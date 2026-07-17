Результативность Дёмина не удивляет. В каждом матче Летней лиги НБА — 20+ очков!

«Бруклин» проиграл «Хьюстону» со счётом 83:100 в матче Летней лиги НБА в Лас-Вегасе и потерял шансы на выход в полуфинал турнира. При этом одним из немногих светлых пятен для «Нетс» снова стал российский защитник Егор Дёмин: он второй матч подряд оказался самым результативным игроком команды.

С первых минут «Хьюстон» предложил сопернику жёсткий, силовой баскетбол. У «Рокетс» нет большого числа совсем свежих высоких пиков драфта, но в составе хватает возрастных игроков, для которых Летняя лига — шанс закрепиться в профессиональном баскетболе. Постоянное давление на мяч и плотная игра в защите стали главными факторами матча. Дополнительные трудности для «Бруклина» создала и судейская бригада, которая позволяла довольно высокий уровень контакта.

На этом фоне нападение «Нетс» долго не могло найти стабильный ритм. Новичок Микель Браун-младший попал лишь три раза с 15 попыток, а Дрейк Пауэлл, удачно смотревшийся в прошлых матчах, завершил встречу с одним точным броском из шести. В итоге основная нагрузка в атаке снова легла на Дёмина. Россиянин набрал 21 очко, реализовав восемь из 20 бросков. Его игра выглядела неоднозначно, как и количество потерь, однако после большого перерыва защитник сумел перестроиться. Во второй половине он чаще атаковал из-за дуги и использовал свободные моменты, которые стали появляться после перерыва.

Дёмин принёс пользу не только в атаке: несмотря на проблемы с потерями, он активно боролся за подбор, помогал в защите и несколько раз вовремя срывал атаки соперника. В концовке «Бруклин» заметно прибавил именно в обороне — за последние пять минут «Хьюстон» допустил пять потерь, включая нарушение восьми секунд. После точного броска Дёмина за 3:31 до конца основного времени отставание сократилось до 10 очков, но развить этот рывок команда уже не смогла.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/NBA.com

Примечательно, что матч лишь подчеркнул стабильность российского защитника в атаке. Дёмин не опускался ниже 20 очков ни в одной из пяти игр нынешнего летнего периода — дважды на California Classic и трижды в Лас-Вегасе. И то, что все эти встречи складывались по-разному, делает серию особенно наглядной. Тем не менее именно эта игра, пожалуй, самая неудачная для Егора за текущий летний период.

У «Хьюстона» лучшим по результативности стал Брюс Торнтон, который набрал 23 очка. Тристен Ньютон оформил 20 очков и шесть подборов, а Айзея Кроуфорд до удаления в четвёртой четверти успел добавить 12 очков и восемь подборов. Поражение 83:100 закрыло «Бруклину» путь к продолжению борьбы за титул Летней лиги НБА — 2026. Команде остаётся провести лишь заключительный утешительный матч, а результативная серия Дёмина — один из главных позитивных итогов турнира для клуба.