смотревшийся в прошлых матчах, завершил встречу с одним точным броском из шести. В итоге основная нагрузка в атаке снова легла на Дёмина. Россиянин набрал 21 очко, реализовав восемь из 20 бросков. Его игра выглядела неоднозначно, как и количество потерь, однако после большого перерыва защитник сумел перестроиться. Во второй половине он чаще атаковал из-за дуги и использовал свободные моменты, которые стали появляться после перерыва.

Дёмин принёс пользу не только в атаке: несмотря на проблемы с потерями, он активно боролся за подбор, помогал в защите и несколько раз вовремя срывал атаки соперника. В концовке «Бруклин» заметно прибавил именно в обороне — за последние пять минут «Хьюстон» допустил пять потерь, включая нарушение восьми секунд. После точного броска Дёмина за 3:31 до конца основного времени отставание сократилось до 10 очков, но развить этот рывок команда уже не смогла.

Статистика Егора Дёмина

Статистика Егора Дёмина

Фото: «Чемпионат»/NBA.com

Примечательно, что матч лишь подчеркнул стабильность российского защитника в атаке. Дёмин не опускался ниже 20 очков ни в одной из пяти игр нынешнего летнего периода — дважды на California Classic и трижды в Лас-Вегасе. И то, что все эти встречи складывались по-разному, делает серию особенно наглядной. Тем не менее именно эта игра, пожалуй, самая неудачная для Егора за текущий летний период.

У «Хьюстона» лучшим по результативности стал Брюс Торнтон, который набрал 23 очка. Тристен Ньютон оформил 20 очков и шесть подборов, а Айзея Кроуфорд до удаления в четвёртой четверти успел добавить 12 очков и восемь подборов. Поражение 83:100 закрыло «Бруклину» путь к продолжению борьбы за титул Летней лиги НБА — 2026. Команде остаётся провести лишь заключительный утешительный матч, а результативная серия Дёмина — один из главных позитивных итогов турнира для клуба.

Расписание всех матчей Летней лиги НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android